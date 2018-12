Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"5b1b7199-12ff-4fbf-90dc-7a758a2f1105","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Az újságíró egy szaúdi disszidenssel levelezett, aki a rendszer egyik legismertebb bírálója, és akivel ifjúsági mozgalom felállítását tervezték.","shortLead":"Az újságíró egy szaúdi disszidenssel levelezett, aki a rendszer egyik legismertebb bírálója, és akivel ifjúsági...","id":"20181203_Lehallgatott_maganbeszelgetesei_is_szerepet_jatszottak_Hasogdzsi_megoleseben","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=5b1b7199-12ff-4fbf-90dc-7a758a2f1105&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"911d3bb3-0852-4b92-8db8-a1f8ab62dc27","keywords":null,"link":"/vilag/20181203_Lehallgatott_maganbeszelgetesei_is_szerepet_jatszottak_Hasogdzsi_megoleseben","timestamp":"2018. december. 03. 08:52","title":"Lehallgatott magánbeszélgetései is szerepet játszhattak Hasogdzsi megölésében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5538e752-12c4-4a60-932c-8b434d81259f","c_author":"MTI","category":"cegauto","description":"Kisebb alkalmazotti létszámmal, de nagyobb hatékonysággal termelnek majd a Volkswagen elektromos autókat gyártó üzemei - mondta el Gunnar Kilian, a konszern személyzeti igazgatója. A Volkswagen Németországban összpontosítja majd az elektromos autók gyártását.","shortLead":"Kisebb alkalmazotti létszámmal, de nagyobb hatékonysággal termelnek majd a Volkswagen elektromos autókat gyártó üzemei...","id":"20181202_Kevesebb_alkalmazottal_gyart_majd_elektromos_autokat_a_Volkswagen","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=5538e752-12c4-4a60-932c-8b434d81259f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"41b5f46f-e305-4d3b-818c-9db3b2bfd31a","keywords":null,"link":"/cegauto/20181202_Kevesebb_alkalmazottal_gyart_majd_elektromos_autokat_a_Volkswagen","timestamp":"2018. december. 02. 15:01","title":"Kevesebb alkalmazottal gyárt majd elektromos autókat a Volkswagen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e77c0e32-a82c-42c8-a9dd-de0e24d9ce13","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"Először becsülték meg a összes csillagfény mennyiségét, amelyet valaha az égitestek kibocsátottak. Úgy vélik, a kutatás segíthet jobban megérteni a csillagok fejlődésének folyamatát.","shortLead":"Először becsülték meg a összes csillagfény mennyiségét, amelyet valaha az égitestek kibocsátottak. Úgy vélik, a kutatás...","id":"20181202_alaha_kibocsatott_osszes_csillagfeny_mennyisege","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e77c0e32-a82c-42c8-a9dd-de0e24d9ce13&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b0f922c1-3229-435d-b44d-eeff54a77a4c","keywords":null,"link":"/tudomany/20181202_alaha_kibocsatott_osszes_csillagfeny_mennyisege","timestamp":"2018. december. 02. 21:33","title":"9 év kellett hozzá, de sikerült: megmérték a valaha kibocsátott összes csillagfény mennyiségét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"347e0e1e-08fb-4f2e-ba66-6ec61fbac2f5","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A volt budapesti amerikai ügyvivő, André Goodfriend hanukai üzenetében kritizálta, hogy elüldözték a CEU-t Magyarországról.","shortLead":"A volt budapesti amerikai ügyvivő, André Goodfriend hanukai üzenetében kritizálta, hogy elüldözték a CEU-t...","id":"20181203_Goodfriend_egyszerre_emlekezett_az_idosebb_Bushra_es_a_CEUra","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=347e0e1e-08fb-4f2e-ba66-6ec61fbac2f5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7122e1bd-cbe7-4b9d-bb2f-5dbcf654ecaa","keywords":null,"link":"/itthon/20181203_Goodfriend_egyszerre_emlekezett_az_idosebb_Bushra_es_a_CEUra","timestamp":"2018. december. 03. 09:36","title":"Goodfriend egyszerre emlékezett az idősebb Bushra és a CEU-ra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a3a0547b-585c-4591-814a-e7630c485b7d","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Ha van egy Borgiák-rajongó ismerőse vagy csak különleges képeslapra vágyik, ez lehet a tökéletes választás. ","shortLead":"Ha van egy Borgiák-rajongó ismerőse vagy csak különleges képeslapra vágyik, ez lehet a tökéletes választás. ","id":"20181203_Egy_Borgiatol_kepeslapot_karacsonyra_Persze_akar_haromfelet","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a3a0547b-585c-4591-814a-e7630c485b7d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5a57a4ac-32d5-4dee-9017-6f1658ada6a4","keywords":null,"link":"/kultura/20181203_Egy_Borgiatol_kepeslapot_karacsonyra_Persze_akar_haromfelet","timestamp":"2018. december. 03. 11:18","title":"Egy Borgiától képeslapot karácsonyra? Persze, akár háromfélét!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ddfba042-0c29-4874-9442-c61090ca3977","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"itthon","description":"Több magyar településen is romlott a levegő minősége.","shortLead":"Több magyar településen is romlott a levegő minősége.","id":"20181202_Itt_a_fagy_egyre_rosszabb_a_levego","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ddfba042-0c29-4874-9442-c61090ca3977&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8af2d3e3-effc-498b-bee2-ea766666ffa3","keywords":null,"link":"/itthon/20181202_Itt_a_fagy_egyre_rosszabb_a_levego","timestamp":"2018. december. 02. 10:17","title":"Itt a fagy, egyre rosszabb a levegő","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"76a51b6f-d3a4-4857-bf94-5c643b75b14f","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Az iráni rakétaprogram védelmi jellegű, és nem sérti az ENSZ határozatait - jelentette ki a teheráni külügyminisztérium szóvivője, reagálva Washington azon vádjára, hogy Irán egy újabb rakétatesztjével ismét megsértette a nukleáris programjáról szóló 2015-ös nemzetközi megállapodást.","shortLead":"Az iráni rakétaprogram védelmi jellegű, és nem sérti az ENSZ határozatait - jelentette ki a teheráni külügyminisztérium...","id":"20181202_Pompeo_elitelte_az_irani_raketatesztet_Teheran_vedelemrol_beszel","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=76a51b6f-d3a4-4857-bf94-5c643b75b14f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0efcfe56-0b43-43f9-bc08-ed4ec764248d","keywords":null,"link":"/vilag/20181202_Pompeo_elitelte_az_irani_raketatesztet_Teheran_vedelemrol_beszel","timestamp":"2018. december. 02. 18:46","title":"Pompeo elítélte az iráni rakétatesztet, Teherán védelemről beszél","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"88ec3264-513e-4ee7-8973-dcfc0ca45735","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Úgy tűnik, végül csak sikerül beelőzni a Samsungot, a Huawei ugyanis még az idei évben lerántja a leplet az Infinity O kijelzővel szerelt Nova 4-ről.","shortLead":"Úgy tűnik, végül csak sikerül beelőzni a Samsungot, a Huawei ugyanis még az idei évben lerántja a leplet az Infinity O...","id":"20181203_huawei_nova_4_okostelefon_inifnity_o_kijelzo_samsung","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=88ec3264-513e-4ee7-8973-dcfc0ca45735&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3dc2553e-8f5f-4c10-a598-b20c7160e88f","keywords":null,"link":"/tudomany/20181203_huawei_nova_4_okostelefon_inifnity_o_kijelzo_samsung","timestamp":"2018. december. 03. 14:33","title":"Eldőlt: december 17-én jön a Huawei mobilja, amivel borsot törnek a Samsung orra alá","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]