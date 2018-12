Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"09af31f7-1673-402c-8e16-80fa1aa5783b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Pulitzer-díjas történésznek is megvan a véleménye arról, hogy Bécsbe költözik a CEU.","shortLead":"A Pulitzer-díjas történésznek is megvan a véleménye arról, hogy Bécsbe költözik a CEU.","id":"20181203_Applebaum_Magyarorszagon_megszunt_az_akademiai_szabadsag","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=09af31f7-1673-402c-8e16-80fa1aa5783b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"22f4def8-15fc-4294-8d70-3e5322c7fa3c","keywords":null,"link":"/itthon/20181203_Applebaum_Magyarorszagon_megszunt_az_akademiai_szabadsag","timestamp":"2018. december. 03. 14:04","title":"Applebaum: Magyarországon megszűnt az akadémiai szabadság","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ff54ed2e-0eb3-4029-8ce9-9a76899e3596","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Ebből az egyik az a volt miniszterelnök szerint, hogy a belső határok nélküli Európa a külső határok nem védi eléggé.","shortLead":"Ebből az egyik az a volt miniszterelnök szerint, hogy a belső határok nélküli Európa a külső határok nem védi eléggé.","id":"20181203_Bajnai_Harom_nagy_baja_van_az_EUnak","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ff54ed2e-0eb3-4029-8ce9-9a76899e3596&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cbc8e314-2b20-4be6-9acc-94e39b08ae57","keywords":null,"link":"/itthon/20181203_Bajnai_Harom_nagy_baja_van_az_EUnak","timestamp":"2018. december. 03. 10:28","title":"Bajnai: Három nagy baja van az EU-nak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"56ff907a-3bba-4b37-8c04-39506d678351","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Figyelem, játék! 