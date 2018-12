Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"0e539356-5a9b-4917-90e8-af46355fd43f","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A volt kormányszóvivőnek, Kovács Zoltánnak is megvan a véleménye a CEU Bécsbe költözéséről.","shortLead":"A volt kormányszóvivőnek, Kovács Zoltánnak is megvan a véleménye a CEU Bécsbe költözéséről.","id":"20181203_Kovacs_Zoltan_a_CEU_Becsbe_koltozeserol_Sorosstilusu_politikai_bloff","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=0e539356-5a9b-4917-90e8-af46355fd43f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bf9b2770-fe59-4bb0-ae0d-3fbbb02887ec","keywords":null,"link":"/itthon/20181203_Kovacs_Zoltan_a_CEU_Becsbe_koltozeserol_Sorosstilusu_politikai_bloff","timestamp":"2018. december. 03. 16:26","title":"Kovács Zoltán a CEU Bécsbe költözéséről: Soros-stílusú politikai blöff","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"48e2b727-a819-4e2e-9ac2-b0d52c9f60c6","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Az 1979-ben, Vikidál Gyula énekessel alakult zenekar májusban lép fel a Barba Negrában.\r

\r

","shortLead":"Az 1979-ben, Vikidál Gyula énekessel alakult zenekar májusban lép fel a Barba Negrában.\r

\r

","id":"20181204_Tobb_mint_30_ev_utan_osszeall_az_eredeti_Dinamit","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=48e2b727-a819-4e2e-9ac2-b0d52c9f60c6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4b679ee9-f40d-497e-9373-55d9c4bc53ab","keywords":null,"link":"/kultura/20181204_Tobb_mint_30_ev_utan_osszeall_az_eredeti_Dinamit","timestamp":"2018. december. 04. 12:02","title":"Több mint 30 év után összeáll az eredeti Dinamit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2ebd2516-8466-4f86-88d1-7ff1c913f7dd","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Ha saját versenyzője is volt Taka, rosszul énekelt, nem bánta meg a döntését.\r

\r

","shortLead":"Ha saját versenyzője is volt Taka, rosszul énekelt, nem bánta meg a döntését.\r

\r

","id":"20181203_Radics_Gigi_megmagyarazza_miert_ejtette_ki_sajat_versenyzojet_az_XFaktorbol","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=2ebd2516-8466-4f86-88d1-7ff1c913f7dd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e52ad8c0-9b48-46e5-963a-923c96db5079","keywords":null,"link":"/elet/20181203_Radics_Gigi_megmagyarazza_miert_ejtette_ki_sajat_versenyzojet_az_XFaktorbol","timestamp":"2018. december. 03. 09:22","title":"Radics Gigi megmagyarázza, miért ejtette ki saját versenyzőjét az X-Faktorból","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e1332eb8-4270-4079-a513-ae93a3676c47","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Szégyen, hogy az Európai Néppárt tolerálja ezt szerinte.","shortLead":"Szégyen, hogy az Európai Néppárt tolerálja ezt szerinte.","id":"20181203_Verhofstadt_a_CEU_eluldozeserol_Sotet_nap_ez_Europaban","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e1332eb8-4270-4079-a513-ae93a3676c47&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"57b276ae-9168-47bf-868e-bc2f492da841","keywords":null,"link":"/itthon/20181203_Verhofstadt_a_CEU_eluldozeserol_Sotet_nap_ez_Europaban","timestamp":"2018. december. 03. 14:37","title":"Verhofstadt a CEU elüldözéséről: Sötét nap ez Európában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"32613740-9e46-44e0-a2c7-0e5f74194bcb","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Jobbik képviselője először csak a frakcióvezető-helyettességéről, majd a jegyzői feladatok ellátásáról mondott le, most a parlamentet is otthagyja.","shortLead":"A Jobbik képviselője először csak a frakcióvezető-helyettességéről, majd a jegyzői feladatok ellátásáról mondott le...","id":"20181203_Lemond_a_zsidozo_Szavay_Istan_a_kepviselosegrol","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=32613740-9e46-44e0-a2c7-0e5f74194bcb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b4ce1225-ea1d-47ef-8fab-661e29d2216c","keywords":null,"link":"/itthon/20181203_Lemond_a_zsidozo_Szavay_Istan_a_kepviselosegrol","timestamp":"2018. december. 03. 12:24","title":"Lemond a zsidózó Szávay István a képviselőségről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d98e7cdb-d14a-4c6c-9a79-a9b21790b977","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A New York-i rendőrök igazán kitettek magukért.","shortLead":"A New York-i rendőrök igazán kitettek magukért.","id":"20181203_Tundermesebe_illo_fordulattal_kerult_elo_egy_elveszett_eljegyzesi_gyuru","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d98e7cdb-d14a-4c6c-9a79-a9b21790b977&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"10d2d4b9-2539-4e65-8736-1813a98f96e6","keywords":null,"link":"/elet/20181203_Tundermesebe_illo_fordulattal_kerult_elo_egy_elveszett_eljegyzesi_gyuru","timestamp":"2018. december. 03. 10:25","title":"Tündérmesébe illő fordulattal került elő egy elveszett eljegyzési gyűrű","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"aa898b7a-030b-4cf5-b755-24643c578156","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"elet","description":"Joulupukki a Fővárosi Állat- és Növénykertbe sem ment üres kézzel.","shortLead":"Joulupukki a Fővárosi Állat- és Növénykertbe sem ment üres kézzel.","id":"20181203_Joulupukki_lappfoldi_Mikulas_allatkert_kiselefant","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=aa898b7a-030b-4cf5-b755-24643c578156&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"84e46db6-2c2e-4396-8f6f-3c5249500fdb","keywords":null,"link":"/elet/20181203_Joulupukki_lappfoldi_Mikulas_allatkert_kiselefant","timestamp":"2018. december. 03. 14:49","title":"A budapesti állatkert egyéves kiselefántja is nagyon örült a lappföldi Mikulásnak – fotó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c725d4b9-7bd5-42db-af6a-207d91d5b37b","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Tovább nőttek a kínaiak pénzügyi befektetései külföldön az év első felében, a legtöbb befektetést Hongkong vette fel.","shortLead":"Tovább nőttek a kínaiak pénzügyi befektetései külföldön az év első felében, a legtöbb befektetést Hongkong vette fel.","id":"20181202_Tovabb_nottek_a_kinaiak_kulfoldi_befektetesei_melyek_meghaladtak_a_felbillio_dollart","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c725d4b9-7bd5-42db-af6a-207d91d5b37b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ee45a3c8-9444-4f79-8864-74d3e6f82202","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181202_Tovabb_nottek_a_kinaiak_kulfoldi_befektetesei_melyek_meghaladtak_a_felbillio_dollart","timestamp":"2018. december. 02. 16:12","title":"A kínaiak egy év alatt négyszer annyi pénzt fektettek be külföldön, mint amennyit Magyarország megtermel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]