Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"3bc3ed8e-ac6b-4c8b-a8d2-7d46263b0c71","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Váchartyán szélén történt az eset. ","shortLead":"Váchartyán szélén történt az eset. ","id":"20181205_Kigyulladt_egy_paraszthaz_Pest_megyeben_egy_ferfi_meghalt","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=3bc3ed8e-ac6b-4c8b-a8d2-7d46263b0c71&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c37305a0-5786-438f-915c-deca0155c7a9","keywords":null,"link":"/itthon/20181205_Kigyulladt_egy_paraszthaz_Pest_megyeben_egy_ferfi_meghalt","timestamp":"2018. december. 05. 19:01","title":"Kigyulladt egy parasztház Pest megyében, egy ember meghalt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cd5a2934-a35c-4a08-bb5d-16af921a7905","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Egy ideig most egészen biztosan nem lesz VW Bogár, de a későbbiekben akár villanyautóként is visszatérhet az ikonikus autó.","shortLead":"Egy ideig most egészen biztosan nem lesz VW Bogár, de a későbbiekben akár villanyautóként is visszatérhet az ikonikus...","id":"20181205_viszlat_bogar_ezzel_a_stilusos_utolso_modellel_bucsuzik_a_vw_beetle","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=cd5a2934-a35c-4a08-bb5d-16af921a7905&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8c1abf68-57fe-47bd-824e-3c2e7ad16109","keywords":null,"link":"/cegauto/20181205_viszlat_bogar_ezzel_a_stilusos_utolso_modellel_bucsuzik_a_vw_beetle","timestamp":"2018. december. 05. 08:21","title":"Viszlát Bogár: ezzel a stílusos utolsó modellel búcsúzik a VW Beetle","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a53d25d5-0a34-4e1c-8d82-839dc4f5ebbe","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"itthon","description":"Marad előzetesben, de most már tényleg-tényleg kész lesz a vád mindjárt.","shortLead":"Marad előzetesben, de most már tényleg-tényleg kész lesz a vád mindjárt.","id":"20181204_Ujabb_hosszabbitast_kapott_Czegledy_Csaba","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a53d25d5-0a34-4e1c-8d82-839dc4f5ebbe&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bb14e38e-f7f3-4762-acf0-fbfe88083015","keywords":null,"link":"/itthon/20181204_Ujabb_hosszabbitast_kapott_Czegledy_Csaba","timestamp":"2018. december. 04. 14:20","title":"Újabb hosszabbítást kapott Czeglédy Csaba","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b7a25fdd-ca8f-4e25-9365-e6cd1b72802e","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Sokáig nem lesz tárhelygondja annak, akinek számítógépébe, szerverébe a Seagate most bejelentett merevlemeze kerül. Az első tesztek már lezajlottak, és igen ígéretesek.","shortLead":"Sokáig nem lesz tárhelygondja annak, akinek számítógépébe, szerverébe a Seagate most bejelentett merevlemeze kerül...","id":"20181205_seagate_16_tb_hdd_merevlemez","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b7a25fdd-ca8f-4e25-9365-e6cd1b72802e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1182b3fc-740f-40ae-89e0-06254d4d3088","keywords":null,"link":"/tudomany/20181205_seagate_16_tb_hdd_merevlemez","timestamp":"2018. december. 05. 19:03","title":"Ennyin már elférne? 16 000 GB szabad hely van a Seagate új merevlemezén","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"43c1f958-c4c7-46af-bd7c-aeffe735000e","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az atomerőmű személyzete, a rendőrség és más rendvédelmi szervek is részt vesznek az akcióban, amire a héten kerül sor.","shortLead":"Az atomerőmű személyzete, a rendőrség és más rendvédelmi szervek is részt vesznek az akcióban, amire a héten kerül sor.","id":"20181204_Vedelmi_gyakorlatot_tartanak_a_Paksi_Atomeromuben","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=43c1f958-c4c7-46af-bd7c-aeffe735000e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b950b3ae-4ba3-4e10-a8a9-166d6c673d42","keywords":null,"link":"/itthon/20181204_Vedelmi_gyakorlatot_tartanak_a_Paksi_Atomeromuben","timestamp":"2018. december. 04. 08:55","title":"Védelmi gyakorlatot tartanak a Paksi Atomerőműben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"df820212-2a4e-49b7-80d0-fe1bdf634b54","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Úgy tűnt, semmi sem állhat útjába annak, hogy a Samsung mutassa be az első olyan okostelefont, amelyen egy kis kör alakú nyílás rejti csupán a mögötte lévő kamerát (Infinity O kijelző). Azután váratlanul megjelent a Lenovo, és minden a feje tetejére állt.","shortLead":"Úgy tűnt, semmi sem állhat útjába annak, hogy a Samsung mutassa be az első olyan okostelefont, amelyen egy kis kör...","id":"20181205_samsung_huawei_lenovo_infinityo_kijelzos_telefon","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=df820212-2a4e-49b7-80d0-fe1bdf634b54&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"76e21b11-a73d-44ea-af86-16d6d32c23e6","keywords":null,"link":"/tudomany/20181205_samsung_huawei_lenovo_infinityo_kijelzos_telefon","timestamp":"2018. december. 05. 18:33","title":"Váratlan fordulat: a Samsung beelőzte a Huaweit, a Lenovo viszont a Samsungot fogja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5649971e-4120-47f6-a2dd-fb517942497e","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Ifjabb H. Dezsőt 17 évre ítélték, ő volt az olaszliszkai tragédia elsőrendű vádlottja. Nemrég ötmilliós sérelemdíjat ítéltek meg neki.","shortLead":"Ifjabb H. Dezsőt 17 évre ítélték, ő volt az olaszliszkai tragédia elsőrendű vádlottja. Nemrég ötmilliós sérelemdíjat...","id":"20181205_Szogi_Lajos_csaladja_kaphatja_az_olaszliszkai_lincselo_millios_serelemdijat","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=5649971e-4120-47f6-a2dd-fb517942497e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ab0e2156-db99-4518-9a7e-82f0e7ad248c","keywords":null,"link":"/elet/20181205_Szogi_Lajos_csaladja_kaphatja_az_olaszliszkai_lincselo_millios_serelemdijat","timestamp":"2018. december. 05. 12:36","title":"Szögi Lajos családja kaphatja az olaszliszkai lincselő milliós sérelemdíját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0bbe9b55-cbc3-4d94-a133-fd08e20c7b6b","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A YouTube Premium szolgáltatásban már fél éve létezik, a mindenki által használt alkalmazásba viszont csak most költözik bele a videók automatikus lejátszását biztosító funkció.","shortLead":"A YouTube Premium szolgáltatásban már fél éve létezik, a mindenki által használt alkalmazásba viszont csak most...","id":"20181204_youtube_mobilos_app_videok_lejatszasa","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=0bbe9b55-cbc3-4d94-a133-fd08e20c7b6b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d0e65c29-4d12-4041-8e35-8cae11c0178c","keywords":null,"link":"/tudomany/20181204_youtube_mobilos_app_videok_lejatszasa","timestamp":"2018. december. 04. 13:08","title":"Megkapja a YouTube az idegesítő funkciót, amit már a Facebookon is mindenki utált","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]