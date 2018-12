Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"4e49bbd3-f7ae-489e-a62f-b8d44454fb2e","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A környezetvédő szervezet szél- és napenergiával pótolná az erőműveket.","shortLead":"A környezetvédő szervezet szél- és napenergiával pótolná az erőműveket.","id":"20181203_Szeneromuveket_es_lignitbanyakat_venne_a_Greenpeace_hogy_aztan_felszamolja_azokat","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=4e49bbd3-f7ae-489e-a62f-b8d44454fb2e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c73f293c-8363-48f7-b267-04576506c89f","keywords":null,"link":"/kkv/20181203_Szeneromuveket_es_lignitbanyakat_venne_a_Greenpeace_hogy_aztan_felszamolja_azokat","timestamp":"2018. december. 03. 12:28","title":"Szénerőműveket és lignitbányákat venne a Greenpeace, hogy aztán felszámolja azokat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d98e7cdb-d14a-4c6c-9a79-a9b21790b977","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A New York-i rendőrök igazán kitettek magukért.","shortLead":"A New York-i rendőrök igazán kitettek magukért.","id":"20181203_Tundermesebe_illo_fordulattal_kerult_elo_egy_elveszett_eljegyzesi_gyuru","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d98e7cdb-d14a-4c6c-9a79-a9b21790b977&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"10d2d4b9-2539-4e65-8736-1813a98f96e6","keywords":null,"link":"/elet/20181203_Tundermesebe_illo_fordulattal_kerult_elo_egy_elveszett_eljegyzesi_gyuru","timestamp":"2018. december. 03. 10:25","title":"Tündérmesébe illő fordulattal került elő egy elveszett eljegyzési gyűrű","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9ef2f0a8-93c2-4d49-99af-f6084f6f7faa","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A lap leleplezi, hogy semmit sem érnek a budapesti karácsonyi vásárokban kihelyezett betontömbök.","shortLead":"A lap leleplezi, hogy semmit sem érnek a budapesti karácsonyi vásárokban kihelyezett betontömbök.","id":"20181205_A_Ripost_nem_tudja_mihez_kezdjen_a_karacsonyi_terroristakkal","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=9ef2f0a8-93c2-4d49-99af-f6084f6f7faa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"84350a15-3a12-462b-85e2-2509975dce15","keywords":null,"link":"/elet/20181205_A_Ripost_nem_tudja_mihez_kezdjen_a_karacsonyi_terroristakkal","timestamp":"2018. december. 05. 08:51","title":"A Ripost nem tudja, mihez kezdjen a karácsonyi terroristákkal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d8bfaf53-e94d-4b8b-a758-276b4aefa224","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A 2100 MHz-es frekvenciasávot jövő év december 27-éig használhatta volna a Telekom, ezt hosszabbították most meg 2027-ig. ","shortLead":"A 2100 MHz-es frekvenciasávot jövő év december 27-éig használhatta volna a Telekom, ezt hosszabbították most meg...","id":"20181204_magyar_telekom_2100_mhz_frenvenciasav_frekvenciahasznalat_hosszabbitasa","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d8bfaf53-e94d-4b8b-a758-276b4aefa224&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a985d189-9a0c-45b5-8aa2-87c7fab21b6b","keywords":null,"link":"/tudomany/20181204_magyar_telekom_2100_mhz_frenvenciasav_frekvenciahasznalat_hosszabbitasa","timestamp":"2018. december. 04. 17:33","title":"11 milliárdért hosszabbított frekvenciát a Magyar Telekom","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5967c648-42cc-40d7-a63d-08c16a26061c","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A felvételen látható figura azt mondta, ha nem küldik tovább a videót, megkeresi az érintetteket. Egy szülő elmondása szerint az eset több gyermeket nagyon megviselt.","shortLead":"A felvételen látható figura azt mondta, ha nem küldik tovább a videót, megkeresi az érintetteket. Egy szülő elmondása...","id":"20181205_Keses_videoval_ijesztgettek_egy_budapesti_altalanos_iskola_diakjait","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=5967c648-42cc-40d7-a63d-08c16a26061c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"892b0cb2-71db-48d4-bb6b-35a92ca9e08c","keywords":null,"link":"/itthon/20181205_Keses_videoval_ijesztgettek_egy_budapesti_altalanos_iskola_diakjait","timestamp":"2018. december. 05. 07:24","title":"Késes videóval ijesztgették egy budapesti általános iskola diákjait","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f4843f0a-2f27-4d5b-a39a-8d6cb64e6781","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Fél évszázada nem látott Franciaország olyan komoly elégedetlenségi hullámot, mint a jelenlegi, amelyet a franciák többsége az utcai erőszak ellenére támogat.","shortLead":"Fél évszázada nem látott Franciaország olyan komoly elégedetlenségi hullámot, mint a jelenlegi, amelyet a franciák...","id":"20181204_parizs_zavargasok_franciaorszag_emmanuel_macron","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f4843f0a-2f27-4d5b-a39a-8d6cb64e6781&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"06eaa950-53b4-4967-b0ac-3cfd813324a4","keywords":null,"link":"/vilag/20181204_parizs_zavargasok_franciaorszag_emmanuel_macron","timestamp":"2018. december. 04. 06:30","title":"Ilyen ellenféllel még nem találkozott Macron, és ha nagyon keménykedik, belebukhat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f8ee6807-114d-410e-9d1f-50d8d6470ec3","c_author":"Daczi Dóra","category":"gazdasag","description":"II. világháborús példával szemléltette európai energiaterveiket az amerikai államtitkár egy budapesti energiafórumon. Francis R. Fannon előadása után Elena Burmistrova, a Gazprom Export vezérigazgatója is erős üzenetet fogalmazott meg.","shortLead":"II. világháborús példával szemléltette európai energiaterveiket az amerikai államtitkár egy budapesti energiafórumon...","id":"20181203_II_vilaghaborus_peldaval_szemleltette_europai_energiaterveiket_az_amerikai_allamtitkar","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f8ee6807-114d-410e-9d1f-50d8d6470ec3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ec38fb1e-e77b-492b-a0e7-13ce603e5194","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181203_II_vilaghaborus_peldaval_szemleltette_europai_energiaterveiket_az_amerikai_allamtitkar","timestamp":"2018. december. 03. 16:42","title":"Magyar ember gázzal fűt és főz, az oroszoké itt van, Amerika a magáét ajánlja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e7bdb21b-8eb0-4e9a-93bd-2b53ecef44aa","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A metal egyik alapzenekara világkörüli turnéval búcsúzik, június 11-én az Arénában is zúznak egy utolsót.\r

\r

","shortLead":"A metal egyik alapzenekara világkörüli turnéval búcsúzik, június 11-én az Arénában is zúznak egy utolsót.\r

\r

","id":"20181203_Budapesttol_is_elbucsuzik_a_Slayer","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e7bdb21b-8eb0-4e9a-93bd-2b53ecef44aa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"47e77f10-61f4-4fbf-a0b3-61a845ed2c48","keywords":null,"link":"/kultura/20181203_Budapesttol_is_elbucsuzik_a_Slayer","timestamp":"2018. december. 03. 10:06","title":"Budapesttől is elbúcsúzik a Slayer","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]