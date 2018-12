A számítógépes grafika és ezzel a videojátékok részletessége is óriásit változott az elmúlt évtizedekben. Csakhogy a fejlesztés nagy részét még most is az ember végzi, a munka emiatt költségesebb is, hiszen az új eljárások fokozottabb odafigyelést igényelnek. Egy bizonyos szint után ráadásul nehezebb a korábbinál is látványosabb eredményt előállítani.

Ezen a téren fogott érdekes kísérletbe a videokártyáiról ismert Nvidia, amely a mesterséges intelligenciát használva fejlesztett grafikus motort, illetve az első olyan játékot, melynek világát az emberi kezek helyett maga a gép alkotta meg. Az eredmény pedig magáért beszél: bal oldalt a forrásként használt világ részlete, jobbra annak digitális mása:

© Nvidia

Bryan Catanzaro, a cég mélytanulásos technikáinak felelőse a The Verge-nek számolt be kutatásukról. Miután a rendszert kifejlesztették, rengeteg, a való életben megtalálható utcarészletet mutattak neki. Ezeket elemezve bővítette saját tudását, hogy az Unreal Engine 4 nevű grafikus motor segítségével aztán számítógépes verzióvá konvertálja a látottakat.

A technika még nem tökéletes, ugyanis az Nvidia (az újonnan bemutatott RTX után) második legerősebb GPU-ja tudta csak mozgásra bírni, és mindössze 25 képkocka/másodperces eredménnyel, de a szakemberek szerint már most hihetetlen lehetőségek rejlenek benne. Főleg azért is, mert az előállítás legfontosabb hozzávalójára, az emberre itt már egyáltalán nincs szükség.

