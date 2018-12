Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"f6af383d-30b9-40c2-93be-9374bed74262","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Veszprém megyei Megyer korábban arról vált ismertté, hogy a falut bárki kibérelhette.","shortLead":"A Veszprém megyei Megyer korábban arról vált ismertté, hogy a falut bárki kibérelhette.","id":"20181210_A_Konyhafonok_egyik_sefje_lett_egy_Veszprem_megyei_falu_polgarmestere","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f6af383d-30b9-40c2-93be-9374bed74262&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1e272686-6cf2-4692-a45c-f6fe6c53831b","keywords":null,"link":"/itthon/20181210_A_Konyhafonok_egyik_sefje_lett_egy_Veszprem_megyei_falu_polgarmestere","timestamp":"2018. december. 10. 17:48","title":"A Konyhafőnök egyik séfje lett egy Veszprém megyei falu polgármestere","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e946f0d9-6053-424d-b3ff-468d73d46f9c","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A testület 2013-as megalakulása óta külföldi szakkiállításokra látogattak el, részt vettek különböző sportversenyeken, illetve tűzoltási gyakorlatot vagy díszőri feladatokat végeztek az Országgyűlési Őrség tagjai. Idén az összeg elérte a 14,6 millió forintot.","shortLead":"A testület 2013-as megalakulása óta külföldi szakkiállításokra látogattak el, részt vettek különböző sportversenyeken...","id":"20181210_15_milliobol_utazott_az_Orszaggyulesi_Orseg_Las_Vegasban_is_voltak","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e946f0d9-6053-424d-b3ff-468d73d46f9c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4bbaea3c-bd6c-46ea-b64c-9911452a533f","keywords":null,"link":"/itthon/20181210_15_milliobol_utazott_az_Orszaggyulesi_Orseg_Las_Vegasban_is_voltak","timestamp":"2018. december. 10. 12:55","title":"15 millióból utazott az Országgyűlési Őrség, Las Vegasban is voltak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"06b324ef-f158-459d-84a0-38ff43428e0d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Feladta a leckét a Fidesznek: már nem elég Erdei Sándort, Erdei Sándor Zsoltot kell keresniük, ha a júliusi trükkel akarnak szavazatokat elvinni tőle. ","shortLead":"Feladta a leckét a Fidesznek: már nem elég Erdei Sándort, Erdei Sándor Zsoltot kell keresniük, ha a júliusi trükkel...","id":"20181211_Nevet_valtoztatott_Rokker_Zsoltti__Nehezebb_lesz_kamujeloltet_inditani_ellene","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=06b324ef-f158-459d-84a0-38ff43428e0d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"36ec7b59-957e-47e8-aba8-516cd3ea98bd","keywords":null,"link":"/itthon/20181211_Nevet_valtoztatott_Rokker_Zsoltti__Nehezebb_lesz_kamujeloltet_inditani_ellene","timestamp":"2018. december. 11. 15:54","title":"Nevet változtatott Rokker Zsoltti - Nehezebb lesz kamujelöltet indítani ellene","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ad1f692f-26c3-46f9-bcc2-64b9b7996f69","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"elet","description":"Ételt és mobiltelefont is lopnak, de van, hogy fontos dokumentumokat tépnek szét.","shortLead":"Ételt és mobiltelefont is lopnak, de van, hogy fontos dokumentumokat tépnek szét.","id":"20181211_Majmok_garazdalkodnak_az_indiai_kormany_hivatalaiban","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ad1f692f-26c3-46f9-bcc2-64b9b7996f69&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"27508472-1f2b-49d6-bbc3-ae6b82f41070","keywords":null,"link":"/elet/20181211_Majmok_garazdalkodnak_az_indiai_kormany_hivatalaiban","timestamp":"2018. december. 11. 05:41","title":"Majmok garázdálkodnak az indiai kormány hivatalaiban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fa03335e-4309-484c-a659-2429ef7ba7a6","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Képeket töltött le a netről, hogy aztán az azokon lévő tárgyakat hirdesse. ","shortLead":"Képeket töltött le a netről, hogy aztán az azokon lévő tárgyakat hirdesse. ","id":"20181212_Mindenfele_dolgokat_arult_a_neten_de_csak_a_penzt_zsebelte_be_egy_kecskemeti_ferfi","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=fa03335e-4309-484c-a659-2429ef7ba7a6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e305f5cc-359f-4712-834f-fe696738860d","keywords":null,"link":"/itthon/20181212_Mindenfele_dolgokat_arult_a_neten_de_csak_a_penzt_zsebelte_be_egy_kecskemeti_ferfi","timestamp":"2018. december. 12. 09:47","title":"Mindenféle dolgokat \"árult\" a neten, de csak a pénzt zsebelte be egy kecskeméti férfi","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3c935d8c-0c39-4198-854a-31907c8087db","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Sorsfordító év lett 2018 a magyar sajtó, és még inkább a magyar sajtószabadság szempontjából. A hatalom médiarombolója előbb újabb nagy múltú lapot tüntetett el a piacról, majd tovább terelgetett saját ellenőrzése alá olvasót, nézőt, hirdetőt, hogy végül jóformán egy nap alatt csaknem 500 sajtótermék váljon a központi információs birodalom részévé. Ezen a terepen kell megmaradnia, és tisztességesen kiszolgálnia olvasóit a független sajtó megmaradt részének. \"Adventi kalendáriumunkban” a karácsonyig hátralévő napokban a hvg.hu és a HVG munkatársai mondják el, mit gondolnak a magyar sajtó helyzetéről, a feladatról, amibe beleálltak, és arról, amit olvasóink tehetnek azért, hogy Magyarországon ne csak központi felügyelet mellett lehessen írni, véleményt mondani.","shortLead":"Sorsfordító év lett 2018 a magyar sajtó, és még inkább a magyar sajtószabadság szempontjából. A hatalom médiarombolója...","id":"20181210_Folyamatos_retteges_ki_lesz_a_kvetkezo_A_HVG_adventi_kalendariumaban_ma_Windisch_Judit","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=3c935d8c-0c39-4198-854a-31907c8087db&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"626ab471-db4e-4e29-9013-9406f92c7173","keywords":null,"link":"/itthon/20181210_Folyamatos_retteges_ki_lesz_a_kvetkezo_A_HVG_adventi_kalendariumaban_ma_Windisch_Judit","timestamp":"2018. december. 10. 14:00","title":"\"Folyamatosan ott a rettegés: ki lesz a következő?\" - A HVG adventi kalendáriumában ma: Windisch Judit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"51013883-d03a-4456-a007-a6168321e7aa","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Orbán Viktor legutóbb Horvátországban volt a katonai géppel.","shortLead":"Orbán Viktor legutóbb Horvátországban volt a katonai géppel.","id":"20181211_Ujabb_repulogepeket_vasarol_a_honvedseg","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=51013883-d03a-4456-a007-a6168321e7aa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d7e78769-19ca-4c36-b6cf-76951ba146e7","keywords":null,"link":"/itthon/20181211_Ujabb_repulogepeket_vasarol_a_honvedseg","timestamp":"2018. december. 11. 21:38","title":"Újabb repülőgépeket vásárol a honvédség, egyet rendszeresen Orbán használ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"85908dcb-1b82-45ec-bfc5-32ca06372c12","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Már csak pár hónapot kell várnunk arra, hogy a korosodó 7-es Golf utódja megérkezzen a kereskedésekbe. ","shortLead":"Már csak pár hónapot kell várnunk arra, hogy a korosodó 7-es Golf utódja megérkezzen a kereskedésekbe. ","id":"20181211_a_volkswagen_mutatott_egy_kepet_hogy_milyen_lesz_a_teljesen_uj_8as_golf","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=85908dcb-1b82-45ec-bfc5-32ca06372c12&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"39fe9bfb-b059-4411-96d9-9b52e7c2ccae","keywords":null,"link":"/cegauto/20181211_a_volkswagen_mutatott_egy_kepet_hogy_milyen_lesz_a_teljesen_uj_8as_golf","timestamp":"2018. december. 11. 08:21","title":"A Volkswagen mutatott egy képet, hogy milyen lesz a sokat ígérő teljesen új 8-as Golf","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]