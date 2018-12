Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"028db446-72da-4046-b67e-298545bd0d07","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Az NB I.-ben éllovas Ferencváros kitette az első keretből Böde Dánielt, aki rosszul viselte, hogy lecserélték.","shortLead":"Az NB I.-ben éllovas Ferencváros kitette az első keretből Böde Dánielt, aki rosszul viselte, hogy lecserélték.","id":"20181211_Bode_Danielt_kitettek_a_Fradibol","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=028db446-72da-4046-b67e-298545bd0d07&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"43505889-02d3-4460-992a-266a0ae49fb4","keywords":null,"link":"/sport/20181211_Bode_Danielt_kitettek_a_Fradibol","timestamp":"2018. december. 11. 13:54","title":"Böde Dánielt kitették a Fradi első csapatából","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"51013883-d03a-4456-a007-a6168321e7aa","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Orbán Viktor legutóbb Horvátországban volt a katonai géppel.","shortLead":"Orbán Viktor legutóbb Horvátországban volt a katonai géppel.","id":"20181211_Ujabb_repulogepeket_vasarol_a_honvedseg","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=51013883-d03a-4456-a007-a6168321e7aa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d7e78769-19ca-4c36-b6cf-76951ba146e7","keywords":null,"link":"/itthon/20181211_Ujabb_repulogepeket_vasarol_a_honvedseg","timestamp":"2018. december. 11. 21:38","title":"Újabb repülőgépeket vásárol a honvédség, egyet rendszeresen Orbán használ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a1958e9c-f38e-498a-87ed-f81239600787","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Lego Playgrounds a mobileszközök kameráját és a kiterjesztett valóságot használja arra, hogy az építőkockákat mozgásra bírja. Hosszú ideig fejlesztették, de most végre elérhetővé vált. ","shortLead":"A Lego Playgrounds a mobileszközök kameráját és a kiterjesztett valóságot használja arra, hogy az építőkockákat...","id":"20181210_lego_playgrounds_ios_jatek_kiterjesztett_valosag","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a1958e9c-f38e-498a-87ed-f81239600787&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c43329e0-fdf1-4f08-8397-ba5cbc298893","keywords":null,"link":"/tudomany/20181210_lego_playgrounds_ios_jatek_kiterjesztett_valosag","timestamp":"2018. december. 10. 17:03","title":"Megjött a játék, ami életre kelti a legókat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9043f9a4-0919-4cbf-8314-fbd0b245d3cd","c_author":"MTI","category":"cegauto","description":"Ezzel több mint tíz évre előre fedezik az elektromos autóik akkumulátorigényét.","shortLead":"Ezzel több mint tíz évre előre fedezik az elektromos autóik akkumulátorigényét.","id":"20181212_daimler_mercedes_akkumulator","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=9043f9a4-0919-4cbf-8314-fbd0b245d3cd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1b33f8fe-5f6c-4880-af9c-c14508a3a64e","keywords":null,"link":"/cegauto/20181212_daimler_mercedes_akkumulator","timestamp":"2018. december. 12. 09:23","title":"20 milliárd euróért spájzol be akkumulátorokat a Mercedes ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e21033ac-8c6a-4c91-8748-46134d882d25","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A GT-R ötvenedik születésnapjára készített koncepcióautó végleges változatával hamarosan akár a közutakon is találkozhatunk. ","shortLead":"A GT-R ötvenedik születésnapjára készített koncepcióautó végleges változatával hamarosan akár a közutakon is...","id":"201812010_utcara_kuldi_320_millio_forintos_hiperautojat_a_nissan","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e21033ac-8c6a-4c91-8748-46134d882d25&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ec8b3c9a-9430-4eba-9084-8f135dd5c6a3","keywords":null,"link":"/cegauto/201812010_utcara_kuldi_320_millio_forintos_hiperautojat_a_nissan","timestamp":"2018. december. 10. 11:21","title":"Utcára küldi 320 millió forintos hiperautóját a Nissan","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7fad14aa-6ae7-4046-9c08-7379d4a533e0","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A menedékjogot kapott volt macedón miniszterelnököt többször látták már a Belvárosban. ","shortLead":"A menedékjogot kapott volt macedón miniszterelnököt többször látták már a Belvárosban. ","id":"20181211_Lekaptak_Gruevszkit_az_Ankertben","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=7fad14aa-6ae7-4046-9c08-7379d4a533e0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e91a1707-6660-4b3b-8409-922f5616f2c8","keywords":null,"link":"/itthon/20181211_Lekaptak_Gruevszkit_az_Ankertben","timestamp":"2018. december. 11. 17:57","title":"Lekapták Gruevszkit az Anker közben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8975273d-5f76-46ac-978d-a447d7858c24","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"A roma és a magyar nép kultúrája kölcsönösen hatott egymásra, illetve a két népben közös a hit, a hagyományok tisztelete és a család szeretete - jelentette ki az emberi erőforrások minisztere a Roma Koordinációs Tanács hétfői budapesti ülésén.","shortLead":"A roma és a magyar nép kultúrája kölcsönösen hatott egymásra, illetve a két népben közös a hit, a hagyományok...","id":"20181210_Kasler_Az_egyenloseg_alapja_nem_a_liberalizmusban_hanem_a_Bibliaban_van","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=8975273d-5f76-46ac-978d-a447d7858c24&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"49ec8d93-2279-4660-87fa-bdfd7df5ea33","keywords":null,"link":"/itthon/20181210_Kasler_Az_egyenloseg_alapja_nem_a_liberalizmusban_hanem_a_Bibliaban_van","timestamp":"2018. december. 10. 17:46","title":"Kásler: Az egyenlőség alapja nem a liberalizmusban, hanem a Bibliában van","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"afbba820-04c3-4806-a62f-24162f0cc444","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Amazónia felfedezéséhez hasonlítják a föld alatti világ feltárását a tudósok: minél lejjebb haladnak, annál érdekesebb élőlényekre bukkannak. Egy már fellelt organizmus például mélyen a tengerfenék alatt, 121 Celsius-fokon érzi jól magát. ","shortLead":"Amazónia felfedezéséhez hasonlítják a föld alatti világ feltárását a tudósok: minél lejjebb haladnak, annál érdekesebb...","id":"20181211_mikroorganizmus_mikrobialis_elet_bakteriumok_tengerfenek_fold_alatti_elet","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=afbba820-04c3-4806-a62f-24162f0cc444&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"60a8941b-680f-4016-a443-7555b87c4989","keywords":null,"link":"/tudomany/20181211_mikroorganizmus_mikrobialis_elet_bakteriumok_tengerfenek_fold_alatti_elet","timestamp":"2018. december. 11. 17:33","title":"Ugyanolyan sokszínű élővilág rejtőzik a talpunk alatt is, mint a felszínen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]