[{"available":true,"c_guid":"5035cd3b-78f8-4e0b-9a2a-b976cfe00e00","c_author":"MTI","category":"kkv","description":"Az alap adományokból és adófizetői pénzekből működik majd.","shortLead":"Az alap adományokból és adófizetői pénzekből működik majd.","id":"20181212_Andy_Vajnatol_fuggetlen_filmes_alapot_hagyott_jova_az_Orszaggyules","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=5035cd3b-78f8-4e0b-9a2a-b976cfe00e00&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"15e53bec-0021-4074-a4d1-76a651833dcf","keywords":null,"link":"/kkv/20181212_Andy_Vajnatol_fuggetlen_filmes_alapot_hagyott_jova_az_Orszaggyules","timestamp":"2018. december. 12. 14:01","title":"Andy Vajnától független filmes alapot hagyott jóvá az Országgyűlés","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1e63f064-ad02-4559-8534-16815473632c","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Kecskemét után Debrecenben is gyártanak már Mercedeseket – igaz, nem személyautókat.","shortLead":"Kecskemét után Debrecenben is gyártanak már Mercedeseket – igaz, nem személyautókat.","id":"20181211_Mutatjuk_az_uj_magyar_Mercedes_buszt_holnap_mar_munkaba_is_all","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=1e63f064-ad02-4559-8534-16815473632c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"950a876b-debc-48dc-afa0-c044ee40ce7e","keywords":null,"link":"/kkv/20181211_Mutatjuk_az_uj_magyar_Mercedes_buszt_holnap_mar_munkaba_is_all","timestamp":"2018. december. 11. 15:28","title":"Mutatjuk az új magyar Mercedes buszt, bemutatjuk a gyártóját is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e4502e06-7bd2-497e-9381-ed008cbbe6fa","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Az úszó címét megvédve nyert 400 méter vegyesen a kínai Hangcsouban zajló rövidpályás úszó-világbajnokság keddi nyitónapján.","shortLead":"Az úszó címét megvédve nyert 400 méter vegyesen a kínai Hangcsouban zajló rövidpályás úszó-világbajnokság keddi...","id":"20181211_hosszu_katinka_rovidpalyas_vb_gyozelem","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e4502e06-7bd2-497e-9381-ed008cbbe6fa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"45101556-6335-474f-ada3-149daeb27d3e","keywords":null,"link":"/sport/20181211_hosszu_katinka_rovidpalyas_vb_gyozelem","timestamp":"2018. december. 11. 13:25","title":"Fölényes győzelemmel világbajnok Hosszú Katinka","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9aeab3a4-f6bc-4606-a09c-e6a52ab2af17","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Megfordítanám című dalukhoz készített egy dögös klipet a KIES.","shortLead":"Megfordítanám című dalukhoz készített egy dögös klipet a KIES.","id":"20181212_Megforditanam_veled_a_vilagot__KIES_klippremier","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=9aeab3a4-f6bc-4606-a09c-e6a52ab2af17&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"451934ff-66b5-46c1-bf42-5993c3618dbc","keywords":null,"link":"/kultura/20181212_Megforditanam_veled_a_vilagot__KIES_klippremier","timestamp":"2018. december. 12. 17:00","title":"„Megfordítanám veled a világot” – KIES klippremier","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a3aee984-a8cd-4054-9458-e6a819bc04e5","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"Már napi hét óra monitor előtt töltött idő után is látszik, hogy a kisgyermekek agyának külső rétege változik. Hogy ez mit jelent, még nem tudni, de az amerikai orvosok azt mondják, a kicsik inkább ne is üljenek képernyő elé. ","shortLead":"Már napi hét óra monitor előtt töltött idő után is látszik, hogy a kisgyermekek agyának külső rétege változik...","id":"20181210_tablagep_monitor_okostelefon_kepernyo_elott_eltoltott_ido_agykutatas_okoseszkozok_videojatek","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a3aee984-a8cd-4054-9458-e6a819bc04e5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7d3b9a03-2d64-46a2-8751-63a22a1175c3","keywords":null,"link":"/tudomany/20181210_tablagep_monitor_okostelefon_kepernyo_elott_eltoltott_ido_agykutatas_okoseszkozok_videojatek","timestamp":"2018. december. 10. 18:03","title":"Valami nagyon nem jó dolog történik a gyerekek agyával, ha túl sokat ülnek a képernyő előtt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f3eed3ce-7a24-4903-bfee-ea994e029b06","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Budapesten három év alatt átlagosan 30-35 százalékkal nőtt a használt lakások ára a folyó közvetlen közelében, az új lakásoknál ennél is drasztikusabb volt a drágulás.","shortLead":"Budapesten három év alatt átlagosan 30-35 százalékkal nőtt a használt lakások ára a folyó közvetlen közelében, az új...","id":"20181211_Nagyon_megdobja_a_Duna_kozelsege_a_lakasarakat","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f3eed3ce-7a24-4903-bfee-ea994e029b06&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a8a4ba17-a60d-43f0-a938-09f9dd6440a2","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181211_Nagyon_megdobja_a_Duna_kozelsege_a_lakasarakat","timestamp":"2018. december. 11. 13:28","title":"Így szorozza fel a Duna közelsége a lakásárakat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0f1f9bed-a13b-4080-a704-0f915b378d41","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az a fránya Mercedes nem akarja a Brexitet.","shortLead":"Az a fránya Mercedes nem akarja a Brexitet.","id":"20181211_Kicsit_fogva_tartotta_az_autoja_Theresa_Mayt_amikor_Angela_Merkelhez_ment__video","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=0f1f9bed-a13b-4080-a704-0f915b378d41&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d7d63cf9-6671-46f8-acc6-6fb6cb01b2dc","keywords":null,"link":"/cegauto/20181211_Kicsit_fogva_tartotta_az_autoja_Theresa_Mayt_amikor_Angela_Merkelhez_ment__video","timestamp":"2018. december. 11. 15:16","title":"Bezáródott az autójába Theresa May, amikor Angela Merkelhez ment – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8d22437e-355f-4a88-8d54-1da5d00cfc6d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A beígért összegnek csak egy részét szánja a kormány a kórházi tartozások rendezésére, a többit szétosztják a jobban teljesítő intézmények között.","shortLead":"A beígért összegnek csak egy részét szánja a kormány a kórházi tartozások rendezésére, a többit szétosztják a jobban...","id":"20181211_Nepszava_bercsokkentes_korhazi_adossag","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=8d22437e-355f-4a88-8d54-1da5d00cfc6d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1df2a182-2f18-497c-a897-99c5f66f430d","keywords":null,"link":"/itthon/20181211_Nepszava_bercsokkentes_korhazi_adossag","timestamp":"2018. december. 11. 06:50","title":"Népszava: Bércsökkentéssel sújthatja a kormány az eladósodott kórházak vezetőit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]