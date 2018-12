Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"4aef2df9-5d4b-4c10-8d17-37f28ae3120b","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az alaplapgyártó belsős nyomozása megerősítette a vállalat korábbi állítását, miszerint nem találtak arra utaló jelet, hogy Kína rizsszemnyi chipeket tett volna a Supermicro alkatrészeire, hogy cégtitkokhoz jusson.","shortLead":"Az alaplapgyártó belsős nyomozása megerősítette a vállalat korábbi állítását, miszerint nem találtak arra utaló jelet...","id":"20181212_apple_lehallgatas_kemkedes_adatgyujtes_vallalati_titok_biztonsagi_incidens_kinai_kormany_poloska_supermicro_szerver","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=4aef2df9-5d4b-4c10-8d17-37f28ae3120b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8c580930-d7f5-4aa1-8c65-d2fb9b966e7a","keywords":null,"link":"/tudomany/20181212_apple_lehallgatas_kemkedes_adatgyujtes_vallalati_titok_biztonsagi_incidens_kinai_kormany_poloska_supermicro_szerver","timestamp":"2018. december. 12. 17:03","title":"Mégsem kémkedtek az Apple-nél? Nem találják a kémchipeket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b586cdbb-8247-4523-8bfc-6cdbb797c456","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A YouTube 2018-as összefoglaló videójának egyetlen hét leforgása alatt sikerült elérnie azt, ami Justin Biebernek 8 évébe telt.","shortLead":"A YouTube 2018-as összefoglaló videójának egyetlen hét leforgása alatt sikerült elérnie azt, ami Justin Biebernek 8...","id":"20181213_youtube_rewind_2018_video_dislike_diszlajk","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b586cdbb-8247-4523-8bfc-6cdbb797c456&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"72dfdbe1-58bc-48f2-9abd-b5559f3955e2","keywords":null,"link":"/tudomany/20181213_youtube_rewind_2018_video_dislike_diszlajk","timestamp":"2018. december. 13. 12:33","title":"Fellélegezhet Justin Bieber, új negatív rekord született a YouTube-on","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5a03f0e8-d656-49f4-a087-13ebdcf5a458","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Palkovics László innovációs miniszter sem ment el szó nélkül a rabszolgatörvény mellett. ","shortLead":"Palkovics László innovációs miniszter sem ment el szó nélkül a rabszolgatörvény mellett. ","id":"20181212_Palkovics_A_tobb_tulora_mindenkinek_elonyos_lehet","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=5a03f0e8-d656-49f4-a087-13ebdcf5a458&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8a8cc0c3-2f37-4902-87a0-f764e57c125a","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181212_Palkovics_A_tobb_tulora_mindenkinek_elonyos_lehet","timestamp":"2018. december. 12. 08:47","title":"Palkovics: A több túlóra mindenkinek előnyös lehet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1f2cd910-07cb-42d0-8dcc-afada71d0531","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"itthon","description":"A közlemény szerint az azonosító kártya nélküli voksolás és Latorcai helyváltoztatása is szabályos volt.","shortLead":"A közlemény szerint az azonosító kártya nélküli voksolás és Latorcai helyváltoztatása is szabályos volt.","id":"20181212_Orszaggyules_Hivatala_A_hazszabalynak_megfeleloen_zajlott_a_tuloratorvenyrol_szolo_szavazas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=1f2cd910-07cb-42d0-8dcc-afada71d0531&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"03792ee0-44c7-4125-a07f-76beaef5ed12","keywords":null,"link":"/itthon/20181212_Orszaggyules_Hivatala_A_hazszabalynak_megfeleloen_zajlott_a_tuloratorvenyrol_szolo_szavazas","timestamp":"2018. december. 12. 22:02","title":"Országgyűlés Hivatala: A házszabálynak megfelelően zajlott a túlóratörvényről szóló szavazás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0dfd7a49-ce56-462e-9e90-d3eebbf36a71","c_author":"MTI","category":"kkv","description":"A cég így igyekszik megakadályozni az elvándorlást.","shortLead":"A cég így igyekszik megakadályozni az elvándorlást.","id":"20181213_35_szazalekos_beremeles_320_ezres_bonusz_a_ceg_ahol_elegedett_a_szakszervezet","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=0dfd7a49-ce56-462e-9e90-d3eebbf36a71&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a97c4e39-e5e0-44bd-8701-4161723bf5ad","keywords":null,"link":"/kkv/20181213_35_szazalekos_beremeles_320_ezres_bonusz_a_ceg_ahol_elegedett_a_szakszervezet","timestamp":"2018. december. 13. 11:11","title":"35 százalékos béremelés, 320 ezres bónusz: a cég, ahol elégedett a szakszervezet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ad85b160-b796-4f05-8dd5-1ae8e440aa20","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Szabad Egyetem nevű Facebook-csoport szerint a lány nem vett részt a rongálásban, a rendőrség alaptalanul vádolja.","shortLead":"A Szabad Egyetem nevű Facebook-csoport szerint a lány nem vett részt a rongálásban, a rendőrség alaptalanul vádolja.","id":"20181213_A_Kossuth_teren_letartoztatott_CEUhallgato_szabadon_engedeset_koveteli_a_ma_esti_tuntetest_szervezo_csoport","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ad85b160-b796-4f05-8dd5-1ae8e440aa20&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8f551369-96d5-44df-986e-b358b00fed91","keywords":null,"link":"/itthon/20181213_A_Kossuth_teren_letartoztatott_CEUhallgato_szabadon_engedeset_koveteli_a_ma_esti_tuntetest_szervezo_csoport","timestamp":"2018. december. 13. 16:37","title":"A Kossuth téren letartóztatott CEU-hallgató szabadon engedését követelik a ma esti tüntetés szervezői","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9a3a54fd-1995-4fb0-b162-dbe4773dff2d","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Évekig fertőzött úgy, hogy tudott róla.","shortLead":"Évekig fertőzött úgy, hogy tudott róla.","id":"20181212_HIVvirust_terjesztett_es_idosek_otthonaban_is_sarlatankodott_egy_pozsonyi_ferfi","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=9a3a54fd-1995-4fb0-b162-dbe4773dff2d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"87d6e06c-8f67-4ac0-b97d-150df00d096e","keywords":null,"link":"/elet/20181212_HIVvirust_terjesztett_es_idosek_otthonaban_is_sarlatankodott_egy_pozsonyi_ferfi","timestamp":"2018. december. 12. 15:06","title":"HIV-vírust terjesztett, és idősek otthonában is sarlatánkodott egy pozsonyi férfi","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b2d2fd23-a149-4641-8d42-e5427604d8d3","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A botrányos jelenetek közepette a fideszes képviselők megszavazták a sokat bírált javaslatot. ","shortLead":"A botrányos jelenetek közepette a fideszes képviselők megszavazták a sokat bírált javaslatot. ","id":"20181212_Atment_a_kozigazgatasi_birosagokrol_szolo_javaslat","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b2d2fd23-a149-4641-8d42-e5427604d8d3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c2f19574-0ba3-41a4-a5ea-9d91409fa3ec","keywords":null,"link":"/itthon/20181212_Atment_a_kozigazgatasi_birosagokrol_szolo_javaslat","timestamp":"2018. december. 12. 12:36","title":"Átment a közigazgatási bíróságokról szóló javaslat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]