[{"available":true,"c_guid":"8f8adedf-ff41-49f2-89d0-58e401f9d81d","c_author":"Lengyel Miklós","category":"gazdasag","description":"Szerdán kezdődik meg a kereskedés a Tencent Music Entertainment papírjaival New York-ban, ahol a kínaiak internetes óriása 1,1 milliárd dollárt zsebelt be az első kibocsátás alkalmából. Magát a céget, mely az egyik része a nagy Tencent birodalomnak 21 milliárd dollárra taksálták New York-ban.","shortLead":"Szerdán kezdődik meg a kereskedés a Tencent Music Entertainment papírjaival New York-ban, ahol a kínaiak internetes...","id":"20181212_Zsarolas_penz_hatalom_tuszejtes_a_kereskedelmi_haboru_fordulatosabb_mint_egy_krimisorozat","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=8f8adedf-ff41-49f2-89d0-58e401f9d81d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"aeb81bd8-952b-4106-bd70-dd3a4bc8b6cb","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181212_Zsarolas_penz_hatalom_tuszejtes_a_kereskedelmi_haboru_fordulatosabb_mint_egy_krimisorozat","timestamp":"2018. december. 12. 14:15","title":"Zsarolás, pénz, hatalom, túszejtés: a kereskedelmi háború fordulatosabb, mint egy krimisorozat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fee8f7bc-5bf4-4fb2-a59f-39f197701554","c_author":"Lengyel Miklós","category":"gazdasag","description":"Brüsszelben is hallották Macron ígéreteit és aggódnak a francia költségvetés miatt. 10 milliárd euróba kerül a sárgamellényesek lecsillapítása – mondta Bruno Le Maire francia pénzügyminiszter, aki igyekezett megnyugtatni mindenkit.","shortLead":"Brüsszelben is hallották Macron ígéreteit és aggódnak a francia költségvetés miatt. 10 milliárd euróba kerül...","id":"20181212_Macron_meghatralasa_sokba_kerul_de_bevethetik_a_GAFA_nevu_csodafegyvert","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=fee8f7bc-5bf4-4fb2-a59f-39f197701554&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d2998a69-4b1a-4b4b-a4c4-d706b8f9a67c","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181212_Macron_meghatralasa_sokba_kerul_de_bevethetik_a_GAFA_nevu_csodafegyvert","timestamp":"2018. december. 12. 12:54","title":"Macron meghátrálása sokba kerül, de bevethetik a GAFA nevű csodafegyvert","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"eb4c4ca1-ba13-4482-ac80-9aad1c8f1573","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Tóth Csaba politológus, az ELTE-ÁJK oktatója, a Republikon Intézet stratégiai igazgatója gyorselemzéssel jelentkezett, miután a Fidesz csak egy botrányos parlamenti ülésen tudta átnyomni a rabszolgatörvényt.","shortLead":"Tóth Csaba politológus, az ELTE-ÁJK oktatója, a Republikon Intézet stratégiai igazgatója gyorselemzéssel jelentkezett...","id":"20181212_Elemzes_az_ellenzek_vegre_nem_volt_ciki","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=eb4c4ca1-ba13-4482-ac80-9aad1c8f1573&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3cd25d8d-766e-4a3c-945a-ac1cccd32c76","keywords":null,"link":"/itthon/20181212_Elemzes_az_ellenzek_vegre_nem_volt_ciki","timestamp":"2018. december. 12. 15:30","title":"Elemzés: az ellenzék végre nem volt ciki","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e7375d3e-4f40-44e9-ba29-121fea0511d4","c_author":"Joó Hajnalka","category":"itthon","description":"A miniszterelnök a botrányos parlamenti szavazás után nyilatkozott a hvg.hu-nak. ","shortLead":"A miniszterelnök a botrányos parlamenti szavazás után nyilatkozott a hvg.hu-nak. ","id":"20181212_Orban_ez_egy_jo_torveny_jot_fog_tenni_a_munkavallaloknak","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e7375d3e-4f40-44e9-ba29-121fea0511d4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"093cc01e-7892-4178-98db-06b33babaf6e","keywords":null,"link":"/itthon/20181212_Orban_ez_egy_jo_torveny_jot_fog_tenni_a_munkavallaloknak","timestamp":"2018. december. 12. 14:33","title":"Orbán: Ez egy jó törvény, jót fog tenni a munkavállalóknak!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d33a1038-36b3-4e01-b34f-8b05f47bd428","c_author":"MTI","category":"sport","description":"A címvédő Real Madrid otthon, az AS Roma idegenben kapott ki a labdarúgó Bajnokok Ligája csoportkörének utolsó játéknapján. A Romát legyőző cseh Viktoria Plzen a sikerrel bejutott az Európa-liga egyenes kieséses szakaszába. ","shortLead":"A címvédő Real Madrid otthon, az AS Roma idegenben kapott ki a labdarúgó Bajnokok Ligája csoportkörének utolsó...","id":"20181212_real_madrid_cszka_moszkva","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d33a1038-36b3-4e01-b34f-8b05f47bd428&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e188b0fc-2ede-4efd-a3cc-17bf4bab446d","keywords":null,"link":"/sport/20181212_real_madrid_cszka_moszkva","timestamp":"2018. december. 12. 22:21","title":"Megruházta a tartalékos Realt a CSZKA","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0217cd97-f803-46b1-b0e3-820584591031","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A világ egyik legismertebb szervezete, a NASA sem tétlenkedik, ha egy szuperhős élete forog kockán. ","shortLead":"A világ egyik legismertebb szervezete, a NASA sem tétlenkedik, ha egy szuperhős élete forog kockán. ","id":"20181211_avengers_endgame_nasa_tony_stark","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=0217cd97-f803-46b1-b0e3-820584591031&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"54b67153-dc8c-44ce-bb9a-dbab67a41219","keywords":null,"link":"/tudomany/20181211_avengers_endgame_nasa_tony_stark","timestamp":"2018. december. 11. 20:03","title":"A NASA is \"besegít\", hogy megtalálják Tony Starkot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"edfd1f2d-cfe6-4620-ba3b-9e859cb842cc","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Bombasztikusnak szánt bejelentésekkel igyekszik leplezni a kormány a hazai energiapolitika gyengeségeit. Magyarországnak valójában nincs éghajlatvédelmi programja.","shortLead":"Bombasztikusnak szánt bejelentésekkel igyekszik leplezni a kormány a hazai energiapolitika gyengeségeit...","id":"20181213_Van_egy_terulet_ahol_Ader_Janos_az_adu_asz_de_ez_keves_a_jatszmaban","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=edfd1f2d-cfe6-4620-ba3b-9e859cb842cc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5780be4e-a3fa-40e1-bbf0-f4ca5ede7e1f","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181213_Van_egy_terulet_ahol_Ader_Janos_az_adu_asz_de_ez_keves_a_jatszmaban","timestamp":"2018. december. 13. 16:06","title":"Áder János az adu ászunk, de ez kevés ebben a játszmában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2215749e-1df8-4b4c-a18b-550190556e8d","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Nem voltak komplikációk – de ez csak a szerencsén múlt.","shortLead":"Nem voltak komplikációk – de ez csak a szerencsén múlt.","id":"20181212_Egyedul_szult_a_bortoncellajaban_mert_nem_talaltak_a_kulcsokat","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=2215749e-1df8-4b4c-a18b-550190556e8d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ab4ffeb4-c681-43be-aa87-4809c5b9fcde","keywords":null,"link":"/elet/20181212_Egyedul_szult_a_bortoncellajaban_mert_nem_talaltak_a_kulcsokat","timestamp":"2018. december. 12. 14:40","title":"Egyedül szült a börtöncellájában, mert nem találták a kulcsot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]