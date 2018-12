Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"9aeab3a4-f6bc-4606-a09c-e6a52ab2af17","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Megfordítanám című dalukhoz készített egy dögös klipet a KIES.","shortLead":"Megfordítanám című dalukhoz készített egy dögös klipet a KIES.","id":"20181212_Megforditanam_veled_a_vilagot__KIES_klippremier","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=9aeab3a4-f6bc-4606-a09c-e6a52ab2af17&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"451934ff-66b5-46c1-bf42-5993c3618dbc","keywords":null,"link":"/kultura/20181212_Megforditanam_veled_a_vilagot__KIES_klippremier","timestamp":"2018. december. 12. 17:00","title":"„Megfordítanám veled a világot” – KIES klippremier","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a550d00e-27bc-45b9-a556-9b0349eab531","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A kékvérű brit gyártó érkezőben lévős hiperautójának hangja leginkább a korábbi F1-es torpedók hangjához hasonlítható.","shortLead":"A kékvérű brit gyártó érkezőben lévős hiperautójának hangja leginkább a korábbi F1-es torpedók hangjához hasonlítható.","id":"20181212_mernoki_remekmu_igy_visit_az_aston_martin_elkepeszto_v12es_motorja__video","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a550d00e-27bc-45b9-a556-9b0349eab531&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ad73d9a0-64c7-4316-a03a-4203d8139618","keywords":null,"link":"/cegauto/20181212_mernoki_remekmu_igy_visit_az_aston_martin_elkepeszto_v12es_motorja__video","timestamp":"2018. december. 12. 08:21","title":"Mérnöki remekmű: így visít az Aston Martin elképesztő új V12-es motorja – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ed41f502-8f3b-462d-b7f7-16253cd7b48b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A szakszervezet szerint \"nincs tovább hova hátrálni\".","shortLead":"A szakszervezet szerint \"nincs tovább hova hátrálni\".","id":"20181212_Sztrajkra_keszul_a_PDSZ_az_elfogadott_tuloratorveny_miatt","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ed41f502-8f3b-462d-b7f7-16253cd7b48b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"526b89a8-f0f9-4a74-afaf-f8c9756dc6d1","keywords":null,"link":"/itthon/20181212_Sztrajkra_keszul_a_PDSZ_az_elfogadott_tuloratorveny_miatt","timestamp":"2018. december. 12. 14:41","title":"Sztrájkra készül a PDSZ az elfogadott túlóratörvény miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0ad49355-172b-49c5-8104-8010b06e4514","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az uniós lakóhellyel nem rendelkező magyar állampolgárok is gyakorolhatják választójogukat az EP-választáson.","shortLead":"Az uniós lakóhellyel nem rendelkező magyar állampolgárok is gyakorolhatják választójogukat az EP-választáson.","id":"20181212_Megszavaztak_a_hataron_tuli_magyarok_is_szavazhatnak_az_EPvalasztason","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=0ad49355-172b-49c5-8104-8010b06e4514&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5be84d34-55d1-45b1-b060-957603c5621d","keywords":null,"link":"/itthon/20181212_Megszavaztak_a_hataron_tuli_magyarok_is_szavazhatnak_az_EPvalasztason","timestamp":"2018. december. 12. 14:25","title":"Megszavazták: a határon túli magyarok is szavazhatnak az EP-választáson","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f1daeae3-3e83-495f-90b2-0a5053f417c9","c_author":"T. R.","category":"itthon","description":"Kormányinfót tartott Gulyás Gergely miniszter és Hollik István kormányszóvivő a rabszolgatörvény elfogadása és az ezt követő tüntetés után. Percről percre tudósítás.","shortLead":"Kormányinfót tartott Gulyás Gergely miniszter és Hollik István kormányszóvivő a rabszolgatörvény elfogadása és az ezt...","id":"20181213_Kormanyinfo_Torvenytelen_volt_a_Kossuth_teri_tuntetes","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f1daeae3-3e83-495f-90b2-0a5053f417c9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6a0a7603-3c1a-4090-9398-30fd62820854","keywords":null,"link":"/itthon/20181213_Kormanyinfo_Torvenytelen_volt_a_Kossuth_teri_tuntetes","timestamp":"2018. december. 13. 10:27","title":"Kormányinfó: Törvénytelen volt a Kossuth téri tüntetés","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6a8b5fb0-fbe6-451c-b926-d4796abdff05","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Viszlát, szenzorsziget: a korábbi híreknek megfelelően a Samsung bejelentette az első, Infinity O kijelzős telefonját. Ezen már ott van a „kameralyuk”.","shortLead":"Viszlát, szenzorsziget: a korábbi híreknek megfelelően a Samsung bejelentette az első, Infinity O kijelzős telefonját...","id":"20181211_samsung_galaxy_a8s_infinityo_kijelzos_okostelefon","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=6a8b5fb0-fbe6-451c-b926-d4796abdff05&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d9732670-ad3f-4ea0-9746-05b8054e7304","keywords":null,"link":"/tudomany/20181211_samsung_galaxy_a8s_infinityo_kijelzos_okostelefon","timestamp":"2018. december. 11. 18:03","title":"Ez lesz az új telefonos divat? Itt a világ első lyukasztott kijelzős mobilja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f09f3718-f803-4035-8fad-598fe1b41a29","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A francia kormány egyelőre nem tiltja be a sárga mellényesek szombatra hirdetett tüntetéseit, de a strasbourgi merénylet miatt arra kéri a tiltakozókat, legyenek belátók, és inkább ne vonuljanak utcára – közölte csütörtökön Benjamin Griveaux kormányszóvivő.","shortLead":"A francia kormány egyelőre nem tiltja be a sárga mellényesek szombatra hirdetett tüntetéseit, de a strasbourgi...","id":"20181213_sargamellenyesek_tuntetes_franciaorszag_strasbourg_terrortamadas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f09f3718-f803-4035-8fad-598fe1b41a29&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"75424c74-9c67-4572-9255-2e8e80d39ef0","keywords":null,"link":"/vilag/20181213_sargamellenyesek_tuntetes_franciaorszag_strasbourg_terrortamadas","timestamp":"2018. december. 13. 10:59","title":"Megkérték a sárga mellényeseket, hogy inkább ne tüntessenek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"01927e5b-482d-4caa-a920-c3583c2ab5c0","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az Intel ígérete szerint a processzorokba integrált grafikus chip számítási kapacitása 2019-ben átlépi az 1 teraflopot.","shortLead":"Az Intel ígérete szerint a processzorokba integrált grafikus chip számítási kapacitása 2019-ben átlépi az 1 teraflopot.","id":"20181212_intel_processzor_intergralt_grafikus_chip_teraflop_szamitasi_kapacitas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=01927e5b-482d-4caa-a920-c3583c2ab5c0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d9203907-f7f0-4612-aaf2-14f5631a0ac0","keywords":null,"link":"/tudomany/20181212_intel_processzor_intergralt_grafikus_chip_teraflop_szamitasi_kapacitas","timestamp":"2018. december. 12. 18:33","title":"Olyan grafikus erőt pakol az Intel a 2019-es processzorokba, hogy nem lesz szükség plusz videokártyára","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]