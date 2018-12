Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"80cad9e5-8e58-4dc9-9817-c61bdb00f29f","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Ennek az autónak az utasait nem egyszerűen csak a teljesen feltekert normál fűtés képes megizzasztani.","shortLead":"Ennek az autónak az utasait nem egyszerűen csak a teljesen feltekert normál fűtés képes megizzasztani.","id":"20181214_a_nap_hirdetese_egy_toyota_amiben_akar_szaunazni_is_lehet","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=80cad9e5-8e58-4dc9-9817-c61bdb00f29f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1d9c32bc-62b8-425a-bdbe-632d42ace231","keywords":null,"link":"/cegauto/20181214_a_nap_hirdetese_egy_toyota_amiben_akar_szaunazni_is_lehet","timestamp":"2018. december. 14. 06:41","title":"A nap hirdetése: Egy Toyota, amiben akár szaunázni is lehet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1f2cd910-07cb-42d0-8dcc-afada71d0531","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A házelnök szerint az ellenzék szerdai akciója megmutatta, hogy a jelenlegi szabályok nem bírnak visszatartó erővel.","shortLead":"A házelnök szerint az ellenzék szerdai akciója megmutatta, hogy a jelenlegi szabályok nem bírnak visszatartó erővel.","id":"20181213_Kover_szigoritana_a_fegyelmi_szabalyokat_az_Orszaggyulesben","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=1f2cd910-07cb-42d0-8dcc-afada71d0531&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6940622f-c0f5-42b0-b16a-d39f28319468","keywords":null,"link":"/itthon/20181213_Kover_szigoritana_a_fegyelmi_szabalyokat_az_Orszaggyulesben","timestamp":"2018. december. 13. 21:42","title":"Kövér szigorítaná a fegyelmi szabályokat az Országgyűlésben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3fa7fd69-f1c9-4e6b-bfd0-2d0a99b66053","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Közeledik a karácsony. Szépirodalmi adventi kalendáriumunkban minden reggel egy-egy magyar író, költő versével, novellájával, meséjével indulunk neki a napnak. Tartson velünk a 24 napon át, keresztül-kasul a magyar irodalom évtizedein és évszázadain!","shortLead":"Közeledik a karácsony. Szépirodalmi adventi kalendáriumunkban minden reggel egy-egy magyar író, költő versével... 