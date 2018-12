Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"ee78a85d-832f-44c7-a6d8-e5641ee6b1bc","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az amerikai gyártó érkezőben lévő villanymotoros roadstere padlógázra szó szerint az ülésbe préseli az embert.","shortLead":"Az amerikai gyártó érkezőben lévő villanymotoros roadstere padlógázra szó szerint az ülésbe préseli az embert.","id":"20181213_orult_gyorsulas_ilyen_reakciokat_valt_ki_a_2_masodperc_alatti_tesla_katapultalas__video","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ee78a85d-832f-44c7-a6d8-e5641ee6b1bc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a12d6fbf-56ca-41a3-a8f3-a4342c96e45c","keywords":null,"link":"/cegauto/20181213_orult_gyorsulas_ilyen_reakciokat_valt_ki_a_2_masodperc_alatti_tesla_katapultalas__video","timestamp":"2018. december. 13. 06:41","title":"Őrült gyorsulás: ilyen reakciókat vált ki a 2 másodperc alatti Tesla-katapultálás – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"74adf4ba-b1fe-4a77-bc1b-8bd49f119789","c_author":"hvg.hu","category":"nagyitas","description":"Kormánya eleve bukásra volt ítélve, de ez várt volna mindenkire, aki a hatalomátadós rendszerváltás után Magyarország vezetésére vállalkozik. Antall József miniszterelnöki tevékenységének megítélése mindazonáltal máig vitatott. Egyesek szerint az ő megfontoltságára volt szüksége az országnak a békés átmenethez, mások viszont úgy vélik, az ezredfordulóhoz közeledve inkább a múlt felé fordult példákért, mintsem egy korszerű Magyarországot építsen. Akárhogy is legyen, kormányzása idején az ország döntő lépéseket tett azért, hogy a nyugati világhoz közeledjen, ebben elévülhetetlen érdemei vannak. Kormánya bukását már nem élte meg. Súlyos beteg volt, de a gyógyulás helyett ő vállalt feladatát választotta, a gyilkos kór pedig végzett vele. Éppen 25 éve hunyt el. Rá emlékszünk most képgalériánkkal.","shortLead":"Kormánya eleve bukásra volt ítélve, de ez várt volna mindenkire, aki a hatalomátadós rendszerváltás után Magyarország...","id":"20181212_Antall_jozsef_halal_evfordulo_25_ev","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=74adf4ba-b1fe-4a77-bc1b-8bd49f119789&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3a58d8d3-4e3f-4967-b546-afd226ae4115","keywords":null,"link":"/nagyitas/20181212_Antall_jozsef_halal_evfordulo_25_ev","timestamp":"2018. december. 12. 13:05","title":"25 éve halt meg Antall József, a rendszerváltás miniszterelnöke - fotók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e923e72d-9ffc-4691-b01a-f0fdd980a7a1","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Ellenzéki képviselők szerint TEK-esek állhattak Orbán mögött az ülésteremben. ","shortLead":"Ellenzéki képviselők szerint TEK-esek állhattak Orbán mögött az ülésteremben. ","id":"20181212_Foton_az_Orban_mogott_allo_ket_allitolagos_TEKes","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e923e72d-9ffc-4691-b01a-f0fdd980a7a1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dd1d4b7d-dbb2-409f-8581-b0b9807b27dd","keywords":null,"link":"/itthon/20181212_Foton_az_Orban_mogott_allo_ket_allitolagos_TEKes","timestamp":"2018. december. 12. 14:24","title":"Fotón az Orbán mögött álló két állítólagos TEK-es","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fc7147cd-007f-45ba-95c0-f864545c8b08","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Így döntött a parlament.","shortLead":"Így döntött a parlament.","id":"20181212_Elvehetik_a_lopott_fat_hogy_odaadjak_a_raszoruloknak","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=fc7147cd-007f-45ba-95c0-f864545c8b08&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"09bbb436-e931-49ed-8f9c-9598d6222803","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181212_Elvehetik_a_lopott_fat_hogy_odaadjak_a_raszoruloknak","timestamp":"2018. december. 12. 11:50","title":"Elvehetik a lopott fát, hogy odaadják a rászorulóknak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4b251aef-6284-4855-a43e-df0eb6f6561f","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Az akciót egy étteremtulajdonos szervezte, a felszolgálásban részt vett két nagykövet is.","shortLead":"Az akciót egy étteremtulajdonos szervezte, a felszolgálásban részt vett két nagykövet is.","id":"20181212_Elegans_vacsorat_szerveztek_hajlektanoknak","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=4b251aef-6284-4855-a43e-df0eb6f6561f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"14935160-3772-49b1-ad7a-1a380fae2422","keywords":null,"link":"/elet/20181212_Elegans_vacsorat_szerveztek_hajlektanoknak","timestamp":"2018. december. 12. 21:40","title":"Elegáns vacsorát szerveztek hajléktalanoknak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fb978d9e-8f71-4636-bd9f-46053d5800ca","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Hosszan dulakodtak a rendőrökkel a tüntetők, ekkor a rendőrök könnygázt vetettek be, egy órán belül kétszer is.","shortLead":"Hosszan dulakodtak a rendőrökkel a tüntetők, ekkor a rendőrök könnygázt vetettek be, egy órán belül kétszer is.","id":"20181212_Konnygazt_vetettek_be_a_Kossuth_teren","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=fb978d9e-8f71-4636-bd9f-46053d5800ca&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"12ad4f16-20f5-496c-ac2b-34bc02148935","keywords":null,"link":"/itthon/20181212_Konnygazt_vetettek_be_a_Kossuth_teren","timestamp":"2018. december. 12. 21:30","title":"Többször is könnygázt vetettek be a Kossuth téren a rendőrök","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5921b429-81ff-4629-bedc-8c851e6d87cd","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Jön az atlétikai vb és a Maccabi Játékok; futballarénák, sportcsarnokok, uszodák nőnek ki a földből. A tempó szédítő, a közpénzek elköltésében is – olvasható az e heti HVG-ben.","shortLead":"Jön az atlétikai vb és a Maccabi Játékok; futballarénák, sportcsarnokok, uszodák nőnek ki a földből. A tempó szédítő...","id":"20181213_Stadionorszagban_a_gyozelem_szamit_a_NER_vallalkozoi_mar_gyoztesnek_erezhetik_magukat","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=5921b429-81ff-4629-bedc-8c851e6d87cd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b1b8b011-589a-466d-9255-df91080434eb","keywords":null,"link":"/kkv/20181213_Stadionorszagban_a_gyozelem_szamit_a_NER_vallalkozoi_mar_gyoztesnek_erezhetik_magukat","timestamp":"2018. december. 13. 16:34","title":"Stadionországban a győzelem számít, a NER vállalkozói már győztesnek érezhetik magukat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ad85b160-b796-4f05-8dd5-1ae8e440aa20","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Szabad Egyetem nevű Facebook-csoport szerint a lány nem vett részt a rongálásban, a rendőrség alaptalanul vádolja.","shortLead":"A Szabad Egyetem nevű Facebook-csoport szerint a lány nem vett részt a rongálásban, a rendőrség alaptalanul vádolja.","id":"20181213_A_Kossuth_teren_letartoztatott_CEUhallgato_szabadon_engedeset_koveteli_a_ma_esti_tuntetest_szervezo_csoport","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ad85b160-b796-4f05-8dd5-1ae8e440aa20&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8f551369-96d5-44df-986e-b358b00fed91","keywords":null,"link":"/itthon/20181213_A_Kossuth_teren_letartoztatott_CEUhallgato_szabadon_engedeset_koveteli_a_ma_esti_tuntetest_szervezo_csoport","timestamp":"2018. december. 13. 16:37","title":"A Kossuth téren letartóztatott CEU-hallgató szabadon engedését követelik a ma esti tüntetés szervezői","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]