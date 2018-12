Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"570550e6-1d75-4e99-b279-0107ad2f1270","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A házelnök az ellenzék szerdai parlamenti akcióját puccskísérletnek nevezte, Tordai szerint viszont az ellenzék semmilyen formában nem alkalmazott erőszakot.","shortLead":"A házelnök az ellenzék szerdai parlamenti akcióját puccskísérletnek nevezte, Tordai szerint viszont az ellenzék...","id":"20181213_Tordai_Kover_Laszlo_remhirterjesztes_feljelentes","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=570550e6-1d75-4e99-b279-0107ad2f1270&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dbc629d2-b251-4698-a944-65a92c37f6db","keywords":null,"link":"/itthon/20181213_Tordai_Kover_Laszlo_remhirterjesztes_feljelentes","timestamp":"2018. december. 13. 14:37","title":"Tordai rémhírterjesztésért feljelenti Kövér Lászlót","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"542b806d-3c48-4f95-8faf-11512667d035","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Horváth Ildikó szerint a kormány azt is szeretné elérni, hogy a sürgősségi osztályokon senkinek ne kelljen négy óránál többet várnia.","shortLead":"Horváth Ildikó szerint a kormány azt is szeretné elérni, hogy a sürgősségi osztályokon senkinek ne kelljen négy óránál...","id":"20181214_Egeszsegugyi_allamtitkar_Nem_szunik_meg_a_Merenyi_korhaz_pszichiatriai_osztalya","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=542b806d-3c48-4f95-8faf-11512667d035&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1c97bbf9-38e8-4d85-b225-52bcfa1d2ca4","keywords":null,"link":"/itthon/20181214_Egeszsegugyi_allamtitkar_Nem_szunik_meg_a_Merenyi_korhaz_pszichiatriai_osztalya","timestamp":"2018. december. 14. 10:02","title":"Egészségügyi államtitkár: Nem szűnik meg a Merényi kórház pszichiátriai osztálya","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"80cad9e5-8e58-4dc9-9817-c61bdb00f29f","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Ennek az autónak az utasait nem egyszerűen csak a teljesen feltekert normál fűtés képes megizzasztani.","shortLead":"Ennek az autónak az utasait nem egyszerűen csak a teljesen feltekert normál fűtés képes megizzasztani.","id":"20181214_a_nap_hirdetese_egy_toyota_amiben_akar_szaunazni_is_lehet","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=80cad9e5-8e58-4dc9-9817-c61bdb00f29f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1d9c32bc-62b8-425a-bdbe-632d42ace231","keywords":null,"link":"/cegauto/20181214_a_nap_hirdetese_egy_toyota_amiben_akar_szaunazni_is_lehet","timestamp":"2018. december. 14. 06:41","title":"A nap hirdetése: Egy Toyota, amiben akár szaunázni is lehet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9f0772ee-6f5a-477f-8f88-0f60b49bf54b","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"gazdasag","description":"Az EIB és a repülőteret üzemeltető Budapest Airport ","shortLead":"Az EIB és a repülőteret üzemeltető Budapest Airport ","id":"20181214_Europai_kolcsonbol_bovulhet_tovabb_a_ferihegyi_repuloter","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=9f0772ee-6f5a-477f-8f88-0f60b49bf54b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"79c3fdac-67be-4aa0-ba39-fb315577abda","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181214_Europai_kolcsonbol_bovulhet_tovabb_a_ferihegyi_repuloter","timestamp":"2018. december. 14. 13:17","title":"Európai kölcsönből bővülhet tovább a ferihegyi repülőtér","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"71775891-c821-498f-affe-f1017eae5413","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Egész nap eshet, egyes területeken hófúvás is kialakulhat.","shortLead":"Egész nap eshet, egyes területeken hófúvás is kialakulhat.","id":"20181215_Megerkezett_a_havazas_bekemenyit_a_tel","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=71775891-c821-498f-affe-f1017eae5413&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b8e7b28b-ac3b-448e-8dad-34fde1bea3e3","keywords":null,"link":"/itthon/20181215_Megerkezett_a_havazas_bekemenyit_a_tel","timestamp":"2018. december. 15. 07:10","title":"Megérkezett a havazás, bekeményít a tél","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"67d6b9f2-e514-4cbe-9507-23346cf44d5a","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Már nem a britek számítanak az EU fekete bárányának.","shortLead":"Már nem a britek számítanak az EU fekete bárányának.","id":"20181214_Alhirterjesztonek_nevezte_Orban_Viktort_JeanClaude_Juncker","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=67d6b9f2-e514-4cbe-9507-23346cf44d5a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f1f7b312-b96b-4a7a-b096-0883288107eb","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181214_Alhirterjesztonek_nevezte_Orban_Viktort_JeanClaude_Juncker","timestamp":"2018. december. 14. 18:01","title":"Álhírterjesztőnek nevezte Orbán Viktort Jean-Claude Juncker","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"825da8d1-6c85-4bc2-b44f-3afe346223d8","c_author":"Gergely Zsófia","category":"itthon","description":"Már tíz éve bérel egy önkormányzati bérlakást a fideszes exképviselő, Tiffán Zsolt cége, de a Budavári Önkormányzat döntése alapján most újabb 5 évig használhatja mindössze havi 47 ezer forint plusz áfa ellenében – tudta meg a hvg.hu. A Halászbástyától pár percre található, exkluzív környéken több százezer forintért lehetne hasonló lakást bérelni, de azért is ideális, mert az érdekeltségébe tartozó borbár innen alig 180 méterre üzemel. A Villányban borászkodó Tiffán nem volt hajlandó válaszolni arra, hogy a kerületi családosoknak nincs-e nagyobb szüksége önkormányzati lakásra, mint mondta, \"kérdezzük a polgármestert\". Azt, aki maga javasolta, hogy hosszabbítsák meg a bérletet.","shortLead":"Már tíz éve bérel egy önkormányzati bérlakást a fideszes exképviselő, Tiffán Zsolt cége, de a Budavári Önkormányzat...","id":"20181214_Bagoert_kap_meg_5_evre_berlakast_a_fideszes_kepviselo_a_Varban","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=825da8d1-6c85-4bc2-b44f-3afe346223d8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ddee2229-c26f-404d-b52f-ac41d61c49d6","keywords":null,"link":"/itthon/20181214_Bagoert_kap_meg_5_evre_berlakast_a_fideszes_kepviselo_a_Varban","timestamp":"2018. december. 14. 06:30","title":"Bagóért kap még 5 évre budavári bérlakást a fideszes exképviselő","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5a15db3e-f924-492e-95c5-b44e7c605761","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A szombati döntő előtt ByeAlex vallotta meg, mit gondolt és mit gondol most az X-Faktorról. Az ő két csapata van még versenyben, illetve Tamáska Gabi. Azt is tudjuk már, ki lesz a show sztárfellépője.



","shortLead":"A szombati döntő előtt ByeAlex vallotta meg, mit gondolt és mit gondol most az X-Faktorról. Az ő két csapata van még...","id":"20181214_ByAlex_Ilyen_eddig_meg_nem_esett_meg_velem_a_faktor_alatt","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=5a15db3e-f924-492e-95c5-b44e7c605761&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4622fa05-65a9-4ced-a8cc-455485d7cb6c","keywords":null,"link":"/kultura/20181214_ByAlex_Ilyen_eddig_meg_nem_esett_meg_velem_a_faktor_alatt","timestamp":"2018. december. 14. 14:11","title":"ByeAlex: „Ilyen eddig még nem esett meg velem a faktor alatt”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]