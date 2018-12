Guy Verhofstadt, az európai liberális párt elnöke levélben arra kérte Mark Zuckerberg Facebook-vezérigazgatót, hogy haladéktalanul távolítsa el azt a videót, amelyet a magyar kormány szponzorált hirdetésként a Facebookon is futtat.

A videóban a kormány azt adja Verhofstadt szájába, hogy "több bevándorlást akarunk", miközben ő valójában azt mondta: "szükségünk van a migrációra, de legális migrációra van szükségünk".

Guy Verhofstadt a budapesti tüntetésről posztolt A belga politikus kiposztolta a szerdán kezdődött tüntetéssorozat egyik kedvelt feliratát, amelyet még Simicska Lajos hagyott örökül: O1G.

A belga politikus a hvg.hu-hoz is eljuttatott levelében azt írta, megdöbbent azon, hogy a videó szponzorált hirdetésként köröz a közösségi oldalon. Jelezte: korábban már jelentette a videót, és leírta, hogy egy 2014-es videós közleményének elferdítéséről van szó.

Azt is hozzátette, hogy az Euronews a videó megjelenése után elemezte azt, kiemelve, hogy félrevezető, és kifejezetten azzal a céllal készítették, hogy gyűlöletet szítsanak a bevándorlók ellen.

Verhofstadt általánosságban is megfeddte Zuckerberget, amiért az "olyan célzott propaganda terjesztése, mint ez is, a Facebookon, demokráciáinkat és társadalmainkat rombolja", ez ellen pedig a közösségi oldal által elfogadott alapelvek szerint is tenni kell.