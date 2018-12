Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"7739476a-6f12-411b-a92d-70e228e59be5","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Dulakodás volt az Alkotmány utcában.","shortLead":"Dulakodás volt az Alkotmány utcában.","id":"20181216_Video_A_rendorok_lefogtak_egy_tuntetot_az_Alkotmany_utcaban","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=7739476a-6f12-411b-a92d-70e228e59be5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"84c51c09-cae6-4257-a36d-d747f9a27412","keywords":null,"link":"/itthon/20181216_Video_A_rendorok_lefogtak_egy_tuntetot_az_Alkotmany_utcaban","timestamp":"2018. december. 16. 18:02","title":"Videó: A rendőrök lefogtak egy tüntetőt az Alkotmány utcában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7a13efc1-1f95-4f6c-aaae-1e219f66d5c9","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Attila a rendőri ellenőrzés előtt nyelte le a halálos adag ötszörösét tartalmazó csomagot, párja azonban csak az utolsó pillanatokban hívott mentőt.","shortLead":"Attila a rendőri ellenőrzés előtt nyelte le a halálos adag ötszörösét tartalmazó csomagot, párja azonban csak az utolsó...","id":"20181218_Ijedteben_lenyelte_a_zacsko_kokaint_orakkal_kesobb_meghalt","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=7a13efc1-1f95-4f6c-aaae-1e219f66d5c9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3d3428f2-52a5-4182-8f75-2ed77d57c76e","keywords":null,"link":"/itthon/20181218_Ijedteben_lenyelte_a_zacsko_kokaint_orakkal_kesobb_meghalt","timestamp":"2018. december. 18. 08:07","title":"Ijedtében lenyelte a zacskó kokaint, órákkal később meghalt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"76215dd9-06f6-438e-b8c5-46354769db1f","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"gazdasag","description":"Minden eszközzel tiltakozni fog a kormány a Velencei Bizottság állásfoglalása ellen, amely szerint el kell törölni a Stop Sorost. ","shortLead":"Minden eszközzel tiltakozni fog a kormány a Velencei Bizottság állásfoglalása ellen, amely szerint el kell törölni...","id":"20181217_Nekimegy_a_kormany_a_Velencei_Bizottsagnak_marad_a_bevandorlasi_kulonado","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=76215dd9-06f6-438e-b8c5-46354769db1f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"23ed3ae7-dc97-4158-bbbd-ee073ed08fef","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181217_Nekimegy_a_kormany_a_Velencei_Bizottsagnak_marad_a_bevandorlasi_kulonado","timestamp":"2018. december. 17. 13:05","title":"Nekimegy a kormány a Velencei Bizottságnak, marad a bevándorlási különadó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"356f853b-7705-4a4e-9af0-1d676d0e71a2","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"Jövőre lassulhat a lakásárak emelkedése, de azért olcsóbb ingatlanokra nem érdemes még egy ideig számítani.","shortLead":"Jövőre lassulhat a lakásárak emelkedése, de azért olcsóbb ingatlanokra nem érdemes még egy ideig számítani.","id":"20181217_Meddig_tudnak_meg_tovabb_dragulni_a_lakasok","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=356f853b-7705-4a4e-9af0-1d676d0e71a2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"401d86cf-e7dd-4bde-a2c0-30147af2e287","keywords":null,"link":"/ingatlan/20181217_Meddig_tudnak_meg_tovabb_dragulni_a_lakasok","timestamp":"2018. december. 17. 12:18","title":"Meddig tudnak még tovább drágulni a lakások?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dfba9965-99db-414a-94e7-36970a6eca87","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Szerdától újra csökken a gázolaj ára, a benziné nem változik.","shortLead":"Szerdától újra csökken a gázolaj ára, a benziné nem változik.","id":"20181217_Olcsobb_lesz_a_gazolaj","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=dfba9965-99db-414a-94e7-36970a6eca87&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f0d57fef-a3e4-4f27-931e-fa1cb7bd6647","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181217_Olcsobb_lesz_a_gazolaj","timestamp":"2018. december. 17. 14:55","title":"Olcsóbb lesz a gázolaj","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"793f9385-e11d-4847-ae57-3cb4478815ea","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Ha van több olyan Instagram-fotója is, amelyekre különösen büszke, látogasson el az alábbi weboldalra, amely montázsba rendezi őket. ","shortLead":"Ha van több olyan Instagram-fotója is, amelyekre különösen büszke, látogasson el az alábbi weboldalra, amely montázsba...","id":"20181217_instagram_foto_montazs_bestnine_2018_legjobb_instagram_fotok","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=793f9385-e11d-4847-ae57-3cb4478815ea&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5ce63e89-eda3-415b-bcf3-ed64fb970ca7","keywords":null,"link":"/tudomany/20181217_instagram_foto_montazs_bestnine_2018_legjobb_instagram_fotok","timestamp":"2018. december. 18. 08:03","title":"Ha van Instagramja, próbálja ki: ez az oldal látványos montázst készít a legjobb fotóiból","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ae9abac0-5b4c-4437-b7f3-59484c7c8dc5","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Közel hétmillió facebookozó személyes fotói kerülhettek illetéktelen kezekbe egy nemrég nyilvánosságra hozott hiba miatt. Egy oldalon most ön is megnézheti, érintett-e a szivárgásban.","shortLead":"Közel hétmillió facebookozó személyes fotói kerülhettek illetéktelen kezekbe egy nemrég nyilvánosságra hozott hiba...","id":"20181217_facebook_hiba_privat_fotok_illetektelen_hozzaferes_ellenorzes","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ae9abac0-5b4c-4437-b7f3-59484c7c8dc5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5078958b-039f-4ba1-a55e-d80570b74ac8","keywords":null,"link":"/tudomany/20181217_facebook_hiba_privat_fotok_illetektelen_hozzaferes_ellenorzes","timestamp":"2018. december. 17. 17:03","title":"Itt megnézheti, hozzáfért-e valaki a fotóihoz az újabb Facebook-hiba miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"64df7a90-f661-4ca0-939c-03b98c3f248b","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Bár egyelőre még csak szabadalomról van szó, Amerika egyik legnagyobb jogvédő szervezete máris kiakadt azon a terven, amit az Amazon leányvállalata, a Ring készített el.","shortLead":"Bár egyelőre még csak szabadalomról van szó, Amerika egyik legnagyobb jogvédő szervezete máris kiakadt azon a terven...","id":"20181216_amazon_ring_ajtocsengo_kapucsendo_arcfelismeres_adatbazis","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=64df7a90-f661-4ca0-939c-03b98c3f248b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1d4cb384-f050-46c8-a07d-2dddf7454fb7","keywords":null,"link":"/tudomany/20181216_amazon_ring_ajtocsengo_kapucsendo_arcfelismeres_adatbazis","timestamp":"2018. december. 16. 14:03","title":"Arcfelismerő szoftverrel kötné össze az Amazon a Ring kapucsengőjét, a jogvédő szervezetek már kongatják a vészharangot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]