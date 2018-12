Két és fél hónappal azután, hogy az Apple bejelentette a Shazam felvásárlásának lezárását, a fejlesztők tettek egy igen kellemes gesztust az alkalmazás használói felé. A Shazam legújabb frissítése ugyanis teljesen hirdetésmentessé teszi a zenefelismerő appot, szóval vége az oldalt és alul megjelenő hirdetéseknek.

Az Apple egyébként egy esztendővel ezelőtt, tavaly decemberben jelentette be, hogy szemet vetett a Shazamra, mondván, az Apple Music és a Shazam természetesen illeszkednek egymáshoz. 2018 szeptemberében be is fejeződött a felvásárlás, és az Apple már akkor jelezte, hamarosan hirdetésmentes lesz az app, amit egyébként havonta több mint 100 millióan használnak. A 12.5.1-es frissítéssel pedig be is váltotta az ígéretét.

© App Store/Sahazam

A Shazam az iOS 8 óta beépül a Siribe, az Apple Music is megjelent lejátszási opcióként a Shazamban, és az Apple várhatóan egyéb termékeivel is összedolgozza a zenefelismerő szolgáltatást. A Shazam a frissítés után is ingyenes maradt, az alkalmazáson belül van lehetőség vásárlásra. A Shazam iOS-es és androidos eszközökre egyaránt elérhető.

