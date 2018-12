Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"4cb2aafd-447a-44ea-85f9-02756777d072","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Nick Thorpe, a BBC budapesti tudósítója hétfő este is kint volt a tüntetésen, itt kérdeztük arról, hogy mit gondol a tüntetésekről. ","shortLead":"Nick Thorpe, a BBC budapesti tudósítója hétfő este is kint volt a tüntetésen, itt kérdeztük arról, hogy mit gondol...","id":"20181218_BBCtudosito_Magyarorszag_benne_van_a_hirekben_az_emberek_kivancsiak_mi_tortenik","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=4cb2aafd-447a-44ea-85f9-02756777d072&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d04b8013-b98b-4040-988e-e4fada28a32f","keywords":null,"link":"/itthon/20181218_BBCtudosito_Magyarorszag_benne_van_a_hirekben_az_emberek_kivancsiak_mi_tortenik","timestamp":"2018. december. 18. 09:21","title":"BBC-tudósító: Magyarország benne van a hírekben, az emberek kíváncsiak, mi történik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f6f41bb7-9165-452a-8830-449682f5f7ee","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A lap publicistája szerint a magyarok ritkán mozdulnak, de ha egyszer dühösek lesznek, akkor nehéz lenyugtatni őket. ","shortLead":"A lap publicistája szerint a magyarok ritkán mozdulnak, de ha egyszer dühösek lesznek, akkor nehéz lenyugtatni őket. ","id":"20181218_Bloomberg_Orban_tulsagosan_elbizta_magat","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f6f41bb7-9165-452a-8830-449682f5f7ee&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"209670dd-8074-4c44-9d4a-8501f7323225","keywords":null,"link":"/itthon/20181218_Bloomberg_Orban_tulsagosan_elbizta_magat","timestamp":"2018. december. 18. 10:14","title":"Bloomberg: Orbán túlságosan elbízta magát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b5ead825-7004-4594-adb4-8d1178bc8104","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"Megállapodtak a műanyaghulladék mennyiségének visszaszorítását célzó szigorúbb szabályokról szerdán az Európai Unió társjogalkotó intézményei. A tervek szerint 2021-tól betiltják azokat az egyszer használatos műanyagokat, amelyek könnyen és olcsón helyettesíthetők.","shortLead":"Megállapodtak a műanyaghulladék mennyiségének visszaszorítását célzó szigorúbb szabályokról szerdán az Európai Unió...","id":"20181219_eu_egyszer_hasznalatos_muanyag_fulpiszkalo_evoeszkoz_tanyer_szivoszal_italkevero_leggombpalcika","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b5ead825-7004-4594-adb4-8d1178bc8104&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"573e63c0-b606-408f-a70f-ea6d9b8045a5","keywords":null,"link":"/tudomany/20181219_eu_egyszer_hasznalatos_muanyag_fulpiszkalo_evoeszkoz_tanyer_szivoszal_italkevero_leggombpalcika","timestamp":"2018. december. 19. 18:03","title":"Az EU 2021-től nekimegy a műanyagoknak, a léggömbpálcika is tiltólistára kerül","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6c351c3a-8f55-4ccf-a387-119b642f60c4","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A rendőrség ismeretlen tettes ellen nyomoz.","shortLead":"A rendőrség ismeretlen tettes ellen nyomoz.","id":"20181219_Csuzlival_lohettek_be_vasarnap_ejjel_az_MTVA_szekhazanak_egyik_ablakat","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=6c351c3a-8f55-4ccf-a387-119b642f60c4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"05844941-941e-4270-951b-a4178b1419cc","keywords":null,"link":"/itthon/20181219_Csuzlival_lohettek_be_vasarnap_ejjel_az_MTVA_szekhazanak_egyik_ablakat","timestamp":"2018. december. 19. 07:33","title":"Csúzlival lőhették be vasárnap éjjel az MTVA székházának egyik ablakát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"662f2973-8b40-447d-95b5-18e1a19cf759","c_author":"Balla Györgyi","category":"gazdasag.ingatlan","description":"Nem az VIII. kerület az egyetlen a fővárosban, ahol megadóztatják az Airbnb-t. Összeszedtük, melyek azok az önkormányzatok, amelyek sarcolnak.","shortLead":"Nem az VIII. kerület az egyetlen a fővárosban, ahol megadóztatják az Airbnb-t. Összeszedtük, melyek azok...","id":"20181218_Tobb_onkormanyzat_jol_lehuzza_az_Airbnbzoket","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=662f2973-8b40-447d-95b5-18e1a19cf759&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"66ef42f9-1f7c-4813-88f1-62501fa76ff8","keywords":null,"link":"/ingatlan/20181218_Tobb_onkormanyzat_jol_lehuzza_az_Airbnbzoket","timestamp":"2018. december. 18. 11:38","title":"Több önkormányzat jól lehúzza az Airbnb-zőket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"25d1b8b0-e95d-4631-92d3-f73f219cf227","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"A Farout, vagyis Távoli messzeségre keresztelt törpebolygó a Naprendszer eddigi legtávolabbi objektuma. Annyira messze van, hogy ezer évbe is telhet, mire megkerüli a Napot. ","shortLead":"A Farout, vagyis Távoli messzeségre keresztelt törpebolygó a Naprendszer eddigi legtávolabbi objektuma. Annyira messze...","id":"20181218_farout_torpebolygo_farout_naprendszer_pluto_uj_bolygo_rozsaszin","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=25d1b8b0-e95d-4631-92d3-f73f219cf227&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5e894f70-f4e4-457e-abe1-e17406384d93","keywords":null,"link":"/tudomany/20181218_farout_torpebolygo_farout_naprendszer_pluto_uj_bolygo_rozsaszin","timestamp":"2018. december. 18. 14:03","title":"Találtak egy új bolygót a Plutó mögött, az egész rózsaszín","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6d9f8bbd-1d91-420d-b3fc-df4fa613d8ea","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A volt miniszteri biztos már sem kormányzati poszton, sem civilként nem képviseli a roma közösséget.","shortLead":"A volt miniszteri biztos már sem kormányzati poszton, sem civilként nem képviseli a roma közösséget.","id":"20181219_Ujabb_tisztsegerol_mondott_le_Farkas_Florian","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=6d9f8bbd-1d91-420d-b3fc-df4fa613d8ea&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c81120db-1957-4a78-8054-3c5977c9109c","keywords":null,"link":"/itthon/20181219_Ujabb_tisztsegerol_mondott_le_Farkas_Florian","timestamp":"2018. december. 19. 07:45","title":"Újabb tisztségéről mondott le Farkas Flórián","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"120d2732-5fa1-48d3-b937-f1cfebdda2f6","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Valószínűleg csak egy pisztolytáska volt, végül egy jobbikos képviselő rúgta arrébb.","shortLead":"Valószínűleg csak egy pisztolytáska volt, végül egy jobbikos képviselő rúgta arrébb.","id":"20181219_Egy_pisztolynak_latszo_targy_is_elokerult_amikor_az_MTVA_orei_Hadhazyval_dulakodtak","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=120d2732-5fa1-48d3-b937-f1cfebdda2f6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fc966e43-184d-496f-b48e-79465ee2eaf0","keywords":null,"link":"/itthon/20181219_Egy_pisztolynak_latszo_targy_is_elokerult_amikor_az_MTVA_orei_Hadhazyval_dulakodtak","timestamp":"2018. december. 19. 12:02","title":"Egy pisztolynak látszó tárgy is előkerült, amikor az MTVA őrei Hadházyval dulakodtak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]