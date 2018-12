Az elmúlt hónapokban fokozatosan csökkent az SSD-k ára, egy piaci elemzés szerint pedig a jövő év elején is árzuhanás várható.

Az SSD soha nem volt olcsó komponens, azonban idén novemberben váratlan dolog történt: történelmi mélypontra zuhantak a meghajtók árai, egyes, 500 gigabájtos modelleket például most is 30 ezer forint alatt lehet beszerezni, 120 gigásat pedig 7 ezer forintért is kapni már.

A csökkenés világszerte érzékelhető volt, ráadásul nem csak a kis kapacitású, hanem az egészen nagy, akár 2 TB-os daraboknál is. Az árzuhanást elsősorban az okozta, hogy a 64, illetve 72 rétegű 3D NAND-ok termelése felfutott. Ez a DRAMeXchange jelentése szerint most is érzékelhető, aminek köszönhetően jövőre sem ugrik feljebb az eszközök ára, sőt.

Az elemzőcég úgy véli, 2019 első felében újabb árcsökkenés várható, ami a jelenlegi állapotok alapján akár 10 százaléknyi mínuszt is jelenthet a kasszáknál. A DRAMeXchange júliusi prognózisában ugyancsak eltalálta a kedvezőbb árakat, így valószínűleg most is igazuk van.

(Kiemelet képünk illusztráció.)

