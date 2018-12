Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"878b3644-1b3a-4d3d-965e-c91a1629703a","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Júniusban derült ki, hogy hamis pecsétekkel kétszeres fizetést vettek fel a munkáért cserébe.","shortLead":"Júniusban derült ki, hogy hamis pecsétekkel kétszeres fizetést vettek fel a munkáért cserébe.","id":"20181219_Fegyelmi_eljaras_indul_a_debreceni_egyetem_igazsagugyi_orvosszakertoi_ellen","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=878b3644-1b3a-4d3d-965e-c91a1629703a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5c6ee3d2-a16c-41a3-bb64-860380291ccf","keywords":null,"link":"/itthon/20181219_Fegyelmi_eljaras_indul_a_debreceni_egyetem_igazsagugyi_orvosszakertoi_ellen","timestamp":"2018. december. 19. 08:07","title":"Fegyelmi eljárás indul a debreceni egyetem igazságügyi orvosszakértői ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"caa31bbd-7ddf-4d2b-8b3f-12a74a4ed888","c_author":"Lengyel Miklós","category":"kkv","description":"Bensőséges ünnepséget tartottak a Boeing-COMAC repülőgépgyárban Sanghajtól délre, Zsousanban. Mindkét cég főnöke jelen volt, és lelkesen méltatta az amerikai- kínai együttműködést.","shortLead":"Bensőséges ünnepséget tartottak a Boeing-COMAC repülőgépgyárban Sanghajtól délre, Zsousanban. Mindkét cég főnöke jelen...","id":"20181217_Felszallt_az_elso_kinai_Boeing_a_kereskedelmi_haboru_kellos_kozepen","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=caa31bbd-7ddf-4d2b-8b3f-12a74a4ed888&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bb7f5d11-d344-405c-abcc-c5b0843a1a40","keywords":null,"link":"/kkv/20181217_Felszallt_az_elso_kinai_Boeing_a_kereskedelmi_haboru_kellos_kozepen","timestamp":"2018. december. 17. 12:35","title":"Felszállt az első \"kínai\" Boeing, a kereskedelmi háború kellős közepén","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6f86e63b-ffe4-4ce6-8fb3-8ae0c68b0a1c","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Azt a címet adták neki, hogy \"MTVA Sajtófotó, gyerekszoba különdíj\".\r

","shortLead":"Azt a címet adták neki, hogy \"MTVA Sajtófotó, gyerekszoba különdíj\".\r

","id":"20181218_Megformazta_legobol_az_MTVAnal_tortenteket_a_Ketfarku","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=6f86e63b-ffe4-4ce6-8fb3-8ae0c68b0a1c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bfd0d53f-bbe8-4bc8-9ef7-f2c5cf581eed","keywords":null,"link":"/elet/20181218_Megformazta_legobol_az_MTVAnal_tortenteket_a_Ketfarku","timestamp":"2018. december. 18. 14:47","title":"Megformázta legóból az MTVA-nál történteket a Kétfarkú","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b5bee75c-4869-43ce-93b4-69c62d7adf3e","c_author":"Révész Sándor","category":"velemeny","description":"A garázdaság elítélésében és az ellene való fellépésben ne legyen érzékelhető különbség aszerint, hogy mellettünk vagy ellenünk garázdálkodnak-e. Vélemény.","shortLead":"A garázdaság elítélésében és az ellene való fellépésben ne legyen érzékelhető különbség aszerint, hogy mellettünk vagy...","id":"20181218_Revesz_Repul_a_nehez_Koszeg","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b5bee75c-4869-43ce-93b4-69c62d7adf3e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a091b0c8-170f-458f-821d-b430897d5603","keywords":null,"link":"/velemeny/20181218_Revesz_Repul_a_nehez_Koszeg","timestamp":"2018. december. 18. 16:40","title":"Révész: Repül a nehéz Kőszeg","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a13f3187-113e-424a-9444-572375a3a568","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az elmúlt hétvégén több spanyol nagyvárosban a nyugdíjasok tüntettek. Jelszavuk ez volt: „A tisztességes megélhetéshez szükséges havi 1080 eurós nyugdíjat követelünk”.","shortLead":"Az elmúlt hétvégén több spanyol nagyvárosban a nyugdíjasok tüntettek. Jelszavuk ez volt: „A tisztességes megélhetéshez...","id":"20181217_A_spanyol_idosek_a_tisztesseges_atszamitva_havi_340_ezer_forintos_atlagnyugdijert_tuntettek","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a13f3187-113e-424a-9444-572375a3a568&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c5132f68-0702-4393-a7a5-5a730f34bac4","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181217_A_spanyol_idosek_a_tisztesseges_atszamitva_havi_340_ezer_forintos_atlagnyugdijert_tuntettek","timestamp":"2018. december. 17. 11:55","title":"A spanyol idősek a tisztességes, átszámítva havi 340 ezer forintos átlagnyugdíjért tüntettek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6cb71943-ca43-4943-a761-fda0eb339f52","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Bankjegyekre, pénzérmékre írják rá Simicska legendás mondatát. ","shortLead":"Bankjegyekre, pénzérmékre írják rá Simicska legendás mondatát. ","id":"20181218_Penzeken_is_terjed_a_tuntetesek_fo_jelszava__foto","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=6cb71943-ca43-4943-a761-fda0eb339f52&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0f437a06-2b7b-4bde-8ad2-892a1601f492","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181218_Penzeken_is_terjed_a_tuntetesek_fo_jelszava__foto","timestamp":"2018. december. 18. 09:41","title":"Pénzeken is terjed a tüntetések fő jelszava – fotó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"570550e6-1d75-4e99-b279-0107ad2f1270","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Valami egész más olvasható most Kövér László házelnök Wikipédia-oldalának névjegy részén. ","shortLead":"Valami egész más olvasható most Kövér László házelnök Wikipédia-oldalának névjegy részén. ","id":"20181219_kover_laszlo_hazelnok_wikipedia_oldal","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=570550e6-1d75-4e99-b279-0107ad2f1270&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9d9ad21f-afb8-4444-bced-8b7ef28daf5b","keywords":null,"link":"/tudomany/20181219_kover_laszlo_hazelnok_wikipedia_oldal","timestamp":"2018. december. 19. 10:45","title":"Meghackelték Kövér László Wikipédia-oldalát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c403b224-6d09-443d-8b80-1e4ea0ceb81e","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az Andrássy út és a Nagymező utca sarkán ütközött a minisztert szállító autó egy taxival. Gulyás nem sérült meg. ","shortLead":"Az Andrássy út és a Nagymező utca sarkán ütközött a minisztert szállító autó egy taxival. Gulyás nem sérült meg. ","id":"20181218_Balesete_volt_Gulyas_Gergelynek_az_ejszaka","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c403b224-6d09-443d-8b80-1e4ea0ceb81e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c838ba19-5c0e-483f-86b9-24e3da6f9d80","keywords":null,"link":"/cegauto/20181218_Balesete_volt_Gulyas_Gergelynek_az_ejszaka","timestamp":"2018. december. 18. 08:20","title":"Balesete volt Gulyás Gergelynek az éjszaka","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]