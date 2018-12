Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"c595a40c-be2e-4ba3-a908-f2918c76c3c8","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Balásy Gyula vállalkozásai megint jól jártak.","shortLead":"Balásy Gyula vállalkozásai megint jól jártak.","id":"20181219_22_millio_forintert_karacsonyozik_az_ITM_jol_ismert_ceg_nyerte_el_a_szervezest","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c595a40c-be2e-4ba3-a908-f2918c76c3c8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9d8050bd-5696-4da7-b242-37d4fe751321","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181219_22_millio_forintert_karacsonyozik_az_ITM_jol_ismert_ceg_nyerte_el_a_szervezest","timestamp":"2018. december. 19. 14:53","title":"22 millió forintért karácsonyozik az ITM, jól ismert cég nyerte el a szervezést","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6187b4fc-b951-407d-bd51-dccfb6704f1d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Közleményben határolódott el a főpolgármester Harrach Tamástól. ","shortLead":"Közleményben határolódott el a főpolgármester Harrach Tamástól. ","id":"20181219_Tarlos_Istvan_lecket_adott_jo_modorbol_egy_KDNPs_kepviselonek","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=6187b4fc-b951-407d-bd51-dccfb6704f1d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d10e8bd6-56ba-44b4-961c-26318c5527ab","keywords":null,"link":"/itthon/20181219_Tarlos_Istvan_lecket_adott_jo_modorbol_egy_KDNPs_kepviselonek","timestamp":"2018. december. 19. 18:26","title":"Tarlós István leckét adott jó modorból egy fideszes képviselőnek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a2e8d8f3-3aad-433a-b571-a95c4c695d32","c_author":"HVG Extra Business","category":"kkv.businessmagazin","description":"Hogyan lehet maroknyi embercsoporttal komplett tömegek gondolkodására és viselkedésére hatást gyakorolni? Íme három közelmúltbeli mozgalom tapasztalatai, amik az üzleti élet szereplőinek is segíthetnek.","shortLead":"Hogyan lehet maroknyi embercsoporttal komplett tömegek gondolkodására és viselkedésére hatást gyakorolni? Íme három...","id":"20181220_Hogyan_valtoztathatjuk_meg_a_vilagot_Es_mi_lesz_ha_elertuk_a_celunkat","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a2e8d8f3-3aad-433a-b571-a95c4c695d32&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4db4ab44-a41c-422d-9e6a-14d5426f8fdd","keywords":null,"link":"/businessmagazin/20181220_Hogyan_valtoztathatjuk_meg_a_vilagot_Es_mi_lesz_ha_elertuk_a_celunkat","timestamp":"2018. december. 20. 13:15","title":"Hogyan változtathatjuk meg a világot? És mi lesz, ha elértük a célunkat?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3af3d3da-997d-4397-8ef4-0b88ad17dc2e","c_author":"HVG","category":"hetilap","description":"","shortLead":"","id":"201851_vona_gabor_csak_azutca","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=3af3d3da-997d-4397-8ef4-0b88ad17dc2e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"01c9fb63-15d7-44db-932e-b3fe6586a92b","keywords":null,"link":"/hetilap/2018.51/201851_vona_gabor_csak_azutca","timestamp":"2018. december. 19. 00:00","title":"Vona Gábor: Csak az utca","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"999b8bea-b722-4d66-a3d0-0d195cae2773","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Magyarország a háborús konfliktusok sújtotta térségben több ezer családon segített, iskolát, kórházat, templomot épített – mondta a külügyi államtitkár.","shortLead":"Magyarország a háborús konfliktusok sújtotta térségben több ezer családon segített, iskolát, kórházat, templomot...","id":"20181220_Magyaramerikai_megallapodas_az_uldozott_keresztenyek_vedelmerol","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=999b8bea-b722-4d66-a3d0-0d195cae2773&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b5a78a35-fee1-4d91-b5bb-f513609a21e8","keywords":null,"link":"/vilag/20181220_Magyaramerikai_megallapodas_az_uldozott_keresztenyek_vedelmerol","timestamp":"2018. december. 20. 08:52","title":"Magyar-amerikai megállapodás az üldözött keresztények védelméről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0f754c63-edcb-482f-b4f3-d25ea19739d1","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Schwarzenegger budapesti forgatásán kötött barátságot Ádámmal, hol máshol, mint az edzőteremben. Meg is hívta magához.","shortLead":"Schwarzenegger budapesti forgatásán kötött barátságot Ádámmal, hol máshol, mint az edzőteremben. Meg is hívta magához.","id":"20181220_Amerikaban_latja_vendegul_Schwarzenegger_a_ferfit_akivel_Magyarorszagon_baratkozott_ossze","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=0f754c63-edcb-482f-b4f3-d25ea19739d1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9fa9d555-fd1d-4c04-9754-736ac5ce9168","keywords":null,"link":"/elet/20181220_Amerikaban_latja_vendegul_Schwarzenegger_a_ferfit_akivel_Magyarorszagon_baratkozott_ossze","timestamp":"2018. december. 20. 10:54","title":"Amerikában látja vendégül Schwarzenegger a férfit, akivel Magyarországon barátkozott össze","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f662f55a-e325-4496-be9e-e14395090c39","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A városvezetés a főszerkesztő tudta nélkül vonta meg a hozzáférését, így dolgozni sem tudott. Az újságíró másnap felmondott.","shortLead":"A városvezetés a főszerkesztő tudta nélkül vonta meg a hozzáférését, így dolgozni sem tudott. Az újságíró másnap...","id":"20181219_Letiltottak_a_szerkesztosegi_rendszerrol_a_kaposvari_ujsagirot_aki_a_tuloratorveny_elleni_tuntetesrol_akart_irni","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f662f55a-e325-4496-be9e-e14395090c39&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"46e7b027-342e-456c-ac28-9f8405074cd1","keywords":null,"link":"/kultura/20181219_Letiltottak_a_szerkesztosegi_rendszerrol_a_kaposvari_ujsagirot_aki_a_tuloratorveny_elleni_tuntetesrol_akart_irni","timestamp":"2018. december. 19. 13:50","title":"Letiltották a szerkesztőségi rendszerről a kaposvári újságírót, aki a túlóratörvény elleni tüntetésről akart írni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2ec2defb-b62c-4782-9afc-3e4bcd4e83c2","c_author":"MOKK","category":"brandchannel","description":"Ami az átlagember számára ujjgyakorlat, az a testi fogyatékkal élőket megoldhatatlan feladat elé állíthatja. Hát még egy szerződés vagy írott nyilatkozat, aminek nemcsak az értelmezése, hanem már az elolvasása, aláírása is gondot okozhat nekik. Szerencsére azonban megoldható, hogy a lehető legnagyobb biztonságban legyenek ilyenkor is.","shortLead":"Ami az átlagember számára ujjgyakorlat, az a testi fogyatékkal élőket megoldhatatlan feladat elé állíthatja. Hát még...","id":"mokk_20180528_Hogyan_kothetnek_szerzodest_biztonsagosan_a_testi_fogyatekkal_elok","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=2ec2defb-b62c-4782-9afc-3e4bcd4e83c2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0ded62c7-3d34-4f4c-8571-cad42e9d272d","keywords":null,"link":"/brandchannel/mokk_20180528_Hogyan_kothetnek_szerzodest_biztonsagosan_a_testi_fogyatekkal_elok","timestamp":"2018. december. 20. 15:15","title":"250 ezer magyarnak van nagyon nehéz dolga, de létezik segítség","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":true,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":true,"c_partnername":"Magyar Országos Közjegyzői Kamara","c_partnerlogo":"cf840796-9caa-4c0e-8859-ccd5ee5eaa12","c_partnertag":"mokk"}]