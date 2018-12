Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"e3cc46e8-d4ab-45e7-bf76-d249f529960f","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A BÁV évzáró kortárs aukcióján ef Zámbó István Gondolatátvitel című képe kelt el a legmagasabb áron, 1,7 millió forintért.","shortLead":"A BÁV évzáró kortárs aukcióján ef Zámbó István Gondolatátvitel című képe kelt el a legmagasabb áron, 1,7 millió...","id":"20181220_Kortars_aukcio_Naray_Tamas_BAV_Aukcioshaz","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e3cc46e8-d4ab-45e7-bf76-d249f529960f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"76b745b2-dcfa-45cc-a178-1ffa9e792a66","keywords":null,"link":"/elet/20181220_Kortars_aukcio_Naray_Tamas_BAV_Aukcioshaz","timestamp":"2018. december. 20. 17:25","title":"Több mint egymillió forintért kelt el Náray Tamás egyik festménye","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"23c91716-8dd4-4a5c-830f-86d8acb95807","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"A hatvanas évek lakáshiányában épült Bajza utcai Garzonház legelső lakója Ruttkai Éva volt, akit hírességek sokasága követett; itt lakott többek között a tőzsdecápa André Kostolany, Harangozó Teri, Korda György és Zalatnay Sarolta is. A lakók vállalták, ha gyerekük születik, máshova költöznek. Most három lakás is eladó az épületben.","shortLead":"A hatvanas évek lakáshiányában épült Bajza utcai Garzonház legelső lakója Ruttkai Éva volt, akit hírességek sokasága...","id":"20181220_A_hetvenes_evek_sztarjai_laktak_az_emblematikus_budapesti_epuletben_most_harom_lakasa_is_elado","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=23c91716-8dd4-4a5c-830f-86d8acb95807&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f163311a-0593-4c29-8eb4-6dfee47c92b7","keywords":null,"link":"/ingatlan/20181220_A_hetvenes_evek_sztarjai_laktak_az_emblematikus_budapesti_epuletben_most_harom_lakasa_is_elado","timestamp":"2018. december. 20. 10:15","title":"A hetvenes évek sztárjai laktak az emblematikus budapesti épületben, ahonnan kitiltották a gyerekeket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"072b1080-a11f-4a2f-945e-ed577d651fda","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A 18-25 évesek között is toronymagasan vezet a Fidesz, de a Jobbik ebben a körben második, a Momentum harmadik. A DK 0 százalékon.","shortLead":"A 18-25 évesek között is toronymagasan vezet a Fidesz, de a Jobbik ebben a körben második, a Momentum harmadik. A DK 0...","id":"20181219_A_fiatalok_kozott_10_szazalekon_a_Momentum","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=072b1080-a11f-4a2f-945e-ed577d651fda&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"24189772-9df9-435c-a93c-e8448d64d4fb","keywords":null,"link":"/itthon/20181219_A_fiatalok_kozott_10_szazalekon_a_Momentum","timestamp":"2018. december. 19. 08:54","title":"A fiatalok között 10 százalékon a Momentum","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"562a4988-69e0-4965-a3b2-44f8eeb2b5fc","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A törvényhozók megszavazták a következő öt évre szóló önvédelmi fejlesztési terv költségvetését: jenben kimondani is nehéz, 27 470 milliárdról van szó, euróban kicsit megfoghatóbb: 210 milliárd. Óriási összeg. ","shortLead":"A törvényhozók megszavazták a következő öt évre szóló önvédelmi fejlesztési terv költségvetését: jenben kimondani is...","id":"20181219_210_milliard_euro_az_onvedelmi_erok_rugalmas_reagalasi_kepessegenek_fokozasara_Japanban","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=562a4988-69e0-4965-a3b2-44f8eeb2b5fc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e127d90e-1fbd-4613-ae22-577b03730bd3","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181219_210_milliard_euro_az_onvedelmi_erok_rugalmas_reagalasi_kepessegenek_fokozasara_Japanban","timestamp":"2018. december. 19. 06:15","title":"210 milliárd euró az „önvédelmi erők rugalmas reagálási képességének fokozására” Japánban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3d651744-e018-4648-a8d5-37fc264cc13e","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A The New York Times kedden robbantotta a bombát, ami szerint a Facebook lehetővé tette más cégek – köztük az Apple, a Netflix és a Spotify – számára, hogy elolvassák a privát üzeneteinket, vagy a nevünkben küldjenek üzenetet másoknak. Zuckerbergék szerint azonban ez nem igaz.","shortLead":"A The New York Times kedden robbantotta a bombát, ami szerint a Facebook lehetővé tette más cégek – köztük az Apple...","id":"20181220_facebook_szemelyes_adat_privat_uzenet_olvasasa_spotify_netflix_apple","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=3d651744-e018-4648-a8d5-37fc264cc13e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"71609a4b-66b3-49be-87f1-7afb2feaf0d6","keywords":null,"link":"/tudomany/20181220_facebook_szemelyes_adat_privat_uzenet_olvasasa_spotify_netflix_apple","timestamp":"2018. december. 20. 11:33","title":"Itt a Facebook magyarázata arra, miért engedték másoknak, hogy \"beleolvassanak\" az üzeneteinkbe","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2b546873-d86d-4aca-9bd7-243aabf3dfde","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A Eugen Teodorovici pénzügyminiszter által vázolt intézkedéseket sürgősségi kormányrendelettel akarja életbe léptetni a román kormány","shortLead":"A Eugen Teodorovici pénzügyminiszter által vázolt intézkedéseket sürgősségi kormányrendelettel akarja életbe léptetni...","id":"20181219_Kapzsisagi_adot_vet_ki_a_bankokra_Romania","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=2b546873-d86d-4aca-9bd7-243aabf3dfde&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2d2a90da-a7f7-47db-ba61-804cd2ac4232","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181219_Kapzsisagi_adot_vet_ki_a_bankokra_Romania","timestamp":"2018. december. 19. 05:35","title":"Kapzsisági adót vet ki a bankokra Románia","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"90fda7d4-7984-4896-9efa-8a84a374323a","c_author":"","category":"cegauto","description":"Ebben a dobozos járgányban sokkal nagyobb kényelemben lehet utazni, mint egy S-osztályos luxuslimuzinban.","shortLead":"Ebben a dobozos járgányban sokkal nagyobb kényelemben lehet utazni, mint egy S-osztályos luxuslimuzinban.","id":"20181220_nincs_ennel_feljebb_ilyen_egy_minden_foldi_joval_felszerelt_mercedes_vosztaly","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=90fda7d4-7984-4896-9efa-8a84a374323a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"418c0bb2-90f5-49b9-97a2-04d65d29a01b","keywords":null,"link":"/cegauto/20181220_nincs_ennel_feljebb_ilyen_egy_minden_foldi_joval_felszerelt_mercedes_vosztaly","timestamp":"2018. december. 20. 13:21","title":"Nincs ennél feljebb: ilyen egy minden földi jóval felszerelt Mercedes V-osztály","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"705ca845-6170-4b45-860a-a82343a6b1e8","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Sorsfordító év lett 2018 a magyar sajtó, és még inkább a magyar sajtószabadság szempontjából. A hatalom médiarombolója előbb újabb nagy múltú lapot tüntetett el a piacról, majd tovább terelgetett saját ellenőrzése alá olvasót, nézőt, hirdetőt, hogy végül jóformán egy nap alatt csaknem 500 sajtótermék váljon a központi információs birodalom részévé. Ezen a terepen kell megmaradnia, és tisztességesen kiszolgálnia olvasóit a független sajtó megmaradt részének. \"Adventi kalendáriumunkban” a karácsonyig hátralévő napokban a hvg.hu és a HVG munkatársai mondják el, mit gondolnak a magyar sajtó helyzetéről, a feladatról, amibe beleálltak, és arról, amit olvasóink tehetnek azért, hogy Magyarországon ne csak központi felügyelet mellett lehessen írni, véleményt mondani.","shortLead":"Sorsfordító év lett 2018 a magyar sajtó, és még inkább a magyar sajtószabadság szempontjából. A hatalom médiarombolója...","id":"20181219_A_HVG_adventi_kalendariumaban_ma_Muck_Tibor","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=705ca845-6170-4b45-860a-a82343a6b1e8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2fd6ee2f-c4f3-43cc-b297-1fe424b2a08d","keywords":null,"link":"/itthon/20181219_A_HVG_adventi_kalendariumaban_ma_Muck_Tibor","timestamp":"2018. december. 19. 16:30","title":"\"Minket senki nem utasít\" - A HVG adventi kalendáriumában ma: Muck Tibor","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]