[{"available":true,"c_guid":"43adc10c-378b-4607-8247-9774207256e7","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"Ezzel az Európai Unió is belevonódhat az ügybe, melyben a kanadai és a kínai kormány őrizetbe vette egymás több állampolgárát.","shortLead":"Ezzel az Európai Unió is belevonódhat az ügybe, melyben a kanadai és a kínai kormány őrizetbe vette egymás több...","id":"20181220_Magyar_allampolgarsaga_is_van_a_Kinaban_orizetbe_vett_diplomatanak","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=43adc10c-378b-4607-8247-9774207256e7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"307a8387-1eb2-4d98-a43e-e3e842f56d14","keywords":null,"link":"/vilag/20181220_Magyar_allampolgarsaga_is_van_a_Kinaban_orizetbe_vett_diplomatanak","timestamp":"2018. december. 20. 12:51","title":"Magyar állampolgársága is van a Kínában őrizetbe vett kanadai diplomatának","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ff8698f4-75e2-4060-8598-365b850936b8","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Valószínűleg előbb-utóbb másnak is gyanús lett volna a férfi egyik csuklóján lógó bilincs.","shortLead":"Valószínűleg előbb-utóbb másnak is gyanús lett volna a férfi egyik csuklóján lógó bilincs.","id":"20181221_Szokese_utan_autostoppal_menekult_volna_a_rab_de_pechjere_egy_rendor_vette_fel","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ff8698f4-75e2-4060-8598-365b850936b8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4fd18c6c-87fb-43fd-aeb3-201d61d52c01","keywords":null,"link":"/elet/20181221_Szokese_utan_autostoppal_menekult_volna_a_rab_de_pechjere_egy_rendor_vette_fel","timestamp":"2018. december. 21. 13:04","title":"Szökése után autóstoppal menekült volna a rab, de pechjére egy rendőr vette fel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"21d431b0-3747-432a-a967-95b0e9852d68","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Régi korok házépítési praktikáit vegyítette a modern kor 3D-s nyomtatási technológiájával egy olasz cég, hogy valóban elérhető árú, környezetkímélő, gyorsan elkészülő lakóhelyet hozzon létre.","shortLead":"Régi korok házépítési praktikáit vegyítette a modern kor 3D-s nyomtatási technológiájával egy olasz cég, hogy valóban...","id":"20181221_wap_gaiai_3d_nyomtatott_agyaghaz","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=21d431b0-3747-432a-a967-95b0e9852d68&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6850f1f2-864f-48b2-87f2-a8be91b5e0b6","keywords":null,"link":"/tudomany/20181221_wap_gaiai_3d_nyomtatott_agyaghaz","timestamp":"2018. december. 21. 09:03","title":"Ez a ház nem kerül többe, mint egy okostelefon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fea0597a-7961-4e44-a27c-0e7ba646f742","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Mi köze van Európa iszlamizálódásának a Tobleronéhoz? Végre megfejtették!","shortLead":"Mi köze van Európa iszlamizálódásának a Tobleronéhoz? Végre megfejtették!","id":"20181220_Megvan_az_europai_szelsojobboldal_uj_ellensege_a_Toblerone","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=fea0597a-7961-4e44-a27c-0e7ba646f742&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"67c09571-9650-42e6-bf2d-d0b661757400","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181220_Megvan_az_europai_szelsojobboldal_uj_ellensege_a_Toblerone","timestamp":"2018. december. 20. 11:19","title":"Megvan az európai szélsőjobboldal új ellensége, a Toblerone","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6d48360d-f846-4d93-b76b-7241890e4d0d","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"itthon","description":"A rendőrség minden esetben törvényesen lépett fel, a tüntetők pedig a Soros-hálózat tagjai.","shortLead":"A rendőrség minden esetben törvényesen lépett fel, a tüntetők pedig a Soros-hálózat tagjai.","id":"20181219_A_kormany_eliteli_a_tunteteseket_provokatorokat_es_agressziv_tuntetoket_latott","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=6d48360d-f846-4d93-b76b-7241890e4d0d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e61fe583-1236-4927-8687-7e8fdb214aa1","keywords":null,"link":"/itthon/20181219_A_kormany_eliteli_a_tunteteseket_provokatorokat_es_agressziv_tuntetoket_latott","timestamp":"2018. december. 19. 14:59","title":"A kormány elítéli a tüntetéseket, provokátorokat és agresszív tüntetőket látott","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"937d406a-9ade-451c-bb32-46030c7baf2c","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A svéd Truecaller nevű cég 2018-ban is összegezte, az általuk készített alkalmazással hány spam hívást blokkoltak egy év alatt.","shortLead":"A svéd Truecaller nevű cég 2018-ban is összegezte, az általuk készített alkalmazással hány spam hívást blokkoltak...","id":"20181219_truecaller_keretlen_telefonhivas_spam","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=937d406a-9ade-451c-bb32-46030c7baf2c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"85f185f7-e52c-4214-a94e-62a301794398","keywords":null,"link":"/tudomany/20181219_truecaller_keretlen_telefonhivas_spam","timestamp":"2018. december. 19. 17:33","title":"Önt is hívogatják kéretlenül telefonon? Ne csodálkozzon, világszerte ez a helyzet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3c10a51b-4641-4bb8-a257-3197cee91814","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Legalábbis a karácsonyi üdvözlőlapon.","shortLead":"Legalábbis a karácsonyi üdvözlőlapon.","id":"20181221_Meg_a_karacsonyfa_is_aranyrudbol_van_a_jegybankban","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=3c10a51b-4641-4bb8-a257-3197cee91814&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f682bcc9-3aa4-4b35-9586-6186d69a54a4","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181221_Meg_a_karacsonyfa_is_aranyrudbol_van_a_jegybankban","timestamp":"2018. december. 21. 13:25","title":"Még a karácsonyfa is aranyrúdból van a jegybankban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"28625759-63c3-4e90-ae88-95f54aa89126","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Sorsfordító év lett 2018 a magyar sajtó, és még inkább a magyar sajtószabadság szempontjából. A hatalom médiarombolója előbb újabb nagy múltú lapot tüntetett el a piacról, majd tovább terelgetett saját ellenőrzése alá olvasót, nézőt, hirdetőt, hogy végül jóformán egy nap alatt csaknem 500 sajtótermék váljon a központi információs birodalom részévé. Ezen a terepen kell megmaradnia, és tisztességesen kiszolgálnia olvasóit a független sajtó megmaradt részének. \"Adventi kalendáriumunkban” a karácsonyig hátralévő napokban a hvg.hu és a HVG munkatársai mondják el, mit gondolnak a magyar sajtó helyzetéről, a feladatról, amibe beleálltak, és arról, amit olvasóink tehetnek azért, hogy Magyarországon ne csak központi felügyelet mellett lehessen írni, véleményt mondani.","shortLead":"Sorsfordító év lett 2018 a magyar sajtó, és még inkább a magyar sajtószabadság szempontjából. A hatalom médiarombolója...","id":"20181220_A_propagandagepezet_torzitott_valosagot_mutat__A_HVG_adventi_kalendariumaban_ma_Nagy_Gabor","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=28625759-63c3-4e90-ae88-95f54aa89126&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"12dd31d7-0fe3-4358-822c-a784c4e9afc5","keywords":null,"link":"/itthon/20181220_A_propagandagepezet_torzitott_valosagot_mutat__A_HVG_adventi_kalendariumaban_ma_Nagy_Gabor","timestamp":"2018. december. 20. 15:20","title":"A propagandagépezet torzított valóságot mutat – A HVG adventi kalendáriumában ma: Nagy Gábor","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]