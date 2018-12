Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"8aa449de-368a-436b-bb8f-7dee2536637b","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Interjút készített a kultúrharc állásáról a Figyelő L. Simon Lászlóval, Békés Márton történésszel és Csejtei Dezső filozófussal. Elhangzik, hogy a Magyar Idők sorozata alacsony színvonalú, Prőhle Gergely \"likvidálása\" kártékony, és a jobbos sajtó is felelős, amiért nincs fideszes Esterházy.","shortLead":"Interjút készített a kultúrharc állásáról a Figyelő L. Simon Lászlóval, Békés Márton történésszel és Csejtei Dezső...","id":"20181221_L_Simon_kartekony_a_kulturharc","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=8aa449de-368a-436b-bb8f-7dee2536637b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4278b44a-878b-455a-9a8a-006025328257","keywords":null,"link":"/kultura/20181221_L_Simon_kartekony_a_kulturharc","timestamp":"2018. december. 21. 10:13","title":"L. Simon: Kártékony a kultúrharc","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c6e581cc-13b8-4331-a817-09b485d53b85","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Eredetileg januártól emelték volna be az oltási programba, de az emberierőforrás-minisztérium késik a beszerzésre vonatkozó tender kiírásával.","shortLead":"Eredetileg januártól emelték volna be az oltási programba, de az emberierőforrás-minisztérium késik a beszerzésre...","id":"20181220_baranyhimlo_kotelezo_vedooltas_emmi_kozbeszerzes_csuszas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c6e581cc-13b8-4331-a817-09b485d53b85&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b38c519e-bb8e-4deb-837f-1f916214c856","keywords":null,"link":"/elet/20181220_baranyhimlo_kotelezo_vedooltas_emmi_kozbeszerzes_csuszas","timestamp":"2018. december. 20. 12:41","title":"Csak jövő ősztől lesz kötelező a bárányhimlő elleni oltás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"70c0d079-cb86-4b97-b31f-d127b96d89d4","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Súlyos betegségéről beszélt az író.","shortLead":"Súlyos betegségéről beszélt az író.","id":"20181220_grecso_krisztian_iro_betegseg_interju_elet_es_irodalom","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=70c0d079-cb86-4b97-b31f-d127b96d89d4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"176d37ef-2a61-4773-86c3-6cda407f928f","keywords":null,"link":"/kultura/20181220_grecso_krisztian_iro_betegseg_interju_elet_es_irodalom","timestamp":"2018. december. 20. 07:25","title":"Grecsó Krisztián: Egy ponton \"nem maradt nekem semmi. Elfogytam, kifogytam, eltűntem\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"477748c4-5805-4f7b-921b-8dee26a77625","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Több mint 150 ezer forint volt a Londonba tartó bőröndben, az egyik rakodó félretette, hogy majd még \"foglalkozik vele egy kicsit\", társa pedig figyelt, hogy tiszta-e a levegő, de mégis lebuktatták őket a rendőrök.","shortLead":"Több mint 150 ezer forint volt a Londonba tartó bőröndben, az egyik rakodó félretette, hogy majd még \"foglalkozik vele...","id":"20181220_Felretette_a_keszpenzzel_teli_borondot_a_rakodo_amikor_lefuleltek_a_rendorok","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=477748c4-5805-4f7b-921b-8dee26a77625&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d1323c5c-269f-4496-b928-1b8f1678a37e","keywords":null,"link":"/itthon/20181220_Felretette_a_keszpenzzel_teli_borondot_a_rakodo_amikor_lefuleltek_a_rendorok","timestamp":"2018. december. 20. 11:14","title":"Már félretette a készpénzzel teli bőröndöt a rakodó, amikor lefülelték a rendőrök","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c788fcd5-14f6-4e29-8586-d91f9ab15242","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Gimnazistáknak és szakgimnazistáknak is szüksége lesz a készülő tankönyvekre. Mindössze 30 nap áll rendelkezésre a kiadóknak pályázni.



","shortLead":"Gimnazistáknak és szakgimnazistáknak is szüksége lesz a készülő tankönyvekre. Mindössze 30 nap áll rendelkezésre...","id":"20181220_Mar_lehet_palyazni_honvedelem_tankonyvek_keszitesere","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c788fcd5-14f6-4e29-8586-d91f9ab15242&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1dc2bde2-8de3-486f-9279-a17226d42f53","keywords":null,"link":"/elet/20181220_Mar_lehet_palyazni_honvedelem_tankonyvek_keszitesere","timestamp":"2018. december. 20. 12:21","title":"Készülhetnek a tankönyvek a honvédelemről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9ed39d76-95f9-4ca2-bc75-7f6f309f1e2a","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"elet","description":"A pályázat központi témája idén a gyerekek elhanyagolása és a rossz bánásmód volt.","shortLead":"A pályázat központi témája idén a gyerekek elhanyagolása és a rossz bánásmód volt.","id":"20181220_Egy_otthonrol_elkergetett_muvegtagos_togoi_kisfiu_szerepel_az_ev_UNICEFfotojan","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=9ed39d76-95f9-4ca2-bc75-7f6f309f1e2a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1a223bee-37a0-417c-a014-622133a87554","keywords":null,"link":"/elet/20181220_Egy_otthonrol_elkergetett_muvegtagos_togoi_kisfiu_szerepel_az_ev_UNICEFfotojan","timestamp":"2018. december. 20. 20:37","title":"Egy otthonról elkergetett művégtagos togói kisfiú szerepel az év UNICEF-fotóján","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"332937e0-b1f3-4fb9-ab10-35582e313cec","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Mindjárt itt a karácsony. Szépirodalmi adventi kalendáriumunkban reggelente egy-egy magyar író, költő versével, novellájával, meséjével indulunk neki a napnak. Tartson velünk, keresztül-kasul a magyar irodalom évtizedein és évszázadain!","shortLead":"Mindjárt itt a karácsony. Szépirodalmi adventi kalendáriumunkban reggelente egy-egy magyar író, költő versével...","id":"20181221_Adventi_irodalmi_naptar__december_21","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=332937e0-b1f3-4fb9-ab10-35582e313cec&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ee36b521-4c2e-43d8-8768-1330ef27a88d","keywords":null,"link":"/kultura/20181221_Adventi_irodalmi_naptar__december_21","timestamp":"2018. december. 21. 08:06","title":"Adventi irodalmi naptár – december 21.","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"71cedc8a-0e2f-4466-8497-529b789e72e5","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A római katolikus egyház soha többé nem fogja fedezni a gyermekek elleni szexuális visszaéléseket elkövető papokat, azok pedig, akik ilyen bűnöket követtek el, jobban teszik, ha feladják magukat – mondta Ferenc pápa a római kúriához intézett hagyományos karácsonyi beszédében.","shortLead":"A római katolikus egyház soha többé nem fogja fedezni a gyermekek elleni szexuális visszaéléseket elkövető papokat...","id":"20181221_ferenc_papa_pedofil_papok","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=71cedc8a-0e2f-4466-8497-529b789e72e5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d2db96a2-9f6f-4cd2-ad0b-a1ca586eedfb","keywords":null,"link":"/vilag/20181221_ferenc_papa_pedofil_papok","timestamp":"2018. december. 21. 17:18","title":"Ferenc pápa: Adják fel magukat a pedofil papok!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]