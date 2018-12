Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"bd541fd1-4902-4eb1-854d-be20f2486b4e","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Senki nem sérült meg, de a Bécs felől érkező vonatoknál több órás késésekre lehet számítani. ","shortLead":"Senki nem sérült meg, de a Bécs felől érkező vonatoknál több órás késésekre lehet számítani. ","id":"20181220_Kisiklott_egy_vonat_a_becsi_fopalyaudvarnal","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=bd541fd1-4902-4eb1-854d-be20f2486b4e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1a6d2bc5-b033-4bd9-8e7d-0afca871a9cf","keywords":null,"link":"/vilag/20181220_Kisiklott_egy_vonat_a_becsi_fopalyaudvarnal","timestamp":"2018. december. 20. 22:18","title":"Kisiklott egy vonat a bécsi főpályaudvarnál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c440fda9-3b08-4699-9cca-7740d5d03a4d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A kormánylap és a kormányintézet megtalálta azt a perspektívát, amiből az elmúlt hetek eseményei a legkisebb jelentőségűnek tűnnek. ","shortLead":"A kormánylap és a kormányintézet megtalálta azt a perspektívát, amiből az elmúlt hetek eseményei a legkisebb...","id":"20181222_A_Magyar_Idok_megnyugtatja_a_Nezopontjat_osztokat_a_Fidesz_atomeros","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c440fda9-3b08-4699-9cca-7740d5d03a4d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c5e3e96a-d99f-411a-80de-63db67bdbbb2","keywords":null,"link":"/itthon/20181222_A_Magyar_Idok_megnyugtatja_a_Nezopontjat_osztokat_a_Fidesz_atomeros","timestamp":"2018. december. 22. 08:51","title":"A Magyar Idők megnyugtatja a Nézőpontját osztókat: a Fidesz atomerős","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"02fafb8f-098b-4566-ab50-3b034dbc8a01","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Csak! első lapszáma alapján bulvár, de az egyértelmű, hogy kinek az oldalán áll.","shortLead":"A Csak! első lapszáma alapján bulvár, de az egyértelmű, hogy kinek az oldalán áll.","id":"20181220_Orban_sajtosa_ingyenes_lapot_indit_Hodmezovasarhelyen","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=02fafb8f-098b-4566-ab50-3b034dbc8a01&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cdae97d1-8fc8-401a-9fd4-1c934f7d9cef","keywords":null,"link":"/itthon/20181220_Orban_sajtosa_ingyenes_lapot_indit_Hodmezovasarhelyen","timestamp":"2018. december. 20. 14:47","title":"Orbán sajtósa ingyenes lapot indít Hódmezővásárhelyen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"59dc6271-8e57-48ac-b64e-711ff3710094","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Hínárból készülő lebomló műanyagot fejlesztenek izraeli kutatók olyan eljárással, amelyhez nincs szükség mezőgazdasági terület vagy friss víz használatára.","shortLead":"Hínárból készülő lebomló műanyagot fejlesztenek izraeli kutatók olyan eljárással, amelyhez nincs szükség mezőgazdasági...","id":"20181222_lebomlo_muanyag_hinarbol_tel_avivi_egyetem","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=59dc6271-8e57-48ac-b64e-711ff3710094&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b46cd73d-7e34-4fbb-8972-29d4e8b95a35","keywords":null,"link":"/tudomany/20181222_lebomlo_muanyag_hinarbol_tel_avivi_egyetem","timestamp":"2018. december. 22. 13:03","title":"Aggódik a sok műanyag miatt? Most fejlesztik azt, ami hínárból készül és gyorsan lebomlik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7100c756-7cd6-4978-ba47-a2d67bb236e2","c_author":"Tóth Richárd","category":"itthon","description":"Áder János aláírta a túlóratörvényt. Megkérdeztük a Momentumot a pénteki tüntetés előtt, mit szólnak az elnöki szignóhoz.","shortLead":"Áder János aláírta a túlóratörvényt. Megkérdeztük a Momentumot a pénteki tüntetés előtt, mit szólnak az elnöki...","id":"20181220_A_Momentum_uzent_Adernek_Mennek_fustbombat_venni","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=7100c756-7cd6-4978-ba47-a2d67bb236e2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"71dba2a8-db30-489e-9f41-4367c7b1058c","keywords":null,"link":"/itthon/20181220_A_Momentum_uzent_Adernek_Mennek_fustbombat_venni","timestamp":"2018. december. 20. 17:03","title":"A Momentum üzent Ádernek: Megyünk füstbombát venni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e5caf3d8-9c56-4452-a3dd-62005e2d340f","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A meghatározott időszakban már semmilyen pirotechnikai eszközt nem lehet használni, még azokat sem, amelyeket pirotechnikusok kezelnek.","shortLead":"A meghatározott időszakban már semmilyen pirotechnikai eszközt nem lehet használni, még azokat sem, amelyeket...","id":"20181220_Tovabb_szigoritottak_a_teli_tuzijatekozast_korlatozo_rendeletet_Tatan","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e5caf3d8-9c56-4452-a3dd-62005e2d340f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ae5d4766-9fea-45a6-9dd4-00b9bb30751a","keywords":null,"link":"/itthon/20181220_Tovabb_szigoritottak_a_teli_tuzijatekozast_korlatozo_rendeletet_Tatan","timestamp":"2018. december. 20. 18:58","title":"Tovább szigorították a téli tűzijátékozást korlátozó rendeletet Tatán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ef10c351-ab63-45f5-a62c-c96a34e29b36","c_author":"Bedő Iván","category":"itthon","description":"Most akkor ki is hasalt be kinek? Az év egyik nagy kérdése idehaza, a parlamentben decemberben került elő, a német sajtóban pedig az áprilisi választás óta többször is fel-felbukkant. A „rabszolgatörvény“ botrányos december 12-i szavazásán Kunhalmi Ágnes volt az, aki feliratot tartott a kamerák elé: „Behasaltatok a multiknak“. Egyes német lapvélemények viszont azt sugallták: mintha a multik hasalnának be az Orbán-kormánynak. ","shortLead":"Most akkor ki is hasalt be kinek? Az év egyik nagy kérdése idehaza, a parlamentben decemberben került elő, a német...","id":"20181221_Bedo2018","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ef10c351-ab63-45f5-a62c-c96a34e29b36&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f757217a-5f00-443f-b740-c6f6a284f14e","keywords":null,"link":"/itthon/20181221_Bedo2018","timestamp":"2018. december. 21. 17:40","title":"Bedő Iván: A behasalás éve","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8aa449de-368a-436b-bb8f-7dee2536637b","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Interjút készített a kultúrharc állásáról a Figyelő L. Simon Lászlóval, Békés Márton történésszel és Csejtei Dezső filozófussal. Elhangzik, hogy a Magyar Idők sorozata alacsony színvonalú, Prőhle Gergely \"likvidálása\" kártékony, és a jobbos sajtó is felelős, amiért nincs fideszes Esterházy.","shortLead":"Interjút készített a kultúrharc állásáról a Figyelő L. Simon Lászlóval, Békés Márton történésszel és Csejtei Dezső...","id":"20181221_L_Simon_kartekony_a_kulturharc","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=8aa449de-368a-436b-bb8f-7dee2536637b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4278b44a-878b-455a-9a8a-006025328257","keywords":null,"link":"/kultura/20181221_L_Simon_kartekony_a_kulturharc","timestamp":"2018. december. 21. 10:13","title":"L. Simon: Kártékony a kultúrharc","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]