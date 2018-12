Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"447e92b9-93f6-45fe-a3da-6b378c1e0ae7","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Egy valódi szovjet időgép tűnt fel a színen az Egyesült Államokban, mely éppen új gazdáját keresi.","shortLead":"Egy valódi szovjet időgép tűnt fel a színen az Egyesült Államokban, mely éppen új gazdáját keresi.","id":"20181226_sarga_irigyseg_kereklampas_lada_bukkant_fel_a_napfenyes_floridaban","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=447e92b9-93f6-45fe-a3da-6b378c1e0ae7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1d5f8cdd-4d62-48bd-be83-a4996f391c57","keywords":null,"link":"/cegauto/20181226_sarga_irigyseg_kereklampas_lada_bukkant_fel_a_napfenyes_floridaban","timestamp":"2018. december. 26. 06:41","title":"Sárga irígység: kereklámpás Lada bukkant fel a napfényes Floridában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0459f859-4339-4cea-9dd4-85fba41705bf","c_author":"HVG","category":"kkv","description":"A ghánaiak elkészítik, fölveszik érte a pénzt, de igazából nem értik, miféle emberek azok az európaiak, akik több ezer eurót fizetnek egy bambuszbicikliért. ","shortLead":"A ghánaiak elkészítik, fölveszik érte a pénzt, de igazából nem értik, miféle emberek azok az európaiak, akik több ezer...","id":"201845_bambuszbicikli","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=0459f859-4339-4cea-9dd4-85fba41705bf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e4adb013-91ce-4f26-a760-ec2145ae6ea6","keywords":null,"link":"/kkv/201845_bambuszbicikli","timestamp":"2018. december. 27. 12:15","title":"Ön venne magának ilyen bringát? Nem olcsó, de nagyszerű ötlet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fdaa9bfa-941c-4213-a2e3-881cc81dc6cb","c_author":"MTI","category":"_tudomany","description":"Óriási, relatíve meleg, felszín alatti tengeri hullámok alulról télen is olvasztják a világ második legnagyobb jégfelületét, a grönlandi jégtakarót, amely tudósok szerint soha nem látott tempóban olvad.\r

\r

","shortLead":"Óriási, relatíve meleg, felszín alatti tengeri hullámok alulról télen is olvasztják a világ második legnagyobb...","id":"20181226_Meleg_hullamok_is_olvasztjak_a_gronlandi_jegtakarot","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=fdaa9bfa-941c-4213-a2e3-881cc81dc6cb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"18449d79-7ee3-4318-94e9-fb3dab19cfb9","keywords":null,"link":"/_tudomany/20181226_Meleg_hullamok_is_olvasztjak_a_gronlandi_jegtakarot","timestamp":"2018. december. 26. 18:03","title":"Meleg hullámok is olvasztják a grönlandi jégtakarót","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"70b49d49-547d-42ed-ad6b-46a18e2ba45c","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Feloldották a hadiállapotot Ukrajnában - jelentette be Petro Porosenko ukrán elnök szerdán a Nemzetbiztonsági és Védelmi Tanács (RNBO) ülésén.","shortLead":"Feloldották a hadiállapotot Ukrajnában - jelentette be Petro Porosenko ukrán elnök szerdán a Nemzetbiztonsági és...","id":"20181226_Veget_ert_a_hadiallapot_Ukrajnaban","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=70b49d49-547d-42ed-ad6b-46a18e2ba45c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fc44580f-a896-4b3d-93ed-df074068cd56","keywords":null,"link":"/vilag/20181226_Veget_ert_a_hadiallapot_Ukrajnaban","timestamp":"2018. december. 26. 13:55","title":"Véget ért a hadiállapot Ukrajnában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7f242b27-7ed3-4112-8828-a27b24f9bb70","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Közbeszerzést írtak ki a közszolgálati csatornák hatásának és a vele kapcsolatos vélemények vizsgálatára. ","shortLead":"Közbeszerzést írtak ki a közszolgálati csatornák hatásának és a vele kapcsolatos vélemények vizsgálatára. ","id":"20181227_90_milliobol_fogja_kutatni_a_kozmedia_hogy_mekkora_a_hatasa","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=7f242b27-7ed3-4112-8828-a27b24f9bb70&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6406f572-bbe9-463d-a85c-895f7faa061b","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181227_90_milliobol_fogja_kutatni_a_kozmedia_hogy_mekkora_a_hatasa","timestamp":"2018. december. 27. 11:08","title":"90 millióból fogja kutatni a közmédia, hogy mekkora a hatása","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a6c8ab92-4f36-4fbd-a3fb-f83eb618545c","c_author":"Gergely Zsófia","category":"itthon","description":"Lassan egy éve harcol biatorbágyiak egy maroknyi csoportja, amiért élhetetlenné tették az otthonukat azzal, hogy a házaik melletti focipályát százmilliós beruházással nagy sportcentrummá fejlesztették. Jelenleg nyerésre állnak, mert a bíróság korlátozta a pályák használatát, de a fideszes önkormányzat megtámadja a döntést. Bár maga a polgármester is elismerte, hogy ő sem szívesen lakna a szomszédban, szerintük ezzel jár a várossá válás és a fejlődés.\r

\r

","shortLead":"Lassan egy éve harcol biatorbágyiak egy maroknyi csoportja, amiért élhetetlenné tették az otthonukat azzal...","id":"20181226_Ha_tehetjuk_nem_vagyunk_otthon__meghekkeltek_a_helyi_focipalyat_a_merges_szomszedok","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a6c8ab92-4f36-4fbd-a3fb-f83eb618545c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"56937c70-c825-4a48-bd0b-32931258860e","keywords":null,"link":"/itthon/20181226_Ha_tehetjuk_nem_vagyunk_otthon__meghekkeltek_a_helyi_focipalyat_a_merges_szomszedok","timestamp":"2018. december. 26. 07:00","title":"\"Ha tehetjük, nem vagyunk otthon\" - meghekkelték a focipályát a dühös szomszédok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ffd16177-329d-45d6-9bfd-94bdb388645e","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Egy német hírportál szerint a helyszínen arab nyelvű röplapokat is találtak. ","shortLead":"Egy német hírportál szerint a helyszínen arab nyelvű röplapokat is találtak. ","id":"20181225_ISISzaszlot_talaltak_egy_megrongalt_felsovezetek_kozeleben_Berlinben","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ffd16177-329d-45d6-9bfd-94bdb388645e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"938e7bc0-b25e-4929-a56c-36401220e69c","keywords":null,"link":"/vilag/20181225_ISISzaszlot_talaltak_egy_megrongalt_felsovezetek_kozeleben_Berlinben","timestamp":"2018. december. 25. 20:25","title":"ISIS-zászlót találtak egy megrongált felsővezeték közelében Berlinben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"43306bd5-50c2-4844-af00-16b11df6a358","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Bár az Egyesült Államokban (és még pár országban) tiltólistára kerültek a Huawei eszközei, a kínai cég telefonjai igen népszerűek. Karácsony környékén fontos mérföldkőhöz érkezett a cég.","shortLead":"Bár az Egyesült Államokban (és még pár országban) tiltólistára kerültek a Huawei eszközei, a kínai cég telefonjai igen...","id":"20181227_huawei_200_millio_telefon_eladasa_2018_ertekesitesi_adatok","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=43306bd5-50c2-4844-af00-16b11df6a358&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3ba7f360-f125-4a6e-a823-52bff4a33016","keywords":null,"link":"/tudomany/20181227_huawei_200_millio_telefon_eladasa_2018_ertekesitesi_adatok","timestamp":"2018. december. 27. 12:03","title":"Mit nekünk Amerika: ünnepelnek a Huaweinél","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]