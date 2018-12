Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"bdf8dc47-239c-4bdc-bad2-92c9fa7e093f","c_author":"Hamvay Péter","category":"itthon","description":"Másodpercek alatt évszázadok fordultak – ezzel magyarázza Hatos Pál, az őszirózsás forradalomról most könyvet írt történész, hogy a magyarok miért nem gyászolták a Monarchiát, és miért támogatták a forradalmakat. ","shortLead":"Másodpercek alatt évszázadok fordultak – ezzel magyarázza Hatos Pál, az őszirózsás forradalomról most könyvet írt...","id":"201846__hatos_pal_tortenesz__a_bunbak_karolyirol_a_gyulolt_tiszarol__elsullyedt_koztarsasag","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=bdf8dc47-239c-4bdc-bad2-92c9fa7e093f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"279b136d-d846-4805-8766-57772f9f3b1d","keywords":null,"link":"/itthon/201846__hatos_pal_tortenesz__a_bunbak_karolyirol_a_gyulolt_tiszarol__elsullyedt_koztarsasag","timestamp":"2018. december. 30. 11:30","title":"\"Károlyi Mihály normál körülmények között sem lehetett volna sikeres államférfi\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ee3e0e03-fa8f-4448-915a-57d369890d63","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"itthon","description":"Az Európai Bizottság elnöke egy interjúban azt mondta, szerinte a Fidesz politikája már nem egyeztethető össze a kereszténydemokráciával. ","shortLead":"Az Európai Bizottság elnöke egy interjúban azt mondta, szerinte a Fidesz politikája már nem egyeztethető össze...","id":"20181230_Juncker_maga_kezdemenyezte_a_Fidesz_kizarasat_az_Europai_Neppartbol","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ee3e0e03-fa8f-4448-915a-57d369890d63&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"63d77c3d-1817-465a-a7ba-2732b519955e","keywords":null,"link":"/itthon/20181230_Juncker_maga_kezdemenyezte_a_Fidesz_kizarasat_az_Europai_Neppartbol","timestamp":"2018. december. 30. 10:17","title":"Juncker maga kezdeményezte a Fidesz kizárását az Európai Néppártból","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"33d25aa5-ce59-4d88-8934-4b67b305b6fe","c_author":"Bedő Iván","category":"tudomany","description":"Szinte titkosszolgálati módszerekkel dolgoznak egy terjedőben lévő üzletág képviselői, hogy idejében leleplezzék a cégek ellen készülő internetes támadásokat. Akár idehaza is.","shortLead":"Szinte titkosszolgálati módszerekkel dolgoznak egy terjedőben lévő üzletág képviselői, hogy idejében leleplezzék...","id":"201846__kiberfelderites__penzelterito_trukkok__aforditas_nem_bun__kiskapuzaras","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=33d25aa5-ce59-4d88-8934-4b67b305b6fe&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ccf053e5-3671-48c2-a37b-619e71b8823c","keywords":null,"link":"/tudomany/201846__kiberfelderites__penzelterito_trukkok__aforditas_nem_bun__kiskapuzaras","timestamp":"2018. december. 29. 19:00","title":"Vigyázzon, mit ír ki a Facebookra, internetes támadás célpontja lehet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"21667a18-87f7-44f4-bc16-c84c76fa240e","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Twitteren jelent meg egy hír, amely szerint január végén jelentik be a Nokia 9 PureView-t, a HMD eddigi legerősebb telefonját.","shortLead":"A Twitteren jelent meg egy hír, amely szerint január végén jelentik be a Nokia 9 PureView-t, a HMD eddigi legerősebb...","id":"20181230_nokia_9_pureview_bemutatasa_2019_januarjaban","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=21667a18-87f7-44f4-bc16-c84c76fa240e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a1681f65-b511-483d-90bb-b418b03eca08","keywords":null,"link":"/tudomany/20181230_nokia_9_pureview_bemutatasa_2019_januarjaban","timestamp":"2018. december. 30. 08:03","title":"Egy hónapon belül érkezhet a Nokia eddigi legizgalmasabb telefonja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a4587478-0f65-4b56-92b1-1d9184e7b210","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A 24.hu egyik cikkére reagálva közölte az alapítványok vagyonkezelője, hogy december közepén szerződést bontottak az épületben éttermet és kávézót is üzemeltető Zsidai Roy cégével. ","shortLead":"A 24.hu egyik cikkére reagálva közölte az alapítványok vagyonkezelője, hogy december közepén szerződést bontottak...","id":"20181228_Kitettek_Zsidai_Roy_ettermet_az_MNB_epuletebol_a_Varban","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a4587478-0f65-4b56-92b1-1d9184e7b210&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9e5ec138-4e73-49a7-b9c0-b1a6c7a3be07","keywords":null,"link":"/kkv/20181228_Kitettek_Zsidai_Roy_ettermet_az_MNB_epuletebol_a_Varban","timestamp":"2018. december. 28. 14:41","title":"Kitették Zsidai Roy éttermét az MNB épületéből a Várban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"58e9ce6b-b72c-49a5-a53e-7673c4594f54","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az eddigi utazó nagykövetet váltja a KDNP-s politikus.","shortLead":"Az eddigi utazó nagykövetet váltja a KDNP-s politikus.","id":"20181229_Miniszteri_biztos_kapott_Orbanek_Hungary_Helps_programja","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=58e9ce6b-b72c-49a5-a53e-7673c4594f54&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"346a9f23-35c2-404b-a8e5-03c43264a607","keywords":null,"link":"/itthon/20181229_Miniszteri_biztos_kapott_Orbanek_Hungary_Helps_programja","timestamp":"2018. december. 29. 18:55","title":"Miniszteri biztost kapott Orbánék Hungary Helps programja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"928d58e2-7eac-472a-897e-eedfd4cae77b","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Egy holland cég 30 ezer dollárért atombiztos módját kínálja az örökítőanyag-tárolásnak.","shortLead":"Egy holland cég 30 ezer dollárért atombiztos módját kínálja az örökítőanyag-tárolásnak.","id":"201846_magok_azurben","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=928d58e2-7eac-472a-897e-eedfd4cae77b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"88a927b8-f4bf-46ca-87dd-e986e9eab106","keywords":null,"link":"/tudomany/201846_magok_azurben","timestamp":"2018. december. 30. 12:00","title":"Spermiumot és petesejtet lő ki az űrbe egy holland vállalkozó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c27038b3-8fc4-4b48-803b-de3e8d08d9d7","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A magyar dolgozók több mint fele tömegközlekedik, a legtöbben fél-1 óra alatt érnek be a munkahelyükre, és havi 5-10 ezret költenek közlekedésre, egyebek mellett ezek derültek ki a Bónusz Brigád és a GKI Digital közös kutatásából.","shortLead":"A magyar dolgozók több mint fele tömegközlekedik, a legtöbben fél-1 óra alatt érnek be a munkahelyükre, és havi 5-10...","id":"20181228_kozlekedesi_modok","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c27038b3-8fc4-4b48-803b-de3e8d08d9d7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"178546ad-5f73-44a5-a82e-4112ae994c37","keywords":null,"link":"/itthon/20181228_kozlekedesi_modok","timestamp":"2018. december. 28. 19:01","title":"Mit gondol, bicikliznek, autóznak, vagy tömegközlekednek a legtöbben az országban?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]