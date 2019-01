Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"54577675-67c9-4cdd-b986-fdbdf4570cb6","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Megpróbálták felgyújtani a Bihar megyei RMDSZ-székházra kitűzött magyar zászlót a nagyváradi Fekete Sas-palotában, ám egy fiatalember időben megakadályozta, hogy a lobogó lángra kapjon - írta vasárnap a Maszol.ro erdélyi hírportál az RMDSZ közleményére hivatkozva.","shortLead":"Megpróbálták felgyújtani a Bihar megyei RMDSZ-székházra kitűzött magyar zászlót a nagyváradi Fekete Sas-palotában, ám...","id":"20181230_Magyar_zaszlo_Nagyvarad_RMDSZ","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=54577675-67c9-4cdd-b986-fdbdf4570cb6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f31de85a-b909-402f-94fa-f2678a4847f3","keywords":null,"link":"/vilag/20181230_Magyar_zaszlo_Nagyvarad_RMDSZ","timestamp":"2018. december. 30. 20:52","title":"Magyar zászlót próbáltak felgyújtani Nagyváradon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5180ee89-8137-4402-9e65-1613f2108976","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Nemrég még arról beszélt, hogy a katonák \"most jönnek haza\".","shortLead":"Nemrég még arról beszélt, hogy a katonák \"most jönnek haza\".","id":"20181231_Trump_lassitja_a_csapatok_kivonasat_Sziriabol","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=5180ee89-8137-4402-9e65-1613f2108976&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e4743909-72cf-4a83-afd8-4b45a77b2496","keywords":null,"link":"/vilag/20181231_Trump_lassitja_a_csapatok_kivonasat_Sziriabol","timestamp":"2018. december. 31. 18:03","title":"Trump lassítja csapatai kivonását Szíriából","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"76c19f9e-6da2-48cc-a97e-9cee303fc2ea","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Az állatot lelőtték.","shortLead":"Az állatot lelőtték.","id":"20181231_Megolte_egyik_gondozojat_egy_eszakkarolinai_vadaspark_oroszlanja","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=76c19f9e-6da2-48cc-a97e-9cee303fc2ea&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ca381254-38fd-4cde-9531-f97978794e59","keywords":null,"link":"/vilag/20181231_Megolte_egyik_gondozojat_egy_eszakkarolinai_vadaspark_oroszlanja","timestamp":"2018. december. 31. 18:56","title":"Megölte egyik gondozóját egy észak-karolinai vadaspark oroszlánja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5a15db3e-f924-492e-95c5-b44e7c605761","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Elég egyértelműen fogalmazta meg a véleményét: szerinte a \"tűzijáték balf*szoknak való\". ","shortLead":"Elég egyértelműen fogalmazta meg a véleményét: szerinte a \"tűzijáték balf*szoknak való\". ","id":"20181230_ByeAlex_szilveszter_tuzijatek_petarda_Instagram","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=5a15db3e-f924-492e-95c5-b44e7c605761&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b024696d-572d-4564-9398-82c45c246e37","keywords":null,"link":"/elet/20181230_ByeAlex_szilveszter_tuzijatek_petarda_Instagram","timestamp":"2018. december. 30. 15:59","title":"ByeAlex alaposan beszólt azoknak, akik tűzijátékoznak szilveszterkor","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3d9611ff-2e52-4b9c-86a4-dd17908d9446","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A nő az udvarra menekült, de a férfi a késsel a kezében futott utána.","shortLead":"A nő az udvarra menekült, de a férfi a késsel a kezében futott utána.","id":"20181231_Berugta_az_ajtot_majd_kessel_tamadt_egy_nore_egy_ukran_ferfi_Mosonmagyarovaron","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=3d9611ff-2e52-4b9c-86a4-dd17908d9446&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c2dd7ee3-75ea-42b5-967f-19079dbe909f","keywords":null,"link":"/itthon/20181231_Berugta_az_ajtot_majd_kessel_tamadt_egy_nore_egy_ukran_ferfi_Mosonmagyarovaron","timestamp":"2018. december. 31. 16:10","title":"Berúgta az ajtót, majd késsel támadt egy nőre egy ukrán férfi Mosonmagyaróváron","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"640f39a6-7063-4dbb-a2b3-e6fd55efbe59","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Az MLSZ elnöke egy interjúban azt mondta, egyre színvonalasabb a női foci, de azért is fontos, mert felkeltik az érdeklődést a gyerekekben a férfi foci iránt. ","shortLead":"Az MLSZ elnöke egy interjúban azt mondta, egyre színvonalasabb a női foci, de azért is fontos, mert felkeltik...","id":"20181230_Csanyi_szerint_a_noi_labdarugok_segitenek_nepszerusiteni_a_ferfi_futballt","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=640f39a6-7063-4dbb-a2b3-e6fd55efbe59&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"819904e5-321f-4161-9f35-6294c388ce42","keywords":null,"link":"/elet/20181230_Csanyi_szerint_a_noi_labdarugok_segitenek_nepszerusiteni_a_ferfi_futballt","timestamp":"2018. december. 30. 12:27","title":"Csányi szerint a női labdarúgók segítenek népszerűsíteni a férfi futballt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ce640b17-ed0f-4845-89a4-1b1a95c59c9d","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Elizabeth Warren szenátor az első hivatalos amerikai elnökjelölt-aspiráns.","shortLead":"Elizabeth Warren szenátor az első hivatalos amerikai elnökjelölt-aspiráns.","id":"20181231_Megvan_Trump_elso_kihivoja_a_2020as_elnokvalasztason","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ce640b17-ed0f-4845-89a4-1b1a95c59c9d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f0ea6094-4c9f-4286-949b-ebb07d94726a","keywords":null,"link":"/vilag/20181231_Megvan_Trump_elso_kihivoja_a_2020as_elnokvalasztason","timestamp":"2018. december. 31. 19:04","title":"Megvan Trump első kihívója a 2020-as elnökválasztáson","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b0b2fe14-9e80-40a3-a568-50a7a9403a49","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Már jövőre bevezethetik a napi belépőjegyet azoknak, akik meg akarják nézni Velence óvárosát - írták az olasz portálok vasárnap.","shortLead":"Már jövőre bevezethetik a napi belépőjegyet azoknak, akik meg akarják nézni Velence óvárosát - írták az olasz portálok...","id":"20181230_Velence_ovaros_belepes_belepojegy_fizetos","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b0b2fe14-9e80-40a3-a568-50a7a9403a49&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c32dfab3-a517-45ad-9890-b20fead8cd58","keywords":null,"link":"/elet/20181230_Velence_ovaros_belepes_belepojegy_fizetos","timestamp":"2018. december. 30. 18:24","title":"Már jövőre fizetős lehet a belépés Velence óvárosába","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]