Oroszországban minden évben megrendezik a Proyektoria nevű technológiai fórumot, ahol a legmodernebb eszközöket és a jövőbe mutató megoldásokat prezentálják a kiállítók az érdeklődőknek (elsősorban a fiataloknak) és az iparági résztvevőknek. Ezúttal sem volt ez másként, ám az egyik attrakcióról kiderült, hogy nem egészen az, aminek első ránézésre látszik.

A The Guardian beszámolója szerint a Russia-24 nevű állami televízió úgy készített riportot az eseményről, hogy abban elhangzott, hogy a kiállításon látható egyik robot, a Robot Boris "már táncolni is megtanult, ráadásul nem is rosszul". Az orosz bloggerek azonban kételkedni kezdtek a szerkezet valódiságában, és a TJournal nevű orosz oldalon egy sor kérdést tettek fel Borisszal kapcsolatban.

A kritikusok többek között arra voltak kíváncsiak, hogy

hol vannak Boris külső szenzorai?

miért volt annyi felesleges mozdulata a robotnak tánc közben?

miért néz ki úgy a robot, mintha valaki jelmezbe öltözött volna?

Ez utóbbi kérdés nem sokáig maradt megválaszolatlan, egy másik riportból kiderült ugyanis, hogy tényleg erről van szó. Az alábbi felvételt olyan szögből készítették, amin a jelmezbe öltöztetett színész nyaka kilóg a jelmezből.

© YouTube / Russia-24

Nem sokkal később az is kiderült, hogy az "Alyosha the Robot" jelmezt egy Show Robots nevű cég készíti, és 3000 fontot (kb. 1 millió forint) ér. Cserébe van benne mikrofon és táblagép, hogy minél hitelesebb legyen az egész. A Vlagyimir Putyin ellenfeleként ismert Mihail Hodorkovszkij hírügynöksége, az MBKh Media egy másik felvételt is közölt, amin jól látszik, a robot imitátor már böltözve, de a "fej" nélkül várakozik.

A The Guardian beszámolója szerint a technológiai fórum szervezői nem akarták becsapni a látogatókat, vagyis nem akarták elhitetni senkivel, hogy valódi robotról van szó. Helyettük azonban megtette ezt az orosz állami televízió. A Borisról készült videó egy rövid időre eltűnt a Russia-24 YouTube-csatornájáról, nem sokkal később azonban ismét felkerült oda.

