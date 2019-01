A Netflix immár nem teszi lehetővé az új ügyfelei számára az iTuneson keresztüli előfizetést, vagyis az Netflix-alkalmazáson belüli vásárlást az iPhone-okon, iPadeken. A korábbi ügyfeleknél továbbra is él a szóban forgó számlázási mód, azonban ha valaki legalább egy hónapra törli a szolgáltatást, annak újra elő kell fizetnie a neten, majd ezután visszajelentkezni az iOS-es appba. Az előfizetés a Netflix mobiloldalán történik.

Ezt a változást egyébként már augusztus óta tesztelte a Netflix, és az ok, hogy a vállalatnak elege lett abból, hogy „sápot” kell fizetnie az Apple-nek – írja a TechCrunch. És nem kis pénzről van szó, több száz millió dollártól eshet el az Apple.

A Sensor Tower adatai szerint amióta a Netflix iOS-es alkalmazás létezik, 1,5 milliárd dollárt fordítottak a felhasználók az előfizetésekre, ebből 450 millió dollárt kapott az Apple. 2018-ban a Netflix 853 millió dollárt „termelt” az App Store-ban, és ebből 256 milliót kapott meg az Apple. Napra lebontva ez azt jelenti, hogy minden egyes nap 700 ezer dollár ütötte az Apple markát tulajdonképpen a semmiért, illetve azért, hogy az Apple lehetővé tette a Netflix számára, hogy előfizetést kínáljon. A számok annyiban nem egészen pontosak, hogy a Sensor Tower a szokott 30 százalékos Apple-adóval számol, azonban az egy évnél hosszabb előfizetéseknél „csak” 15 százalék az Apple-haszon.

Azért az a fenti számokból is látszik, hogy a Netflix lépése nagy érvágás az Apple számára, különösen mivel a Netflix a minden idők legnagyobb bevételét hozó iOS-es alkalmazás. Egyébként nem a Netflix az első cég, aki megpróbálja kikerülni az App Store-t, több olyan vállalat is van, amelyik más platformra irányítja a felhasználót, ha fizetni kell valamiért. Az Amazon is ilyen a Prime Videónál, meg az e-könyveinél, és például a Spotify is megszüntette azt a lehetőséget, hogy az iOS-es alkalmazásán belül lehessen előfizetni a Prémium szolgáltatásra.

A Netflix korábban már megtette ugyanezt a lépést a Google Play áruházban, így várható volt, hogy elérkezik az Apple-adó visszautasítása is. Az Apple minden bizonnyal tudomásul fogja venni a mostani döntést, mint ahogyan azt korábban is tette a hasonló esetekben. Kérdés viszont, hogy mi lesz akkor, ha egyre többen akarják majd követni a Netflix példáját.

A Google alkalmazásboltját – a Netflixével lényegében megegyező indokkal – már a Fortnite sikerjátékot fejlesztő Epic Games is megkerülte. A vállalat azóta ráadásul saját alkalmazásboltot is létrehozott, ahol lényegében kedvezőbb feltételeket is kínál bármely fejlesztőnek – igaz, egyelőre jóval kisebb eléréssel.

