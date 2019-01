Új ötlet Kínában: nyomkövetővel szerelt egyenruhát adnak a kisiskolásokra, így mindenki bejár

Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"0d692445-eda0-4e4f-b0ee-2fdd0650105f","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Új támogatási forma jelent meg, a tartósan beteg gyermeküket otthon ápolókat segíti az állam.","shortLead":"Új támogatási forma jelent meg, a tartósan beteg gyermeküket otthon ápolókat segíti az állam.","id":"20190101_Ad_is_el_is_vesz_a_kormany_a_gyermeket_neveloktol","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=0d692445-eda0-4e4f-b0ee-2fdd0650105f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b41b0ac2-1af1-4b0b-b4bf-9fb75ec12550","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190101_Ad_is_el_is_vesz_a_kormany_a_gyermeket_neveloktol","timestamp":"2019. január. 01. 14:13","title":"Ad is, el is vesz a kormány a gyermeket nevelőktől","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"93612627-b07a-478c-956a-09b371a4d560","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Csupány néhány órának kellett eltelnie az idei évből ahhoz, hogy megszülessen az első mém a túlóratörvényről. A hangsúly pedig éppen ezen a néhány órán van.","shortLead":"Csupány néhány órának kellett eltelnie az idei évből ahhoz, hogy megszülessen az első mém a túlóratörvényről...","id":"20190101_tuloratorveny_chuck_norris_400_ora_tulora","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=93612627-b07a-478c-956a-09b371a4d560&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"440aea89-664e-4337-8297-d0903f1737cd","keywords":null,"link":"/tudomany/20190101_tuloratorveny_chuck_norris_400_ora_tulora","timestamp":"2019. január. 01. 13:03","title":"Megjött az első 2019-es mém a túlóratörvényről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"15fef1ba-10d8-4f5a-88eb-d1128a804ea4","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A kutya magától beszállt a rendőrautóba, hogy segítséget kérjen. ","shortLead":"A kutya magától beszállt a rendőrautóba, hogy segítséget kérjen. ","id":"20190102_Vonattal_Gyorig_menekult_a_petardak_elol_egy_kutya","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=15fef1ba-10d8-4f5a-88eb-d1128a804ea4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b1689d7e-6e58-4017-8ce8-577b1482b426","keywords":null,"link":"/elet/20190102_Vonattal_Gyorig_menekult_a_petardak_elol_egy_kutya","timestamp":"2019. január. 02. 09:30","title":"Vonattal, Győrig menekült a petárdák elől egy kutya","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a7d264d3-80b2-486f-a7c1-f901d3274933","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"gazdasag","description":"Akár 20-25 százalékkal is nőhet a hitelezés a bankok szerint idén.","shortLead":"Akár 20-25 százalékkal is nőhet a hitelezés a bankok szerint idén.","id":"20190102_2019ben_is_batran_adosodnak_el_a_magyarok","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a7d264d3-80b2-486f-a7c1-f901d3274933&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a36c54de-8496-405f-957b-5b2e5c6cc3e0","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190102_2019ben_is_batran_adosodnak_el_a_magyarok","timestamp":"2019. január. 02. 07:21","title":"2019-ben is bátran adósodnak el a magyarok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"62173d34-8220-4cc1-be3e-86bb4fcde653","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Az idei első úrangyala áldásában beszélt erről a pápa.","shortLead":"Az idei első úrangyala áldásában beszélt erről a pápa.","id":"20190101_Ferenc_papa_Ne_higgyuk_hogy_a_politika_csak_a_kormanyzok_kivaltsaga","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=62173d34-8220-4cc1-be3e-86bb4fcde653&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"06b9f8f2-efff-45ed-8282-cef93b9cc2a5","keywords":null,"link":"/vilag/20190101_Ferenc_papa_Ne_higgyuk_hogy_a_politika_csak_a_kormanyzok_kivaltsaga","timestamp":"2019. január. 01. 15:14","title":"Ferenc pápa: \"Ne higgyük, hogy a politika csak a kormányzók kiváltsága\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3fa19c86-0277-4e13-9754-d82564ac6847","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A kormányfő szerint felvirágozhat az ország. Persze ennek van egy fontos feltétele.","shortLead":"A kormányfő szerint felvirágozhat az ország. Persze ennek van egy fontos feltétele.","id":"20190101_Brexit_Rossz_vagy_szornyu_ev_johet_az_Egyesult_Kiralysagban","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=3fa19c86-0277-4e13-9754-d82564ac6847&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"13372aca-61c7-4559-943f-be8a0eae8d90","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190101_Brexit_Rossz_vagy_szornyu_ev_johet_az_Egyesult_Kiralysagban","timestamp":"2019. január. 01. 15:22","title":"Brexit: \"Rossz vagy szörnyű\" év jöhet az Egyesült Királyságban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1a74f1b5-89ab-467b-ab13-9489f59ebf8d","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A második generációs Swiftek korai példányai idén már 30. születésnapjukat ünneplik, így akár OT rendszámot is kaphatnak.","shortLead":"A második generációs Swiftek korai példányai idén már 30. születésnapjukat ünneplik, így akár OT rendszámot is...","id":"20190101_hihetetlen_iden_mar_oldtimerek_lehetnek_azok_a_suzuki_swiftek_amiket_itthon_is_gyartottak","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=1a74f1b5-89ab-467b-ab13-9489f59ebf8d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"65b07b32-e6d6-4211-8caa-4970419fa4e3","keywords":null,"link":"/cegauto/20190101_hihetetlen_iden_mar_oldtimerek_lehetnek_azok_a_suzuki_swiftek_amiket_itthon_is_gyartottak","timestamp":"2019. január. 01. 06:41","title":"Hihetetlen: idén már oldtimerek lehetnek azok a Suzuki Swiftek, amiket itthon is gyártottak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4581338a-1e6d-44d9-ab27-1b49f1bd24b8","c_author":"MTI","category":"sport","description":"A magyar teniszező a dohai tornán jutott tovább.","shortLead":"A magyar teniszező a dohai tornán jutott tovább.","id":"20190101_Ujra_talalkozik_nagy_ellenfelevel_Fucsovics_Marton","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=4581338a-1e6d-44d9-ab27-1b49f1bd24b8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c7a1124e-5e49-465a-b8c8-91a2596f8c31","keywords":null,"link":"/sport/20190101_Ujra_talalkozik_nagy_ellenfelevel_Fucsovics_Marton","timestamp":"2019. január. 01. 20:27","title":"Újra találkozik nagy ellenfelével Fucsovics Márton","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]