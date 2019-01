Bár Tim Cook az iPhone-ok iránti gyengébb kereslet miatt elsősorban az Egyesült Államok és Kína között zajló kereskedelmi háborút okolja, vannak, akik szerint egy korszak lezárásáról lehet szó. Az Apple-korszakra gondolnak, hiszen vitathatatlan, hogy az elmúlt évek mobiltechnológiájának élén a cupertinói cég járt. A felhasználók elfogadták, hogy az Apple igen magasra szabja készülékei árát, viszont ezért cserébe igazán jó és megbízható minőséget kapnak.

© László Ferenc

Most viszont úgy tűnik, elérkeztünk a tűrőképesség határához, ráadásul időközben számos gyártó érkezett a piacra, nem kevésbé jó, viszont sokkal elérhetőbb áru termékekkel. Mindez oda vezetett, hogy még a jobb módú felhasználók sem tudták elfogadni a drága 2018-as iPhone-ok árcéduláján szereplő összeget. A kereslet messze elmaradt a várttól, az Apple-nek vissza kellett fognia a termelést, sőt, tőle szokatlan módon, leárazásokat kellett kezdeményeznie.

Egyszeri megingásnak gondolhatnánk a történteket, azonban a Goldman Sachs szerint az idei iPhone-eladások csökkenése egy általánosabb csökkenés kezdetét jelentheti. A Goldman Apple-elemzője, Rod Hall úgy véli, hogy az Apple most nagyon hasonlít az egykori Nokiára. Akkoriban a finn cég is mindenáron vezető akart maradni a mobilpiacon, nyomatta az új modelleket, azonban az ügyfelek egyre kevésbé akartak frissíteni. Hasonló a helyzet most is, a piac lassan telített, a kissé régebbi iPhone-ok is igen jók, azaz miért adnának ki – rengeteg – pénzt a felhasználók az újabb modellekre?

Az elemző persze megjegyzi, hogy az említett hatás elsősorban Kínában érezhető, azonban figyelmezteti a befektetőket, hogy bár 2019-re egyelőre nem látnak erős bizonyítékot, azért más piacokon is hasonlóvá válhat a helyzet, ahogy az iPhone-vonal közeledik a maximális piaci penetrációhoz. Hall az Apple részvényeit illetően sem túl optimista: szerinte az eredeti 182 dolláros előrejelzést 140 dollárra kell csökkenteni.

Ha máskor is tudni szeretne hasonló dolgokról, lájkolja a HVG Tech rovatának Facebook-oldalát.