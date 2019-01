Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"c332d092-fc0e-4dd3-a1ad-28b732f64c31","c_author":"Windisch Judit","category":"itthon","description":"Állásfoglalást akar kikényszeríteni Tarlós Istvánból a túlóratörvény miatt Karácsony Gergely, a Párbeszéd társelnöke, zuglói polgármester. Bosszantja, hogy Botka Lászlónak jutott előbb eszébe a túlóratörvény alkalmazását tiltó önkormányzati határozat, de a következő testületi ülésre ő is beterjeszt egy ilyen javaslatot. Karácsony – nem túl nagy meglepetésre – pénteken bejelentette, indul a főpolgármester-jelölti előválasztáson. Interjú.","shortLead":"Állásfoglalást akar kikényszeríteni Tarlós Istvánból a túlóratörvény miatt Karácsony Gergely, a Párbeszéd társelnöke...","id":"20190107_karacsony_gergely_elovalasztas_fopolgarmester_valasztas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c332d092-fc0e-4dd3-a1ad-28b732f64c31&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f087e410-6baf-428f-bc2f-41ecb957ea98","keywords":null,"link":"/itthon/20190107_karacsony_gergely_elovalasztas_fopolgarmester_valasztas","timestamp":"2019. január. 07. 06:30","title":"Karácsony: \"Felületes szlogenekkel nem fogok hülyét csinálni magamból\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6281c85a-eed2-49ed-a332-ae2c92c8fbc2","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Csak egy szavazaton múlt.","shortLead":"Csak egy szavazaton múlt.","id":"20190107_A_fuggetlen_jelolt_nyert_Herencsenyben","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=6281c85a-eed2-49ed-a332-ae2c92c8fbc2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7c20ddb2-1e7e-4e08-8ab6-d2431f40b934","keywords":null,"link":"/itthon/20190107_A_fuggetlen_jelolt_nyert_Herencsenyben","timestamp":"2019. január. 07. 05:25","title":"A független jelölt nyert Herencsényben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f7279848-b9dc-4327-ac12-285116432ae3","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"A NASA New Horizons űrszondája az Ultima Thule kisbolygót elhagyva holdak után kutat tovább a Kuiper-övben, a Naprendszer legtávolabbi sarkában – jelentették be a missziót irányító tudósok.","shortLead":"A NASA New Horizons űrszondája az Ultima Thule kisbolygót elhagyva holdak után kutat tovább a Kuiper-övben...","id":"20190107_nasa_new_horizons_urszonda_naprendszer_ultima_thule_holdak","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f7279848-b9dc-4327-ac12-285116432ae3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8335a0b2-4d82-4606-bccd-f4d95e50c53c","keywords":null,"link":"/tudomany/20190107_nasa_new_horizons_urszonda_naprendszer_ultima_thule_holdak","timestamp":"2019. január. 07. 07:02","title":"Mit rejt a Naprendszer legtávolabbi sarka?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e4fcef19-e601-42b6-b749-a24f14293c8c","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Lezártak több strandot vasárnap az ausztráliai Queensland államban, köztük a Brisbane-től délre fekvő népszerű Coolangattát, miután csaknem ezer ember szorult orvosi ellátásra medúzacsípés miatt.



","shortLead":"Lezártak több strandot vasárnap az ausztráliai Queensland államban, köztük a Brisbane-től délre fekvő népszerű...","id":"20190106_Ezreket_kezelnek_meduzacsipes_miatt_Ausztraliaban","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e4fcef19-e601-42b6-b749-a24f14293c8c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e9cf1f52-da58-48e9-aa30-8b7a23d8e053","keywords":null,"link":"/vilag/20190106_Ezreket_kezelnek_meduzacsipes_miatt_Ausztraliaban","timestamp":"2019. január. 06. 18:15","title":"Ezreket kezelnek medúzacsípés miatt Ausztráliában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1a9c930c-3ea8-47fd-a50e-80c0f2a829e8","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Még a szilveszteri petárdázást nem bírta, akkor szökött meg. ","shortLead":"Még a szilveszteri petárdázást nem bírta, akkor szökött meg. ","id":"20190105_Sziklafalrol_mentettek_egy_megremult_vizslat","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=1a9c930c-3ea8-47fd-a50e-80c0f2a829e8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6a833f4b-d532-47b2-8ed9-f81ac223b0a1","keywords":null,"link":"/elet/20190105_Sziklafalrol_mentettek_egy_megremult_vizslat","timestamp":"2019. január. 05. 21:04","title":"Sziklafalról mentettek egy megrémült vizslát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7a39809a-30e2-46c3-8267-8f020261a774","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A felső kategóriába illő, de mégis kellemes árfekvésű videokártyát mutatott be az Nvidia. Az RTX 2060 a gyártói ígéretek szerint zökkőmentesen futtatja még az erőforrás-igényes videojátékokat is.","shortLead":"A felső kategóriába illő, de mégis kellemes árfekvésű videokártyát mutatott be az Nvidia. Az RTX 2060 a gyártói...","id":"20190107_nvidia_geforce_rtx_2060_1070_ti_videokartya_ces_2019","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=7a39809a-30e2-46c3-8267-8f020261a774&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0f3018df-aac5-45e3-85da-9e67ca1e687d","keywords":null,"link":"/tudomany/20190107_nvidia_geforce_rtx_2060_1070_ti_videokartya_ces_2019","timestamp":"2019. január. 07. 14:33","title":"Nagyon erős, de nem túl drága: itt az Nvidia új videokártyája","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d9c5ef46-b55c-4f8c-831a-c0b30df1102e","c_author":"HVG Extra Pszichológia","category":"elet.pszichologiamagazin","description":"Az új évben sokan szeretnénk akár több dologban is formálódni, átalakulni. Pszichológus szakértőnk a személyiség változási lehetőségeit és annak megítélését gondolta végig.","shortLead":"Az új évben sokan szeretnénk akár több dologban is formálódni, átalakulni. Pszichológus szakértőnk a személyiség...","id":"20190106_O_mar_nem_az_az_ember","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d9c5ef46-b55c-4f8c-831a-c0b30df1102e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c773a981-2d47-4b11-bee5-c38c2f3975e0","keywords":null,"link":"/pszichologiamagazin/20190106_O_mar_nem_az_az_ember","timestamp":"2019. január. 06. 20:15","title":"„Ő már nem az az ember” – Mennyire tudunk megváltozni?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8f0bb641-faef-439f-84d5-9f62c3aa373a","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A csapadékos szombatot szeles vasárnap követi, ismét egyre hidegebb időre van kilátás. ","shortLead":"A csapadékos szombatot szeles vasárnap követi, ismét egyre hidegebb időre van kilátás. ","id":"20190106_Havazas_eros_fagy_jon_10_fok_is_lehet","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=8f0bb641-faef-439f-84d5-9f62c3aa373a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2a6e07e3-0b36-4a37-9a47-e9d3022dac10","keywords":null,"link":"/itthon/20190106_Havazas_eros_fagy_jon_10_fok_is_lehet","timestamp":"2019. január. 06. 09:01","title":"Havazás, erős fagy jön, -10 fok is lehet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]