[{"available":true,"c_guid":"2561046c-5985-42a6-8ca4-52b255cab8cb","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Gavin Newsom kétmilliárd dolláros fejlesztési tervet eszelt ki. Az erről szóló törvénytervezetet még januárban előterjeszti. ","shortLead":"Gavin Newsom kétmilliárd dolláros fejlesztési tervet eszelt ki. Az erről szóló törvénytervezetet még januárban...","id":"20190108_Elkepeszto_penzt_koltene_az_oktatasra_Kaliforna_uj_kormanyzoja","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=2561046c-5985-42a6-8ca4-52b255cab8cb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c8117d3f-072d-4dff-9c76-6b2b82e164f2","keywords":null,"link":"/vilag/20190108_Elkepeszto_penzt_koltene_az_oktatasra_Kaliforna_uj_kormanyzoja","timestamp":"2019. január. 08. 07:15","title":"Elképesztő pénzt költene az oktatásra Kaliforna új kormányzója","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6ac505d5-40e1-4382-aaec-7a8a49de2941","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A BMW lassanként csak előrukkol luxusautójának frissített változatával. Egy kis ízelítő kiszivárgott valahogy.","shortLead":"A BMW lassanként csak előrukkol luxusautójának frissített változatával. Egy kis ízelítő kiszivárgott valahogy.","id":"20190107_Kemfoton_a_friss_BMW_7es__meg_nagyobbak_azok_a_vesek","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=6ac505d5-40e1-4382-aaec-7a8a49de2941&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9d8e56ef-45e9-49dc-b4e7-fa3840b0eb11","keywords":null,"link":"/cegauto/20190107_Kemfoton_a_friss_BMW_7es__meg_nagyobbak_azok_a_vesek","timestamp":"2019. január. 07. 12:22","title":"Kémfotón a friss BMW 7-es – még nagyobbak azok a vesék","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c7fd5135-29c5-4243-8e45-670b940c7906","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Karácsony azt írta, a férfi juttassa el az önéletrajzát Zuglóba, ott ugyanis folyamatosan keresnek elkötelezett kollégákat. ","shortLead":"Karácsony azt írta, a férfi juttassa el az önéletrajzát Zuglóba, ott ugyanis folyamatosan keresnek elkötelezett...","id":"20190107_Karacsony_Gergely_munkat_ajanlott_az_O1G_miatt_elutasitott_allaskeresonek","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c7fd5135-29c5-4243-8e45-670b940c7906&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e590f38e-6cc0-43af-8132-7c26124d9875","keywords":null,"link":"/itthon/20190107_Karacsony_Gergely_munkat_ajanlott_az_O1G_miatt_elutasitott_allaskeresonek","timestamp":"2019. január. 07. 22:06","title":"Karácsony Gergely máris munkát ajánlott az O1G-embléma miatt elutasított álláskeresőnek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"37ce2f65-c6b3-4e55-9f48-24ad77e121af","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A rendőrség helyszínel.","shortLead":"A rendőrség helyszínel.","id":"20190107_Betortek_egy_Fidesziroda_ablakat_a_Vaci_uton","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=37ce2f65-c6b3-4e55-9f48-24ad77e121af&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"01c3ed01-e2b0-4293-9902-3313a0e4d27d","keywords":null,"link":"/itthon/20190107_Betortek_egy_Fidesziroda_ablakat_a_Vaci_uton","timestamp":"2019. január. 07. 10:36","title":"Betörték egy Fidesz-iroda ablakát a Váci úton","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7d68d985-e0a1-4da8-98b3-d9c3855df1dc","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"23 borászat több mint 110 borát kóstolhatják az érdeklődők január 12-én, szombaton Székesfehérváron az immáron hagyományos évkezdő bormustrán. \r

\r

","shortLead":"23 borászat több mint 110 borát kóstolhatják az érdeklődők január 12-én, szombaton Székesfehérváron az immáron...","id":"20190107_Bormustra_a_kiralyvarosban","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=7d68d985-e0a1-4da8-98b3-d9c3855df1dc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a5b773d0-8e3e-4c17-bc1d-a6e2feccc9b6","keywords":null,"link":"/elet/20190107_Bormustra_a_kiralyvarosban","timestamp":"2019. január. 07. 20:01","title":"Bormustra a királyvárosban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8b4f20f8-79bc-41bc-87c4-f70927959f3f","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A szerkesztőség szerint a külügyminiszternek köszönhetően nőtt Magyarország külpolitikai mozgástere.","shortLead":"A szerkesztőség szerint a külügyminiszternek köszönhetően nőtt Magyarország külpolitikai mozgástere.","id":"20190109_Szijjarto_Petert_valasztotta_az_Ev_emberenek_a_Figyelo","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=8b4f20f8-79bc-41bc-87c4-f70927959f3f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e959ffc2-d816-409b-b023-2d87a37a746e","keywords":null,"link":"/itthon/20190109_Szijjarto_Petert_valasztotta_az_Ev_emberenek_a_Figyelo","timestamp":"2019. január. 09. 09:13","title":"Szijjártó Pétert választotta az Év emberének a Figyelő","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f849f25b-ae3a-4333-b7e4-fe33f96e1296","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"A tartós betegségek listája 2009 óta nem módosult, most az \"Együtt könnyebb\" Női Egészségért Alapítvány közbenjárására belekerültek újabb tételek.","shortLead":"A tartós betegségek listája 2009 óta nem módosult, most az \"Együtt könnyebb\" Női Egészségért Alapítvány közbenjárására...","id":"20190109_Az_idei_evtol_egy_sor_noi_betegseg_utan_is_jar_adokedvezmeny","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f849f25b-ae3a-4333-b7e4-fe33f96e1296&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0063f49a-55b0-4abf-96e9-cc34f180741d","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190109_Az_idei_evtol_egy_sor_noi_betegseg_utan_is_jar_adokedvezmeny","timestamp":"2019. január. 09. 09:36","title":"Az idei évtől egy sor női betegség után is jár adókedvezmény","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8ae75900-4212-40b1-bfe3-803d850fdb00","c_author":"MTI","category":"elet","description":"A kutatók szerint a tealeveleken maradt rovarirtó szerek játszhatnak szerepet a dologban, de további vizsgálatok szükségesek. ","shortLead":"A kutatók szerint a tealeveleken maradt rovarirtó szerek játszhatnak szerepet a dologban, de további vizsgálatok...","id":"20190107_Cukorbetegseget_okoz_a_zold_tea_ivasa","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=8ae75900-4212-40b1-bfe3-803d850fdb00&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"107d0331-2ea2-40d1-81fc-8c44533e3754","keywords":null,"link":"/elet/20190107_Cukorbetegseget_okoz_a_zold_tea_ivasa","timestamp":"2019. január. 07. 16:22","title":"Cukorbetegséget okoz a zöld tea ivása?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]