[{"available":true,"c_guid":"8da1df34-c9c5-4ae2-8f51-c7b9f87ae2c8","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"El akarta venni a nő telefonját, de mire felocsúdhatott volna, már kapott is pár ütést.","shortLead":"El akarta venni a nő telefonját, de mire felocsúdhatott volna, már kapott is pár ütést.","id":"20190107_Rosszul_vegzodott_a_napja_a_ferfinak_aki_egy_MMAharcost_probalt_kirabolni","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=8da1df34-c9c5-4ae2-8f51-c7b9f87ae2c8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bdf658a8-5afb-4a0c-87c1-c7b0ca18989b","keywords":null,"link":"/elet/20190107_Rosszul_vegzodott_a_napja_a_ferfinak_aki_egy_MMAharcost_probalt_kirabolni","timestamp":"2019. január. 07. 15:29","title":"Rosszul végződött a napja a férfinak, aki egy női ketrecharcost próbált kirabolni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"aa77bfae-baaa-4330-8d38-b346930b5edc","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Daenerys és Sansa most fog először találkozni. ","id":"20190107_Ujabb_masodperceket_mutattak_meg_az_uj_Tronok_harcabol__video","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=aa77bfae-baaa-4330-8d38-b346930b5edc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3c30f7a3-f4a8-4cda-a964-6918dbb4e217","keywords":null,"link":"/kultura/20190107_Ujabb_masodperceket_mutattak_meg_az_uj_Tronok_harcabol__video","timestamp":"2019. január. 07. 19:47","title":"Újabb másodperceket mutattak meg az új Trónok harcából – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"99af7d40-a2a7-40c6-b73a-e616697c1fd8","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Mophie a Las Vegas-i CES technológiai szakkiállításon mutatta be a külső akkumulátorként funkcionáló iPhone-tokját, ami vezeték nélküli töltéssel pumpálja fel a készülék akkumulátorát.","shortLead":"A Mophie a Las Vegas-i CES technológiai szakkiállításon mutatta be a külső akkumulátorként funkcionáló iPhone-tokját...","id":"20190107_iphone_x_iphone_xs_iphone_xr_iphone_xs_max_mohpie_iphone_tok_kulso_akkumulator","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=99af7d40-a2a7-40c6-b73a-e616697c1fd8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"915ef23a-feab-49a4-9624-8eae4ce9dceb","keywords":null,"link":"/tudomany/20190107_iphone_x_iphone_xs_iphone_xr_iphone_xs_max_mohpie_iphone_tok_kulso_akkumulator","timestamp":"2019. január. 07. 18:03","title":"Jó ötlet: így sokkal tovább bírják majd az új iPhone-ok, és még zenét is hallgathatunk töltés közben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c0260768-e2c5-4869-87cf-8a16c37ff44f","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A két állatot ezután egy aknába dobta, ott pusztultak el. ","id":"20190109_Baltaval_verte_agyon_ket_kutyajat_egy_mohacsi_ferfi","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c0260768-e2c5-4869-87cf-8a16c37ff44f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f55e646d-a6ab-4595-ad4d-43b0d8e334ae","keywords":null,"link":"/itthon/20190109_Baltaval_verte_agyon_ket_kutyajat_egy_mohacsi_ferfi","timestamp":"2019. január. 09. 08:55","title":"Baltával verte agyon két kutyáját egy mohácsi férfi","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9995273a-6b00-4c48-989b-ce3015c4b671","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Senki nem tudta, hogy a nő várandós, egészen addig, amíg vajúdni nem kezdett.","shortLead":"Senki nem tudta, hogy a nő várandós, egészen addig, amíg vajúdni nem kezdett.","id":"20190108_Letartoztattak_egy_arizonai_klinika_vezetojet_miutan_az_egyik_komaban_fekvo_paciens_teherbe_esett","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=9995273a-6b00-4c48-989b-ce3015c4b671&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a6b49a31-8c31-4bb3-a3bc-eabda9ff8262","keywords":null,"link":"/vilag/20190108_Letartoztattak_egy_arizonai_klinika_vezetojet_miutan_az_egyik_komaban_fekvo_paciens_teherbe_esett","timestamp":"2019. január. 08. 18:46","title":"Lemondott egy arizonai klinika vezetője, miután az egyik kómában fekvő páciens teherbe esett","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3193f7f1-3245-4a31-a7d2-a0a06bb04d2d","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Kelenföldön a mennyezet egy része leszakadt, a Nyugatiban beázik -–mindkét helyen állványokat találunk. A kelenföldi...","id":"20190108_Kelenfold_es_a_Nyugati_allomasepulete_is_omladozik_a_megoldasra_meg_varni_kell","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=3193f7f1-3245-4a31-a7d2-a0a06bb04d2d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2c34500d-6e00-48ee-aa90-c37d0e0be10e","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190108_Kelenfold_es_a_Nyugati_allomasepulete_is_omladozik_a_megoldasra_meg_varni_kell","timestamp":"2019. január. 08. 19:53","title":"Kelenföld és a Nyugati állomásépülete is omladozik, a megoldásra még várni kell","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4a8490d5-e10d-43ae-9a7b-35076175f739","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Két amerikait, két pakisztánit és egy ír állampolgárt vettek őrizetbe.","shortLead":"Két amerikait, két pakisztánit és egy ír állampolgárt vettek őrizetbe.","id":"20190107_Az_Iszlam_Allam_ot_harcosat_fogtak_el_Sziriaban","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=4a8490d5-e10d-43ae-9a7b-35076175f739&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"33c1e307-0e99-4fda-8dc0-a3da1fa10e8e","keywords":null,"link":"/vilag/20190107_Az_Iszlam_Allam_ot_harcosat_fogtak_el_Sziriaban","timestamp":"2019. január. 07. 11:22","title":"Az Iszlám Állam öt harcosát fogták el Szíriában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d1f4b57e-b6b1-4fce-9e9e-fa9106c884c0","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A dolgozók sokszor csak papíron egyenlő partnerek a céggel, mégis, a túlóratörvény elfogadása után mindenkinek át kell gondolnia, mit ír alá. Ott lehet kihasználni az alkupozíciót, ahol munkaerőhiány van – írta az Adózóna.","shortLead":"A dolgozók sokszor csak papíron egyenlő partnerek a céggel, mégis, a túlóratörvény elfogadása után mindenkinek át kell...","id":"20190108_Tuloratorveny_most_kell_mindenkinek_nagyon_alaposan_atolvasnia_mit_ir_ala","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d1f4b57e-b6b1-4fce-9e9e-fa9106c884c0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5004ab05-a5ed-46f1-a605-290e37e9675c","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190108_Tuloratorveny_most_kell_mindenkinek_nagyon_alaposan_atolvasnia_mit_ir_ala","timestamp":"2019. január. 08. 15:35","title":"Túlóratörvény: most kell mindenkinek nagyon alaposan átolvasnia, mit ír alá","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]