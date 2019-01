Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"658e8727-0680-4072-b5b7-4d5a96557970","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Trend Micro kiberbiztonsági cég szakemberei találtak olyan androidos alkalmazást is, amelyikben minden képernyőérintés után elindult egy reklám.","shortLead":"A Trend Micro kiberbiztonsági cég szakemberei találtak olyan androidos alkalmazást is, amelyikben minden...","id":"20190109_google_play_reklam_zavaro_reklamok_hirdetes","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=658e8727-0680-4072-b5b7-4d5a96557970&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5fa1f8b5-ba3f-4013-82c0-739ee758039b","keywords":null,"link":"/tudomany/20190109_google_play_reklam_zavaro_reklamok_hirdetes","timestamp":"2019. január. 09. 08:03","title":"Találtak 85 alkalmazást a Google Playben, amit nem volt ajánlatos letölteni – mégis milliók tették meg","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"66c4b9bd-b715-47f1-bfea-186afd3fea1e","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Több mint 150 ezer dollárt kapott az amerikai külügyminisztériumtól a román származású Silvian Centiu által alapított Transiris marketing cég, hogy Ausztriában, Magyarországon és Csehországban javítsa az USA megítélését.","shortLead":"Több mint 150 ezer dollárt kapott az amerikai külügyminisztériumtól a román származású Silvian Centiu által alapított...","id":"20190110_Roman_szakember_nepszerusiti_az_USAt_Magyarorszagon","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=66c4b9bd-b715-47f1-bfea-186afd3fea1e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e5f88455-2632-4593-bdc5-08644217f6b0","keywords":null,"link":"/vilag/20190110_Roman_szakember_nepszerusiti_az_USAt_Magyarorszagon","timestamp":"2019. január. 10. 13:17","title":"Román szakember népszerűsíti az USA-t Magyarországon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"77916471-fe25-4e12-a42f-2b3e7fc01974","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Egy magyar fotós képein nagyon közelről vehetők szemügyre a hópelyhek.","shortLead":"Egy magyar fotós képein nagyon közelről vehetők szemügyre a hópelyhek.","id":"20190109_Elkeped_ha_meglatja_milyen_szepek_a_hopelyhek_kozelrol__fotok","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=77916471-fe25-4e12-a42f-2b3e7fc01974&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"592f1519-20d1-45de-9c0c-3e619f451d5e","keywords":null,"link":"/elet/20190109_Elkeped_ha_meglatja_milyen_szepek_a_hopelyhek_kozelrol__fotok","timestamp":"2019. január. 09. 16:48","title":"Elképed, ha meglátja, milyen szépek a hópelyhek közelről – fotók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3adad408-758a-4c3f-98e0-642319be7502","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Azért nem szervezhetnek demonstrációt a George Enescu téren, mert ugyanitt lesz a román uniós elnökség nyitórendezvénye is. Azt meg már hamarabb bejelentették.","shortLead":"Azért nem szervezhetnek demonstrációt a George Enescu téren, mert ugyanitt lesz a román uniós elnökség nyitórendezvénye...","id":"20190109_Betiltottak_egy_kormanyellenes_tuntetest_Romaniaban_mert_kell_a_hely_a_kulugynek","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=3adad408-758a-4c3f-98e0-642319be7502&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e38e98b3-ef31-4eca-9bed-bb07c60dc833","keywords":null,"link":"/vilag/20190109_Betiltottak_egy_kormanyellenes_tuntetest_Romaniaban_mert_kell_a_hely_a_kulugynek","timestamp":"2019. január. 09. 18:55","title":"Betiltottak egy kormányellenes tüntetést Romániában, mert kellett a hely a külügynek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9772108e-f118-4812-a542-cdb974dc5c0a","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto.kozlekedes","description":"A szerencsétlenség Hatvan és Gyöngyös között történt.","shortLead":"A szerencsétlenség Hatvan és Gyöngyös között történt.","id":"20190108_Kamion_es_auto_utkozott_az_M3as_autopalyan","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=9772108e-f118-4812-a542-cdb974dc5c0a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5955239c-f18a-488d-b6a5-df47f063e864","keywords":null,"link":"/cegauto.kozlekedes/20190108_Kamion_es_auto_utkozott_az_M3as_autopalyan","timestamp":"2019. január. 08. 15:03","title":"Kamion és autó ütközött az M3-as autópályán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3729cd1d-d5ef-46c6-ae27-51f736c535ff","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"André Kuipers többször is megjárta az ISS fedélzetét, ám egy alkalommal óriási hibát vétett: rokonai helyett véletlenül az amerikai segélyhívót tárcsázta.","shortLead":"André Kuipers többször is megjárta az ISS fedélzetét, ám egy alkalommal óriási hibát vétett: rokonai helyett véletlenül...","id":"20190109_asztronauta_urhajos_nemzetkozi_urallomas_iss_911_amerikai_segelyhivo_rendorok","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=3729cd1d-d5ef-46c6-ae27-51f736c535ff&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2b82b736-4b89-427e-898f-d8e694a1df95","keywords":null,"link":"/tudomany/20190109_asztronauta_urhajos_nemzetkozi_urallomas_iss_911_amerikai_segelyhivo_rendorok","timestamp":"2019. január. 09. 09:03","title":"Téves riasztás: egy űrhajós mellényomott, véletlen a segélyhívót tárcsázta a Nemzetközi Űrállomásról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6831b382-ae42-4330-8ad6-b468b73ac493","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A szakszervezetek vezetői szerint a petíciójukat pedig már háromezren írták alá.","shortLead":"A szakszervezetek vezetői szerint a petíciójukat pedig már háromezren írták alá.","id":"20190108_Mar_140_telepulesrol_jeleztek_hogy_reszt_vesznek_az_orszagos_demonstracion","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=6831b382-ae42-4330-8ad6-b468b73ac493&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c93a90b3-f344-4d28-83eb-058591d1377f","keywords":null,"link":"/itthon/20190108_Mar_140_telepulesrol_jeleztek_hogy_reszt_vesznek_az_orszagos_demonstracion","timestamp":"2019. január. 08. 15:12","title":"Már 140 településről jelezték, hogy részt vesznek az országos demonstráción","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5649971e-4120-47f6-a2dd-fb517942497e","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A végrehajtó, aki a Szögi Lajos családjának megítélt kártérítés kifizetését intézi, tavaly október óta elérhetetlen. ","shortLead":"A végrehajtó, aki a Szögi Lajos családjának megítélt kártérítés kifizetését intézi, tavaly október óta elérhetetlen. ","id":"20190110_Milliok_jarnanak_a_meglincselt_tanar_csaladjanak_de_eltunt_a_vegrehajto","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=5649971e-4120-47f6-a2dd-fb517942497e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e03cee02-9c26-494c-a2d5-cce0d1bb2be9","keywords":null,"link":"/itthon/20190110_Milliok_jarnanak_a_meglincselt_tanar_csaladjanak_de_eltunt_a_vegrehajto","timestamp":"2019. január. 10. 08:09","title":"Milliók járnának a meglincselt tanár családjának, de eltűnt a végrehajtó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]