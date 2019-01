Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"62d705fb-b84c-4432-9bb3-2957ae9d071b","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Társát még körözik.","shortLead":"Társát még körözik.","id":"20190108_Vadat_emeltek_a_chemnitzi_gyilkossag_szir_elkovetoje_ellen","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=62d705fb-b84c-4432-9bb3-2957ae9d071b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cbd3d19c-6236-4995-97ff-2e05131ce84b","keywords":null,"link":"/vilag/20190108_Vadat_emeltek_a_chemnitzi_gyilkossag_szir_elkovetoje_ellen","timestamp":"2019. január. 08. 21:35","title":"Vádat emeltek a chemnitzi gyilkosság szír elkövetője ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a799b38a-9110-4a52-bc90-42788415b4b1","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"","shortLead":"","id":"20190108_Felhaborodott_a_Mazsihisz_azon_ahogy_Szakaly_Sandor_a_numerus_claususrol_beszelt","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a799b38a-9110-4a52-bc90-42788415b4b1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a58ad5b1-95e2-47c1-9e9c-5b8e330acee6","keywords":null,"link":"/itthon/20190108_Felhaborodott_a_Mazsihisz_azon_ahogy_Szakaly_Sandor_a_numerus_claususrol_beszelt","timestamp":"2019. január. 08. 16:07","title":"Felháborodott a Mazsihisz azon, ahogy Szakály Sándor a numerus claususról beszélt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"92ec118e-a470-4ce7-b3d8-75202892ca81","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A Stelvio csúcsváltozata eddig sem számított gyengének, sem lassúnak, de az olaszok most találtak még benne néhány extra lóerőt.","shortLead":"A Stelvio csúcsváltozata eddig sem számított gyengének, sem lassúnak, de az olaszok most találtak még benne néhány...","id":"20190108_555_loeros_lett_az_alfa_romeo_felmorcositott_divatterepjaroja","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=92ec118e-a470-4ce7-b3d8-75202892ca81&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"64e1a627-37f6-4dbb-830a-4f7d19dcca86","keywords":null,"link":"/cegauto/20190108_555_loeros_lett_az_alfa_romeo_felmorcositott_divatterepjaroja","timestamp":"2019. január. 08. 11:21","title":"555 lóerős lett az Alfa Romeo felmorcosított divatterepjárója","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"74f56c52-f63b-444c-8a78-0cf23c1b9a12","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Tárgyalásokat kezdeményeztek a túlóratörvény visszavonásáról és egyéb követeléseikről, ha nem érik el, amit szeretnének, január 19-ére hirdettek sztrájkot. Felmérik, hányan és hogyan csatlakoznának, azt kérik, senki ne kezdjen munkabeszüntetést egyedül.","shortLead":"Tárgyalásokat kezdeményeztek a túlóratörvény visszavonásáról és egyéb követeléseikről, ha nem érik el, amit...","id":"20190108_A_szakszervezetek_atnyujtottak_a_koveteleseiket_a_miniszteriumban__video","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=74f56c52-f63b-444c-8a78-0cf23c1b9a12&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f96bac15-2a8e-4424-a10f-69ccbc1964ed","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190108_A_szakszervezetek_atnyujtottak_a_koveteleseiket_a_miniszteriumban__video","timestamp":"2019. január. 08. 16:49","title":"Átadták a szakszervezetek az Orbánnak címzett petíciójukat – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"32eb8f20-64f6-4240-8461-a455c2dc3452","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Ráadásul kettősfronti hatás terheli a szervezetünket. ","shortLead":"Ráadásul kettősfronti hatás terheli a szervezetünket. ","id":"20190109_Ma_is_folytatodhat_a_havazas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=32eb8f20-64f6-4240-8461-a455c2dc3452&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2f884572-f38b-464f-8406-49e8886bf57a","keywords":null,"link":"/itthon/20190109_Ma_is_folytatodhat_a_havazas","timestamp":"2019. január. 09. 05:12","title":"Ma is folytatódhat a havazás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"75a95343-5f8a-4c5c-bdba-6f131c6a476f","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A KASZ a törvény aláírása után kezdett egyeztetéseket a vállalatokkal, mint mondja, „a konfliktus elkerülése érdekében”.","shortLead":"A KASZ a törvény aláírása után kezdett egyeztetéseket a vállalatokkal, mint mondja, „a konfliktus elkerülése érdekében”.","id":"20190109_Mar_negy_ceggel_targyal_az_egyik_szakszervezet_hogy_ne_vezessek_be_a_tuloratorvenyt","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=75a95343-5f8a-4c5c-bdba-6f131c6a476f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"22b076ed-aee5-4c51-8a49-0a146c71e498","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190109_Mar_negy_ceggel_targyal_az_egyik_szakszervezet_hogy_ne_vezessek_be_a_tuloratorvenyt","timestamp":"2019. január. 09. 11:34","title":"Már négy céggel tárgyal az egyik szakszervezet, hogy ne vezessék be a túlóratörvényt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9bd67d8d-4890-4bfb-ac26-55891e122b84","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Az olimpiai bajnok korcsolyázó ennek ellenére elutazik a hollandiai rövidpályás Európa-bajnokságra. ","shortLead":"Az olimpiai bajnok korcsolyázó ennek ellenére elutazik a hollandiai rövidpályás Európa-bajnokságra. ","id":"20190109_Elesett_edzesen_es_megserult_Liu_Shaolin_Sandor","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=9bd67d8d-4890-4bfb-ac26-55891e122b84&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"11009b7e-9c43-4136-a272-4e7c5d991eb7","keywords":null,"link":"/sport/20190109_Elesett_edzesen_es_megserult_Liu_Shaolin_Sandor","timestamp":"2019. január. 09. 06:07","title":"Elesett edzésen és megsérült Liu Shaolin Sándor","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f41f019e-8c43-4f51-b1c1-cc83316de0c9","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A terület a Vöröskereszt felügyelete alá tartozik, a szervezet nem kommentálta a hírt.","shortLead":"A terület a Vöröskereszt felügyelete alá tartozik, a szervezet nem kommentálta a hírt.","id":"20190109_A_miskolci_KaritaszPONT_elott_fagyott_halalra_egy_hajlektalan","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f41f019e-8c43-4f51-b1c1-cc83316de0c9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c24e3d60-994d-4b5f-a8f1-5f66fe4a81a2","keywords":null,"link":"/itthon/20190109_A_miskolci_KaritaszPONT_elott_fagyott_halalra_egy_hajlektalan","timestamp":"2019. január. 09. 12:59","title":"A miskolci KaritászPONT előtt fagyott halálra egy hajléktalan","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]