[{"available":true,"c_guid":"23b76462-6783-4874-8e7e-4874c2b5abc4","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A honvédelmi miniszter szerint azért az együttműködés továbbra is szoros marad.","shortLead":"A honvédelmi miniszter szerint azért az együttműködés továbbra is szoros marad.","id":"20190111_Kivalt_a_Honvedelmi_Miniszteriumbol_a_honvedseg","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=23b76462-6783-4874-8e7e-4874c2b5abc4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6a935cea-8764-4a74-9ae8-f3adc30f55d6","keywords":null,"link":"/itthon/20190111_Kivalt_a_Honvedelmi_Miniszteriumbol_a_honvedseg","timestamp":"2019. január. 11. 09:36","title":"Kivált a Honvédelmi Minisztériumból a honvédség","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7f267cff-fc74-4581-9d89-10f73552a1bc","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Az elhízott embereknek kisebb lehet az agyuk – ezt állapította meg egy kutatás, amely szerint a legnagyobb különbség a sok hasi zsírral rendelkezőknél jelentkezik.","shortLead":"Az elhízott embereknek kisebb lehet az agyuk – ezt állapította meg egy kutatás, amely szerint a legnagyobb különbség...","id":"20190110_elhizas_agykutatas_agykapacitas_zsir_testtomegindex_szurkeallomany_idegsejtek","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=7f267cff-fc74-4581-9d89-10f73552a1bc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cd89a8f3-6358-4b38-9128-2aff8eb63d17","keywords":null,"link":"/tudomany/20190110_elhizas_agykutatas_agykapacitas_zsir_testtomegindex_szurkeallomany_idegsejtek","timestamp":"2019. január. 10. 14:33","title":"A tudósok szerint az elhízott embereknek kisebb az agyuk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c1787275-8992-49be-96bd-f4370bf55e38","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"itthon","description":"A Párbeszéd főpolgármester-jelöltje megválasztása esetén köztérré alakíttatná a Városháza parkolóját.","shortLead":"A Párbeszéd főpolgármester-jelöltje megválasztása esetén köztérré alakíttatná a Városháza parkolóját.","id":"20190110_karacsony_gergely_varoshaza_parkolo_fopolgarmester","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c1787275-8992-49be-96bd-f4370bf55e38&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f733e339-4a4b-4358-97c7-be8f00793d4f","keywords":null,"link":"/itthon/20190110_karacsony_gergely_varoshaza_parkolo_fopolgarmester","timestamp":"2019. január. 10. 12:19","title":"Elmondta Karácsony, mit csinálna a Városházával főpolgármesterként","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b79aeb6c-1a32-47b3-8096-8ccaaf51ecb0","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A vállalkozások nem törik magukat, hogy cafeteria helyett fizetést adjanak a munkavállalóknak, akik sok kedvezménynek búcsút inthetnek.","shortLead":"A vállalkozások nem törik magukat, hogy cafeteria helyett fizetést adjanak a munkavállalóknak, akik sok kedvezménynek...","id":"20190110_Cafeteria_eddig_nem_jott_be_a_kormany_szamitasa","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b79aeb6c-1a32-47b3-8096-8ccaaf51ecb0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6e1f8571-bac9-46e1-8790-15802c3b3bd2","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190110_Cafeteria_eddig_nem_jott_be_a_kormany_szamitasa","timestamp":"2019. január. 10. 17:22","title":"Cafeteria: eddig nem jött be a kormány számítása","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6574396a-68dc-4494-b91c-95aab9d5b06a","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A fiatal rendező azt az igényt próbálja felkelteni a színészekben, hogy figyeljenek arra, hogy minden mondatnak, hangsúlynak és gesztusnak jelentősége van.","shortLead":"A fiatal rendező azt az igényt próbálja felkelteni a színészekben, hogy figyeljenek arra, hogy minden mondatnak...","id":"20190110_Feher_Balazs_Beno_szinesz_rendezo_kritika_interju","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=6574396a-68dc-4494-b91c-95aab9d5b06a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"41c79a97-49fe-4496-8e17-3c50677a0884","keywords":null,"link":"/kultura/20190110_Feher_Balazs_Beno_szinesz_rendezo_kritika_interju","timestamp":"2019. január. 10. 21:20","title":"Fehér Balázs Benő: A negatív kritika megráz, a jót fenntartásokkal fogadom","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"666cfe06-232d-47a2-8106-b1d2076904e5","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A szombat óta tartó havazás miatt teljes a káosz Dél-Németországban, van, ahol 3 méteres a hótakaró. ","shortLead":"A szombat óta tartó havazás miatt teljes a káosz Dél-Németországban, van, ahol 3 méteres a hótakaró. ","id":"20190110_Egy_9_eves_kisfiu_is_a_havazas_aldozatai_kozott_Nemetorszagban","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=666cfe06-232d-47a2-8106-b1d2076904e5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"75097ec9-7b36-4069-a4cc-f879990596ef","keywords":null,"link":"/vilag/20190110_Egy_9_eves_kisfiu_is_a_havazas_aldozatai_kozott_Nemetorszagban","timestamp":"2019. január. 10. 21:34","title":"Egy 9 éves kisfiú is a havazás áldozatai között Németországban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ccae3d48-0e55-4fa4-91f6-09b4abfef9ac","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Túl sok volt mostanában a „nem személyes tapasztalatról beszámoló értékelés”.","shortLead":"Túl sok volt mostanában a „nem személyes tapasztalatról beszámoló értékelés”.","id":"20190110_Sem_a_Facebookon_sem_a_TripAdvisoron_nem_lehet_ertekelni_a_Gundelt","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ccae3d48-0e55-4fa4-91f6-09b4abfef9ac&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b3b46044-8578-48be-b71d-5de5d8fbf772","keywords":null,"link":"/itthon/20190110_Sem_a_Facebookon_sem_a_TripAdvisoron_nem_lehet_ertekelni_a_Gundelt","timestamp":"2019. január. 10. 16:53","title":"Sem a Facebookon, sem a TripAdvisoron nem lehet értékelni a Gundelt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"88e29f57-3c67-4c1e-8be2-29ccc22520de","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Ukrajnából és Kínából érkeznek a legtöbben, derül ki a Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat friss statisztikájából.","shortLead":"Ukrajnából és Kínából érkeznek a legtöbben, derül ki a Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat friss statisztikájából.","id":"20190109_Rekordot_dontott_a_vendegmunkasok_szama","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=88e29f57-3c67-4c1e-8be2-29ccc22520de&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fb2a45e3-6baf-4ff5-844d-f25719ba2ac4","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190109_Rekordot_dontott_a_vendegmunkasok_szama","timestamp":"2019. január. 09. 11:42","title":"Rekordot döntött a vendégmunkások száma","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]