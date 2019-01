Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"04911b27-e974-4396-a4d0-499ccd237df9","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A rohingják elleni népirtás ügyében nyomoztak.","shortLead":"A rohingják elleni népirtás ügyében nyomoztak.","id":"20190111_Bortonben_maradnak_a_Reuters_tudositoi_Mianmarban","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=04911b27-e974-4396-a4d0-499ccd237df9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"933eee76-7a39-4094-8d3d-5a174b8c3ccc","keywords":null,"link":"/vilag/20190111_Bortonben_maradnak_a_Reuters_tudositoi_Mianmarban","timestamp":"2019. január. 11. 09:15","title":"Börtönben maradnak a Reuters tudósítói Mianmarban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8a93d9bd-710f-4bd0-bf84-914144417e1e","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Elkészült a publicista programja, értesült a Magyar Hang. Aznap, amikor Karácsony Gergely sajtótájékoztatón mutatja be főpolgármesteri programját.","shortLead":"Elkészült a publicista programja, értesült a Magyar Hang. Aznap, amikor Karácsony Gergely sajtótájékoztatón mutatja be...","id":"20190110_Puzser_Setalo_Budapestjerol_kiderult_nem_tiltana_ki_teljesen_az_autokat_a_belvarosbol","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=8a93d9bd-710f-4bd0-bf84-914144417e1e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"56051bc3-b3e3-4ae8-9ee5-97aa8b725e5f","keywords":null,"link":"/itthon/20190110_Puzser_Setalo_Budapestjerol_kiderult_nem_tiltana_ki_teljesen_az_autokat_a_belvarosbol","timestamp":"2019. január. 10. 09:29","title":"Puzsér Sétáló Budapestjéről kiderült, nem tiltaná ki teljesen az autókat a belvárosból","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0d01baaa-c4df-439a-a90f-7ebe0fd71223","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Alkalmatlan és gyáva Orbán Viktort látott a Momentum elnöke a csütörtöki kétórás kormányinfón.","shortLead":"Alkalmatlan és gyáva Orbán Viktort látott a Momentum elnöke a csütörtöki kétórás kormányinfón.","id":"20190111_FeketeGyor_Andras_Orban_lehetosegei_vagy_a_borton_vagy_Putyin_Oroszorszaga","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=0d01baaa-c4df-439a-a90f-7ebe0fd71223&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d91db688-b41e-452c-bd1a-4ca06181fac3","keywords":null,"link":"/itthon/20190111_FeketeGyor_Andras_Orban_lehetosegei_vagy_a_borton_vagy_Putyin_Oroszorszaga","timestamp":"2019. január. 11. 10:33","title":"Fekete-Győr András: Orbán lehetőségei a börtön vagy Putyin Oroszországa","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"565e97b0-493c-4dbd-9546-bd368d47e155","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"kultura","description":"Nem csak a színpadon vetkőznek le a szereplők, de a nézőket is arra kérik, hogy legyenek meztelenek. ","shortLead":"Nem csak a színpadon vetkőznek le a szereplők, de a nézőket is arra kérik, hogy legyenek meztelenek. ","id":"20190110_Nudista_eloadast_rendeznek_Parizsban_a_nezok_es_a_szereplok_is_pucerak_lesznek","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=565e97b0-493c-4dbd-9546-bd368d47e155&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5bdccdcd-b395-40bd-baa1-d2f858049bde","keywords":null,"link":"/kultura/20190110_Nudista_eloadast_rendeznek_Parizsban_a_nezok_es_a_szereplok_is_pucerak_lesznek","timestamp":"2019. január. 10. 17:26","title":"Nudista előadást rendeznek Párizsban, a nézők és a szereplők is pucérak lesznek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a65d9eb4-5907-42bc-89a1-7cc9419eef1e","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A tulajdonos szeretné, ha más üzletek is követnék a példát.","shortLead":"A tulajdonos szeretné, ha más üzletek is követnék a példát.","id":"20190110_Kerekesszekes_probababat_allitottak_egy_brit_eskuvoiruhaszalon_kirakataba","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a65d9eb4-5907-42bc-89a1-7cc9419eef1e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8e1cde8e-51fa-42cb-a6f4-8f374f98e680","keywords":null,"link":"/elet/20190110_Kerekesszekes_probababat_allitottak_egy_brit_eskuvoiruhaszalon_kirakataba","timestamp":"2019. január. 10. 19:21","title":"Kerekesszékes próbababát állítottak egy brit esküvői ruhaszalon kirakatába","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2cbad50b-de8a-435c-85c9-4f2c12e221c5","c_author":"","category":"vilag","description":"A gép hóviharban repült, a pilóták meghaltak.","shortLead":"A gép hóviharban repült, a pilóták meghaltak.","id":"20190111_Lezuhant_egy_francia_Mirage","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=2cbad50b-de8a-435c-85c9-4f2c12e221c5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4e51be1c-645c-4b43-bdea-925af8540b67","keywords":null,"link":"/vilag/20190111_Lezuhant_egy_francia_Mirage","timestamp":"2019. január. 11. 07:14","title":"Lezuhant egy francia Mirage","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ee88f1ee-bfc5-4d0e-9c4b-991369b1c5d2","c_author":"HVG Extra Pszichológia","category":"elet.pszichologiamagazin","description":"A harag az a méreg, amit te iszol meg, és azt reméled, hogy a másik fog meghalni tőle. Érzelmeink gyakran elragadnak bennünket, pedig a legtöbb helyzetben jó lenne inkább hideg fejjel döntéseket hoznunk – a munkahelyi konfliktusok kiemelt helyen szerepelnek ezen a listán.","shortLead":"A harag az a méreg, amit te iszol meg, és azt reméled, hogy a másik fog meghalni tőle. Érzelmeink gyakran elragadnak...","id":"20190110_Sertett_egok_kuzdelme__igy_fejlesztheti_az_onuralmat","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ee88f1ee-bfc5-4d0e-9c4b-991369b1c5d2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5b7b0cdc-21f3-4efb-9330-a49da9f29898","keywords":null,"link":"/pszichologiamagazin/20190110_Sertett_egok_kuzdelme__igy_fejlesztheti_az_onuralmat","timestamp":"2019. január. 10. 12:15","title":"Sértett egók küzdelme – így fejlesztheti az önuralmát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bfca7c4d-4b5e-4783-88fa-5d1a5601ce03","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Nógrád megyére az extrém hideg miatt adtak ki figyelmeztetést. ","shortLead":"Nógrád megyére az extrém hideg miatt adtak ki figyelmeztetést. ","id":"20190110_Lesz_ahol_15_fok_lesz_penteken","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=bfca7c4d-4b5e-4783-88fa-5d1a5601ce03&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5056fd2e-2b30-4f93-bb5d-bb0116960368","keywords":null,"link":"/itthon/20190110_Lesz_ahol_15_fok_lesz_penteken","timestamp":"2019. január. 10. 18:01","title":"Lesz, ahol -15 fok lesz pénteken","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]