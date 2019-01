Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"c57ad86a-d23b-42fd-bafa-f29fcbc1cc60","c_author":"Lengyel Miklós","category":"gazdasag","description":"Megvesztegetéssel gyanúsítják Franciaországban a japán olimpiai bizottság elnökét. Takeda Cunekazu a francia vizsgálóbíró szerint lefizette a Nemzetközi Olimpiai Bizottság több tagját, hogy szavazzanak Tokióra.","shortLead":"Megvesztegetéssel gyanúsítják Franciaországban a japán olimpiai bizottság elnökét. Takeda Cunekazu a francia...","id":"20190111_A_japanok_korrupcioval_szerezhettek_meg_a_tokioi_olimpia_rendezesi_jogat","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c57ad86a-d23b-42fd-bafa-f29fcbc1cc60&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6d6f3ab9-1faa-4dc3-9972-d135752c5571","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190111_A_japanok_korrupcioval_szerezhettek_meg_a_tokioi_olimpia_rendezesi_jogat","timestamp":"2019. január. 11. 12:51","title":"A japánok korrupcióval szerezhették meg a tokiói olimpia rendezési jogát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"498e0051-7e23-487b-9720-308471b4e826","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"Egy ezeréves női csontváz vizsgálatakor talált kék fogkő árulkodik arról, hogy a középkori Európában a nők sokkal nagyobb szerepet játszhattak a kéziratok létrehozásában, mint azt eddig vélték a kutatók.","shortLead":"Egy ezeréves női csontváz vizsgálatakor talált kék fogkő árulkodik arról, hogy a középkori Európában a nők sokkal...","id":"20190110_fog_allkapocs_feltaras_festes_regeszet_kezirat","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=498e0051-7e23-487b-9720-308471b4e826&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2ce9c98f-2979-46e6-92b3-475269757fa8","keywords":null,"link":"/kultura/20190110_fog_allkapocs_feltaras_festes_regeszet_kezirat","timestamp":"2019. január. 10. 14:09","title":"Kék fogköve árulta el a középkor ismeretlen festőnőjét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"977a1757-fa49-4c3d-b785-359372cf26fa","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Kérdés, ki és mi tölti be az utánuk maradt vákuumot.","shortLead":"Kérdés, ki és mi tölti be az utánuk maradt vákuumot.","id":"20190111_Megkezdtek_a_kivonulast_az_amerikaiak_Sziriabol","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=977a1757-fa49-4c3d-b785-359372cf26fa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c31e7f03-ca5c-42e4-bc8e-14425229c74c","keywords":null,"link":"/vilag/20190111_Megkezdtek_a_kivonulast_az_amerikaiak_Sziriabol","timestamp":"2019. január. 11. 12:17","title":"Megkezdték a kivonulást az amerikaiak Szíriából","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"db0004de-3228-4c47-a8c9-e692a91fb2b5","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Kínában minden modellből kell sofőrös változat. ","shortLead":"Kínában minden modellből kell sofőrös változat. ","id":"20190110_A_kinaiak_is_megkaptak_a_maguk_uj_3as_BMWjet","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=db0004de-3228-4c47-a8c9-e692a91fb2b5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"165c8591-11e5-465c-8b91-d9515f1c5451","keywords":null,"link":"/cegauto/20190110_A_kinaiak_is_megkaptak_a_maguk_uj_3as_BMWjet","timestamp":"2019. január. 10. 12:14","title":"A kínaiak is megkapták a maguk új 3-as BMW-jét, ami persze 11 centi pluszban van","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"611201db-fac5-47ca-95a8-b02c6228ba7f","c_author":"Windisch Judit","category":"gazdasag","description":"Ausztriában még mindig rendkívüli nehézségeket okoz a hó, van olyan hegyi település, amely jó esetben hétvégén szabadulhat ki. Az ott rekedtek a külügytől kérnek segítséget, mert úgy látják, a biztosítók sem készültek fel.","shortLead":"Ausztriában még mindig rendkívüli nehézségeket okoz a hó, van olyan hegyi település, amely jó esetben hétvégén...","id":"20190109_A_ho_fogsagaban_rekedt_magyarok_mar_a_Kulugyminiszterium_segitseget_is_kertek","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=611201db-fac5-47ca-95a8-b02c6228ba7f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"69528c47-5cf9-43a2-8f28-fe32dc5bd414","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190109_A_ho_fogsagaban_rekedt_magyarok_mar_a_Kulugyminiszterium_segitseget_is_kertek","timestamp":"2019. január. 09. 17:30","title":"A biztosítás sem garancia arra, hogy segítséget kapnak a hóban rekedt magyarok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"68b6c0d5-142a-4487-b004-e3837f73c39c","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Nemcsak a szent tudományért szaglászik odafenn a Jádenyuszi-2.","shortLead":"Nemcsak a szent tudományért szaglászik odafenn a Jádenyuszi-2.","id":"20190111_Uzemanyagot_kereshet_a_Holdon_Kina","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=68b6c0d5-142a-4487-b004-e3837f73c39c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d8c13574-44d5-43f3-8b93-2d66c28e9c3c","keywords":null,"link":"/tudomany/20190111_Uzemanyagot_kereshet_a_Holdon_Kina","timestamp":"2019. január. 11. 10:33","title":"Üzemanyagot kereshet a Holdon Kína","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"70925a46-65f9-4d6e-92f2-7d7a4017ac23","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Szerda este taposták bele a hóba az egyezményes jelet az Időkép kamerái előtt. ","shortLead":"Szerda este taposták bele a hóba az egyezményes jelet az Időkép kamerái előtt. ","id":"20190110_Foto_Szolnokon_is_feltunt_a_hoban_az_O1G","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=70925a46-65f9-4d6e-92f2-7d7a4017ac23&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ce9ee06f-3757-40e9-91a5-5dba1ba712d7","keywords":null,"link":"/itthon/20190110_Foto_Szolnokon_is_feltunt_a_hoban_az_O1G","timestamp":"2019. január. 10. 17:04","title":"Fotó: Szolnokon is feltűnt a hóban az O1G","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8bb0d1b7-700f-47c5-8b7b-dc77e6411763","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Évek óta vitatkoznak a rajongók, hogy vajon mi történt a Maffizózók című kultikus sorozat végén: meghalt-e a főhős vagy sem. Most választ kaptak - már ha számít, mit tervezett az író.","shortLead":"Évek óta vitatkoznak a rajongók, hogy vajon mi történt a Maffizózók című kultikus sorozat végén: meghalt-e a főhős vagy...","id":"20190111_Elszolta_magat_a_Maffiozok_iroja_a_sorozat_zaro_epizodjarol","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=8bb0d1b7-700f-47c5-8b7b-dc77e6411763&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"af6451e2-82fc-4164-94a5-cbea30699f07","keywords":null,"link":"/kultura/20190111_Elszolta_magat_a_Maffiozok_iroja_a_sorozat_zaro_epizodjarol","timestamp":"2019. január. 11. 10:58","title":"Elszólta magát a Maffiózók írója a sorozat záró epizódjáról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]