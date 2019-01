Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"611201db-fac5-47ca-95a8-b02c6228ba7f","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Több nagyobb síparadicsomot is be kellett zárni.","shortLead":"Több nagyobb síparadicsomot is be kellett zárni.","id":"20190110_Tobb_halalos_aldozata_is_van_a_havazasnak_Ausztriaban_a_hadsereget_is_bevetettek","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=611201db-fac5-47ca-95a8-b02c6228ba7f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cdc38a98-b566-491e-956f-f26c6376c03e","keywords":null,"link":"/vilag/20190110_Tobb_halalos_aldozata_is_van_a_havazasnak_Ausztriaban_a_hadsereget_is_bevetettek","timestamp":"2019. január. 10. 19:35","title":"Több halálos áldozata is van a havazásnak Ausztriában, a hadsereget is bevetették","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f41f019e-8c43-4f51-b1c1-cc83316de0c9","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A terület a Vöröskereszt felügyelete alá tartozik, a szervezet nem kommentálta a hírt.","shortLead":"A terület a Vöröskereszt felügyelete alá tartozik, a szervezet nem kommentálta a hírt.","id":"20190109_A_miskolci_KaritaszPONT_elott_fagyott_halalra_egy_hajlektalan","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f41f019e-8c43-4f51-b1c1-cc83316de0c9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c24e3d60-994d-4b5f-a8f1-5f66fe4a81a2","keywords":null,"link":"/itthon/20190109_A_miskolci_KaritaszPONT_elott_fagyott_halalra_egy_hajlektalan","timestamp":"2019. január. 09. 12:59","title":"A miskolci KaritászPONT előtt fagyott halálra egy hajléktalan","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2115c521-ce88-4bab-befa-d3cd448df0cc","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Michael Cohen meghallgatását a televízió is közvetíti majd.","shortLead":"Michael Cohen meghallgatását a televízió is közvetíti majd.","id":"20190111_Nyilvanos_kongresszusi_meghallgatason_vesz_reszt_Trump_bortonre_itelt_volt_ugyvedje","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=2115c521-ce88-4bab-befa-d3cd448df0cc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5cdabc51-c271-46a3-9cfe-0261e878b0fe","keywords":null,"link":"/vilag/20190111_Nyilvanos_kongresszusi_meghallgatason_vesz_reszt_Trump_bortonre_itelt_volt_ugyvedje","timestamp":"2019. január. 11. 05:23","title":"Nyilvános kongresszusi meghallgatáson vesz részt Trump börtönre ítélt volt ügyvédje","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2d0e830a-403e-423c-b2c9-60f62ce020db","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Az Y-Gen Kft. bejelentés nélkül és jutalék ellenében magyar ügyfeleket közvetített a DirectFX Trading Pty Ltd. ausztrál székhelyű befektetési vállalkozás részére. ","shortLead":"Az Y-Gen Kft. bejelentés nélkül és jutalék ellenében magyar ügyfeleket közvetített a DirectFX Trading Pty Ltd. ausztrál...","id":"20190109_Enegdely_nelkul_mukodott_mindentol_eltiltott_egy_tarsasagot_az_MNB","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=2d0e830a-403e-423c-b2c9-60f62ce020db&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"77a59398-a82e-41f9-b48a-1cae677cb390","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190109_Enegdely_nelkul_mukodott_mindentol_eltiltott_egy_tarsasagot_az_MNB","timestamp":"2019. január. 09. 11:18","title":"Engedély nélkül működött, mindentől eltiltott egy társaságot az MNB","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d60b940f-1435-43fd-938f-0c42d6f66cca","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Több mint egy évtizeden át hiába kerestek a kutatók egy fajtársat, most úgy tűnik, kihalt a faj.","shortLead":"Több mint egy évtizeden át hiába kerestek a kutatók egy fajtársat, most úgy tűnik, kihalt a faj.","id":"20190109_Elpusztult_George_a_vilag_legmaganyosabb_csigaja","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d60b940f-1435-43fd-938f-0c42d6f66cca&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0b1231b7-fa47-40bd-8001-6f0496e52422","keywords":null,"link":"/tudomany/20190109_Elpusztult_George_a_vilag_legmaganyosabb_csigaja","timestamp":"2019. január. 09. 17:23","title":"Elpusztult George, a világ legmagányosabb csigája","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"239c39da-1d61-4212-9533-04ed45e2f4e4","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Egyetlen kérdést tehetett fel a miniszterelnöknek munkatársunk a csütörtöki kormányinfón, mielőtt a kényelmetlen téma miatt végleg beléfojtották a szót. Orbán Viktor szerint nincs ott semmi látnivaló, ahol legközelebbi barátja – immár az ország leggazdagabb embere – százmilliárdos nagyságrendben nyer el állami megrendeléseket. ","shortLead":"Egyetlen kérdést tehetett fel a miniszterelnöknek munkatársunk a csütörtöki kormányinfón, mielőtt a kényelmetlen téma...","id":"20190110_Igy_razta_le_magarol_Orban_a_Meszaros_Lorinc_gyarapodasat_firtato_kerdeseinket","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=239c39da-1d61-4212-9533-04ed45e2f4e4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e8f5cd6f-1f85-4d1f-9ea8-a44fa2d7965f","keywords":null,"link":"/itthon/20190110_Igy_razta_le_magarol_Orban_a_Meszaros_Lorinc_gyarapodasat_firtato_kerdeseinket","timestamp":"2019. január. 10. 15:33","title":"Így rázta le magáról Orbán a Mészáros Lőrinc gyarapodását firtató kérdéseinket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"141ab61c-6884-48fb-8714-ddd9e515d8d1","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A tárhelyszolgáltató szerint csak felfüggesztésről van szó.","shortLead":"A tárhelyszolgáltató szerint csak felfüggesztésről van szó.","id":"20190109_Leallt_Hosszu_Katinka_hivatalos_weboldala_is","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=141ab61c-6884-48fb-8714-ddd9e515d8d1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2776a498-1ce1-45f8-baed-ab96dd1c65b7","keywords":null,"link":"/kkv/20190109_Leallt_Hosszu_Katinka_hivatalos_weboldala_is","timestamp":"2019. január. 09. 12:01","title":"Leállt Hosszú Katinka hivatalos weboldala is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"22d7d602-6b51-4eeb-bdb8-cf9910f8b300","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Aligha lesz meg idén a létesítési engedély. ","shortLead":"Aligha lesz meg idén a létesítési engedély. ","id":"20190110_Tovabb_csuszhat_a_paksi_bovites_de_Orban_nem_aggodik","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=22d7d602-6b51-4eeb-bdb8-cf9910f8b300&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c5fbf3d6-dcb6-47ea-b746-f3752bc1c5c3","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190110_Tovabb_csuszhat_a_paksi_bovites_de_Orban_nem_aggodik","timestamp":"2019. január. 10. 13:42","title":"Tovább csúszhat a paksi bővítés, de Orbán nem aggódik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]