Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"5779d656-850f-4dd5-ac75-9e062f24edd4","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A kalózlegó Kínából érkezett, repülővel.","shortLead":"A kalózlegó Kínából érkezett, repülővel.","id":"20190111_Negy_tonna_hamis_Legot_zuztak_be_a_penzugyorok","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=5779d656-850f-4dd5-ac75-9e062f24edd4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bc36ff47-4c5c-4051-bd0f-bfd4abac0bd0","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190111_Negy_tonna_hamis_Legot_zuztak_be_a_penzugyorok","timestamp":"2019. január. 11. 09:04","title":"Négy tonna hamis Legót zúztak be a pénzügyőrök","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3fd95923-c8c9-49e1-934e-e75005cc8760","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A Bentayga Speed motorja még a Lamborghini Urus erőforrásánál is nagyobb teljesítményt adhat le.","shortLead":"A Bentayga Speed motorja még a Lamborghini Urus erőforrásánál is nagyobb teljesítményt adhat le.","id":"20190111_nincs_ennel_feljebb_jon_a_bentley_660_loeros_divatterepjaroja","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=3fd95923-c8c9-49e1-934e-e75005cc8760&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"662a3df1-4d73-40d0-98af-7c1666c50298","keywords":null,"link":"/cegauto/20190111_nincs_ennel_feljebb_jon_a_bentley_660_loeros_divatterepjaroja","timestamp":"2019. január. 11. 08:21","title":"Nincs ennél feljebb: jön a Bentley 660 lóerős divatterepjárója","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4e355d18-7772-486f-8c00-96ee299dc6ec","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Néhány hetet még várnunk kell az új Jimny hazai felbukkanására, addig is azonban itt egy remek új változat belőle.","shortLead":"Néhány hetet még várnunk kell az új Jimny hazai felbukkanására, addig is azonban itt egy remek új változat belőle.","id":"20190112_magyar_zsenialitas_izgalmas_hot_wheels_lett_a_sokak_altal_vart_uj_suzukibol_jimny_terepjaro","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=4e355d18-7772-486f-8c00-96ee299dc6ec&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fe4b445c-7053-4ead-8b83-c5eab2c62b78","keywords":null,"link":"/cegauto/20190112_magyar_zsenialitas_izgalmas_hot_wheels_lett_a_sokak_altal_vart_uj_suzukibol_jimny_terepjaro","timestamp":"2019. január. 12. 06:41","title":"Magyar zsenialitás: izgalmas Hot Wheels lett a sokak által várt új Suzukiból","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8a1a784b-17da-4aec-8095-4694f567d655","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az egyik szereplő egy nagyon komoly ritkaság, a kilencvenes évek top Ferrarija, az F50.","shortLead":"Az egyik szereplő egy nagyon komoly ritkaság, a kilencvenes évek top Ferrarija, az F50.","id":"20190111_ferrari_kozuti_versenyzes_autos_video_F50_360_Modena","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=8a1a784b-17da-4aec-8095-4694f567d655&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e8209857-cb83-43aa-85df-d00f79154b35","keywords":null,"link":"/cegauto/20190111_ferrari_kozuti_versenyzes_autos_video_F50_360_Modena","timestamp":"2019. január. 11. 12:22","title":"Csúnya vége lett két Ferrari közúti kergetőzésének – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9ae8d120-90c2-48f5-8250-d0ecaf1ce2d3","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Carlos Ghosnról kiderült, hogy nem fizet vagyonadót Franciaországban, mert hivatalosan Hollandiában van bejelentve.","shortLead":"Carlos Ghosnról kiderült, hogy nem fizet vagyonadót Franciaországban, mert hivatalosan Hollandiában van bejelentve.","id":"20190111_Francia_tenyfeltaro_ujsagirok_otthon_is_lebuktattak_a_Japanban_lekapcsolt_autokiralyt","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=9ae8d120-90c2-48f5-8250-d0ecaf1ce2d3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"90714789-6bc1-427e-98dc-9c805f1ba381","keywords":null,"link":"/kkv/20190111_Francia_tenyfeltaro_ujsagirok_otthon_is_lebuktattak_a_Japanban_lekapcsolt_autokiralyt","timestamp":"2019. január. 11. 11:13","title":"Francia tényfeltáró újságírók otthon is lebuktatták a Japánban lekapcsolt autókirályt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2058c34e-8443-49f8-a704-9f608755fbc3","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Csaknem három mázsa – talaj, napfény és növényvédőszerek nélkül termelt – zöldséget takarítottak be a Német Űrközpont (DLR) antarktiszi növényházában tavaly, a kísérleti program első évében.","shortLead":"Csaknem három mázsa – talaj, napfény és növényvédőszerek nélkül termelt – zöldséget takarítottak be a Német Űrközpont...","id":"20190112_nemet_urkozpont_antarktiszi_uveghaz_zoldsegtermesztes_eden_iss","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=2058c34e-8443-49f8-a704-9f608755fbc3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3dc4747c-601d-4773-97fa-c1b12e85b31b","keywords":null,"link":"/tudomany/20190112_nemet_urkozpont_antarktiszi_uveghaz_zoldsegtermesztes_eden_iss","timestamp":"2019. január. 12. 08:03","title":"Talaj, napfény és növényvédőszerek nélkül termesztettek, 270 kg zöldséget sikerült betakarítaniuk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2814058c-0001-4fa2-b8ea-2fab917d4972","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Liu Shaolin Sándor arany-, öccse, Liu Shaoang pedig ezüstérmet nyert 1500 méteren a hollandiai Dordrechtben zajló rövidpályás gyorskorcsolya Európa-bajnokság szombati napján.","shortLead":"Liu Shaolin Sándor arany-, öccse, Liu Shaoang pedig ezüstérmet nyert 1500 méteren a hollandiai Dordrechtben zajló...","id":"20190112_Magyar_eremeso_a_rovidpalyas_gyorskorcsolya_Ebn","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=2814058c-0001-4fa2-b8ea-2fab917d4972&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0c6f7e12-42b6-4b90-a665-8604dec30b6f","keywords":null,"link":"/sport/20190112_Magyar_eremeso_a_rovidpalyas_gyorskorcsolya_Ebn","timestamp":"2019. január. 12. 16:25","title":"Magyar éremeső a rövidpályás gyorskorcsolya Eb-n","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0d01baaa-c4df-439a-a90f-7ebe0fd71223","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Alkalmatlan és gyáva Orbán Viktort látott a Momentum elnöke a csütörtöki kétórás kormányinfón.","shortLead":"Alkalmatlan és gyáva Orbán Viktort látott a Momentum elnöke a csütörtöki kétórás kormányinfón.","id":"20190111_FeketeGyor_Andras_Orban_lehetosegei_vagy_a_borton_vagy_Putyin_Oroszorszaga","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=0d01baaa-c4df-439a-a90f-7ebe0fd71223&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d91db688-b41e-452c-bd1a-4ca06181fac3","keywords":null,"link":"/itthon/20190111_FeketeGyor_Andras_Orban_lehetosegei_vagy_a_borton_vagy_Putyin_Oroszorszaga","timestamp":"2019. január. 11. 10:33","title":"Fekete-Győr András: Orbán lehetőségei a börtön vagy Putyin Oroszországa","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]