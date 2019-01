Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"ff56bd37-ffa8-47ce-b11f-67c5c45153ef","c_author":"HVG Extra Pszichológia","category":"elet.pszichologiamagazin","description":"A Rorschach-tesztet ma is évente több mint egymillió emberrel veszik fel, és olyannyira a pszichológia jelképévé vált, mint a sztetoszkóp az általános orvoslásnak. Bár tesztjéről több tízezer tanulmány készült, Hermann Rorschach életéről mindezidáig egyetlen átfogó életrajzot sem adtak ki. Ezen változtat a The Times által az év gondolatébresztő könyvének választott kötet, Damion Searls munkája. ","shortLead":"A Rorschach-tesztet ma is évente több mint egymillió emberrel veszik fel, és olyannyira a pszichológia jelképévé vált...","id":"20190113_7_dolog_amit_fontos_tudni_a_Rorschachteszt_alkotojarol","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ff56bd37-ffa8-47ce-b11f-67c5c45153ef&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5fc92d7c-a5c9-41f7-8824-be4114047ad5","keywords":null,"link":"/pszichologiamagazin/20190113_7_dolog_amit_fontos_tudni_a_Rorschachteszt_alkotojarol","timestamp":"2019. január. 13. 20:15","title":"7 dolog, amit fontos tudni a Rorschach-teszt alkotójáról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f8b7ebd8-ed61-4feb-b568-a737df037c57","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A hófehér dámszarvas igen ritka.","shortLead":"A hófehér dámszarvas igen ritka.","id":"20190113_Csodaszarvast_videoztak_Tapolcanal","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f8b7ebd8-ed61-4feb-b568-a737df037c57&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a88f00eb-49bf-4c9d-90b7-ab753d90c9e4","keywords":null,"link":"/elet/20190113_Csodaszarvast_videoztak_Tapolcanal","timestamp":"2019. január. 13. 11:31","title":"Csodaszarvast videóztak Tapolcánál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1492d4f6-0ce0-413a-ad18-644f1827d233","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"A 26 éves magyar a világranglista 65. helyén álló Albert Ramos-Vinolast verte. ","shortLead":"A 26 éves magyar a világranglista 65. helyén álló Albert Ramos-Vinolast verte. ","id":"20190115_Fucsovics_Marton_gyozelemmel_kezdett_az_Australian_Openen","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=1492d4f6-0ce0-413a-ad18-644f1827d233&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"72ebb8a1-dc0e-47fb-bf39-e7bb68a3c6ae","keywords":null,"link":"/sport/20190115_Fucsovics_Marton_gyozelemmel_kezdett_az_Australian_Openen","timestamp":"2019. január. 15. 07:46","title":"Fucsovics Márton győzelemmel kezdett az Australian Openen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f6008169-56f4-45da-866e-51c467738517","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A német bevándorlási rendszer teljes felülvizsgálatát szorgalmazta Annegret Kramp-Karrenbauer, a legnagyobb német kormánypárt, a konzervatív CDU vezetője. Az AKK-ként is ismert politikus decemberben vette át a pártelnöki tisztséget Angela Merkel kancellártól, s mostani bejelentése azt jelenti, hogy a CDU szakít a Merkel által folytatott politikával.","shortLead":"A német bevándorlási rendszer teljes felülvizsgálatát szorgalmazta Annegret Kramp-Karrenbauer, a legnagyobb német...","id":"20190113_Merkel_partja_szakit_Merkel_bevandorlaspolitikajaval","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f6008169-56f4-45da-866e-51c467738517&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a1e49197-8d9b-4e04-a3c7-5979bc1d3db0","keywords":null,"link":"/vilag/20190113_Merkel_partja_szakit_Merkel_bevandorlaspolitikajaval","timestamp":"2019. január. 13. 14:36","title":"Merkel pártja szakít Merkel bevándorlás-politikájával","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"da2db162-7a40-4784-bcdc-dcf00ba34ffb","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Hochkarlnál lavina zárta el az utakat, a helyzet a polgármester szerint kritikus.","shortLead":"Hochkarlnál lavina zárta el az utakat, a helyzet a polgármester szerint kritikus.","id":"20190114_Tobb_tucat_telepules_valt_elerhetetlenne_Ausztriaban_a_havazas_miatt","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=da2db162-7a40-4784-bcdc-dcf00ba34ffb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1ff7edb0-5f35-4e72-a4a4-9b272842890f","keywords":null,"link":"/vilag/20190114_Tobb_tucat_telepules_valt_elerhetetlenne_Ausztriaban_a_havazas_miatt","timestamp":"2019. január. 14. 12:02","title":"Több tucat település vált elérhetetlenné Ausztriában a havazás miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"08c4d33b-0961-4184-a018-04f11f6a273f","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Az Ovko nevű gyártó visszahívja almás-körtés bébiételét.","shortLead":"Az Ovko nevű gyártó visszahívja almás-körtés bébiételét.","id":"20190113_Muanyagot_talaltak_egy_bebietelben_visszahivjak_oket","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=08c4d33b-0961-4184-a018-04f11f6a273f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7d235c18-8feb-4875-8fe9-441c40ed6598","keywords":null,"link":"/kkv/20190113_Muanyagot_talaltak_egy_bebietelben_visszahivjak_oket","timestamp":"2019. január. 13. 10:25","title":"Gyanús lett egy bébiétel, visszahívták a boltokból","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"01d37872-7ab2-4074-8671-d82af20d51f8","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A Népszava szerint a legszegényebb települések járnak rosszul.","shortLead":"A Népszava szerint a legszegényebb települések járnak rosszul.","id":"20190114_Mar_nem_kapnak_kiegeszito_tamogatast_azok_a_falvak_ahol_nem_vetnek_ki_iparuzesi_adot","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=01d37872-7ab2-4074-8671-d82af20d51f8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3a269cf8-e4a1-456b-89a1-68a0022459d8","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190114_Mar_nem_kapnak_kiegeszito_tamogatast_azok_a_falvak_ahol_nem_vetnek_ki_iparuzesi_adot","timestamp":"2019. január. 14. 08:48","title":"Elfelejthetik a kiegészítő támogatást a falvak, amelyek nem tudnak elég adót beszedni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f516bfdc-5f1e-472e-ae42-321733486ebe","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Papp Dániellel szeretnének beszélni és egy társadalmi célú hirdetést leadatni. ","shortLead":"Papp Dániellel szeretnének beszélni és egy társadalmi célú hirdetést leadatni. ","id":"20190114_Hadhazy_es_Szel_ma_is_beprobalkozott_az_MTVAnal","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f516bfdc-5f1e-472e-ae42-321733486ebe&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c84a181b-5a0d-429f-972a-d6d55c70e55d","keywords":null,"link":"/itthon/20190114_Hadhazy_es_Szel_ma_is_beprobalkozott_az_MTVAnal","timestamp":"2019. január. 14. 13:49","title":"Letáborozott az MTVA épületében Szél Bernadett és Hadházy Ákos","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]