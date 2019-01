Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"81b56527-2e8c-4fbf-a3bb-094e772742d2","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az Egyesült Államokban már elérhető az Apple újgenerációs okosórájához az EKG-funkció. Ismét bebizonyította, hogy akár életmentő is lehet.","shortLead":"Az Egyesült Államokban már elérhető az Apple újgenerációs okosórájához az EKG-funkció. Ismét bebizonyította, hogy akár...","id":"20190114_eletet_mentett_az_apple_watch_series4_ekg_funkcioja","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=81b56527-2e8c-4fbf-a3bb-094e772742d2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5b59c26e-61db-4ec2-a999-3a380eedc754","keywords":null,"link":"/tudomany/20190114_eletet_mentett_az_apple_watch_series4_ekg_funkcioja","timestamp":"2019. január. 14. 19:03","title":"Életet mentett az Apple Watch","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"56e45319-d197-4ce6-a800-feea72aae5fe","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A szervezet szerint további feszültséget jelent, hogy a közalkalmazottak illetménytáblája évek óta nem változott.","shortLead":"A szervezet szerint további feszültséget jelent, hogy a közalkalmazottak illetménytáblája évek óta nem változott.","id":"20190114_A_beremelest_akar_kiharcolni_a_Pedagogusok_Szakszervezete","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=56e45319-d197-4ce6-a800-feea72aae5fe&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f9a02e0e-8548-48e8-a6f4-09fad6eb1405","keywords":null,"link":"/itthon/20190114_A_beremelest_akar_kiharcolni_a_Pedagogusok_Szakszervezete","timestamp":"2019. január. 14. 16:13","title":"Béremelést akar kiharcolni a Pedagógusok Szakszervezete","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4cc277a3-6f85-4ce0-8630-c7a8f5359729","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Liu Shaolin Sándor vasárnap ezüstérmet nyert 1000 méteren a hollandiai Dordrechtben zajló rövidpályás gyorskorcsolya Európa-bajnokságon.","shortLead":"Liu Shaolin Sándor vasárnap ezüstérmet nyert 1000 méteren a hollandiai Dordrechtben zajló rövidpályás gyorskorcsolya...","id":"20190113_Ujabb_magyar_gyorskorcsolyasiker","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=4cc277a3-6f85-4ce0-8630-c7a8f5359729&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9c78e77c-0423-46ba-847e-b25544a00ea4","keywords":null,"link":"/sport/20190113_Ujabb_magyar_gyorskorcsolyasiker","timestamp":"2019. január. 13. 16:44","title":"Újabb magyar gyorskorcsolya-siker","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c835a46a-262c-411c-b69a-92539461e94a","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A belső műszaki rendszer hibajelzése miatt vasárnap délután kiürítették a soroksári Ikea áruházat. Az üzlet egy órával később újra megnyílt.","shortLead":"A belső műszaki rendszer hibajelzése miatt vasárnap délután kiürítették a soroksári Ikea áruházat. Az üzlet egy órával...","id":"20190113_Kiuritettek_a_soroksari_Ikeat","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c835a46a-262c-411c-b69a-92539461e94a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4265cd07-634c-4231-9461-0db292ae0886","keywords":null,"link":"/kkv/20190113_Kiuritettek_a_soroksari_Ikeat","timestamp":"2019. január. 13. 18:45","title":"Kiürítették délután a soroksári Ikeát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"91c44243-7535-4190-b891-e80401aa3a3f","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"","shortLead":"","id":"20190115_Bencsik_Andras_szerint_az_O1G_azt_jelenti_hogy_Orban_egy_geniusz","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=91c44243-7535-4190-b891-e80401aa3a3f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8700f620-a0b8-415a-8e58-5bf36ac8053c","keywords":null,"link":"/itthon/20190115_Bencsik_Andras_szerint_az_O1G_azt_jelenti_hogy_Orban_egy_geniusz","timestamp":"2019. január. 15. 07:36","title":"Bencsik András szerint az O1G azt jelenti, hogy Orbán egy géniusz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3d119efa-e2a8-4733-97c8-59e711168228","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Két éve újították fel a mentális betegeket kezelő részleget, most felszámolják.","shortLead":"Két éve újították fel a mentális betegeket kezelő részleget, most felszámolják.","id":"20190114_Bezarjak_a_Merenyi_Korhaz_pszichiatriajat","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=3d119efa-e2a8-4733-97c8-59e711168228&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"80db52f3-068a-47ad-8cd2-55e92bcd1339","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190114_Bezarjak_a_Merenyi_Korhaz_pszichiatriajat","timestamp":"2019. január. 14. 07:55","title":"Bezárják a Merényi-kórház pszichiátriáját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"81f27e55-f3c9-4634-8c7d-03743605d544","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Szokásához híven Twitteren, egy fotóval jelentette be Elon Musk, hogy a Csillaghajó készen áll az első tesztelésre. Ez még nem a végleges változat, de így is fontos előrelépés a SpaceX-vezér bolygóközi utazást lehetővé tévő projektjében.","shortLead":"Szokásához híven Twitteren, egy fotóval jelentette be Elon Musk, hogy a Csillaghajó készen áll az első tesztelésre...","id":"20190113_spacex_elon_musk_urraketa_csillaghajo_starship_big_fucking_rocket","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=81f27e55-f3c9-4634-8c7d-03743605d544&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9a68201d-fbf4-4191-84de-90b331d30c49","keywords":null,"link":"/tudomany/20190113_spacex_elon_musk_urraketa_csillaghajo_starship_big_fucking_rocket","timestamp":"2019. január. 13. 20:03","title":"Fotó: Először mutatta meg \"élőben\" bolygóközi rakétáját Elon Musk, hamarosan tesztelik is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"92bd6efc-1f93-4a84-bce0-d7ded26af9de","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A párt szerint felháborító, hogy a Karmelita kolostor felújítása során letakarták a több mint kétszáz éves freskókat. A párt kezdeményezi az Országgyűlés kulturális bizottságának összehívását és az UNESCO-hoz, az Egyesült Nemzetek Nevelésügyi, Tudományos és Kulturális Szervezetéhez fordulnak.","shortLead":"A párt szerint felháborító, hogy a Karmelita kolostor felújítása során letakarták a több mint kétszáz éves freskókat...","id":"20190114_Letakart_freskok_Orban_uj_munkahelyen_az_UNESCOhoz_fordul_a_DK","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=92bd6efc-1f93-4a84-bce0-d7ded26af9de&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"94bb1209-1a61-48fd-b7fe-6aec3a5e98ed","keywords":null,"link":"/itthon/20190114_Letakart_freskok_Orban_uj_munkahelyen_az_UNESCOhoz_fordul_a_DK","timestamp":"2019. január. 14. 15:35","title":"Letakart freskók Orbán új munkahelyén: az UNESCO-hoz fordul a DK","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]