Több mint három éve, hogy megjelent az első kiadású Windows 10, sokan azonban még mindig az eggyel (vagy kettővel) korábbi rendszereket használják. Ennek inkább ahhoz van köze, hogy sokan egyszerűen túl bonyolultnak találják a felületet, ezért nem frissítenek.

Az idő azonban telik, és mint a Net Applications legújabb statisztikáiból kiolvasható, ez a régebbi rendszereken is nyomot hagy. Miközben a Windows 10 elérte oda, ahova mindig is vágyott: decemberben minden elődjét maga mögé utasította, így a már említett Windows 7-et is.

© Microsoft

A 7-es rendszerverziónak hosszú ideig sikerült megőriznie listavezető pozícióját, a legújabb Windows azonban nem csak beérte, le is előzte azt. A legújabb mérések szerint a 10-es felületet a felhasználók 39,22 százaléka telepítette már kompúterére, míg előbbi csak a gépek 36,9 százalékán dolgozik. A harmadik legnépszerűbb OS, a 8.1-es Windows mostanra még tovább, 4,45 százalékra csökkent – vagyis még kevesebben használják.

A számok változásának oka alighanem a Windows 7 támogatásának közelgő vége: a Microsoft korábban azt közölte, 2020. január 14-éig hajlandó felügyelni a több mint egy évtizede piacon lévő rendszert.

A Windows 10-hez több új funkció is készül, köztük egy olyan, amely megmondja, melyik alkalmazás hallgatja épp le. Egy másik pedig védőpajzsot rak majd a gépén tárolt fájlokra, ha kétes forrású programot futtatna.

