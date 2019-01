Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"f8594e6c-f2f1-471a-9a84-ba3ee60a6f31","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Konfliktusba került a személyzettel, riasztották miatta a hatóságot.","shortLead":"Konfliktusba került a személyzettel, riasztották miatta a hatóságot.","id":"20190117_renitens_utas_miatt_hivtak_rendort_egy_berlin_budapest_jarathoz","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f8594e6c-f2f1-471a-9a84-ba3ee60a6f31&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"070eeafa-6c76-4544-82c9-89eeade33805","keywords":null,"link":"/elet/20190117_renitens_utas_miatt_hivtak_rendort_egy_berlin_budapest_jarathoz","timestamp":"2019. január. 17. 13:58","title":"Renitens utas miatt hívtak rendőrt egy Berlin–Budapest-járathoz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b7c639f4-ed71-4b44-96d8-0248dbd83325","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Egy napig örülhetett a két párt, újra lecsapott az Állami Számvevőszék.","shortLead":"Egy napig örülhetett a két párt, újra lecsapott az Állami Számvevőszék.","id":"20190116_Megint_felfuggesztik_a_Momentum_es_a_Parbeszed_allami_tamogatasat","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b7c639f4-ed71-4b44-96d8-0248dbd83325&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"eaf50f72-ec25-4d82-b672-c0d42fab8cc7","keywords":null,"link":"/itthon/20190116_Megint_felfuggesztik_a_Momentum_es_a_Parbeszed_allami_tamogatasat","timestamp":"2019. január. 16. 15:34","title":"Megint felfüggesztik a Momentum és a Párbeszéd állami támogatását","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b2b4b538-67f3-4489-bfe4-26cae16ca294","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Csak kiemelt kockázatú meccseknél kell majd a beléptető rendszert alkalmazni, és a rendező klubok dönthetnek arról, hogy működtetik-e a beléptető rendszert, és névre szólóan értékesítik-e a jegyeket. ","shortLead":"Csak kiemelt kockázatú meccseknél kell majd a beléptető rendszert alkalmazni, és a rendező klubok dönthetnek arról...","id":"20190115_MLSZ_Nehany_meccsre_kell_majd_csak_nevre_szoloan_jegyet_venni","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b2b4b538-67f3-4489-bfe4-26cae16ca294&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fe2a8253-f8f2-4c1c-9494-ebdc1811796f","keywords":null,"link":"/sport/20190115_MLSZ_Nehany_meccsre_kell_majd_csak_nevre_szoloan_jegyet_venni","timestamp":"2019. január. 15. 20:04","title":"MLSZ: Néhány meccsre kell majd csak névre szólóan jegyet venni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9bc1e069-0403-4788-af20-7ec0bf6c05fd","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Az országban irányított lavinák megindításával próbálják csökkenteni a veszélyt. ","shortLead":"Az országban irányított lavinák megindításával próbálják csökkenteni a veszélyt. ","id":"20190117_Ilyen_az_amikor_megindul_a_lavina_egy_svajci_hegyoldalon__video","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=9bc1e069-0403-4788-af20-7ec0bf6c05fd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"911d2f17-8f19-4f52-b4af-bf2912eb9cf2","keywords":null,"link":"/elet/20190117_Ilyen_az_amikor_megindul_a_lavina_egy_svajci_hegyoldalon__video","timestamp":"2019. január. 17. 10:05","title":"Ilyen az, amikor megindul a lavina egy svájci hegyoldalon – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c6fe9c7f-5431-48b6-9bac-61f23c3df17f","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A Bors úgy tudja, hogy jövőre alaposan behúzza a féket Majka, és Amerikában kezd új életet.\r

\r

","shortLead":"A Bors úgy tudja, hogy jövőre alaposan behúzza a féket Majka, és Amerikában kezd új életet.\r

\r

","id":"20190116_Jovore_le_akar_allni_Majka","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c6fe9c7f-5431-48b6-9bac-61f23c3df17f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"085ad757-38d4-4703-a943-66af45786b49","keywords":null,"link":"/elet/20190116_Jovore_le_akar_allni_Majka","timestamp":"2019. január. 16. 08:40","title":"Majka egy időre visszavonul","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fcc199df-427d-4e26-8b23-977f98570623","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Huawei nemrég adta át új központját, több másik ikonikus európai nevezetesség mellett a Szabadság híd másolata is helyt kapott az új komplexumban.","shortLead":"A Huawei nemrég adta át új központját, több másik ikonikus európai nevezetesség mellett a Szabadság híd másolata is...","id":"20190116_A_Huawei_uj_kozpontjaban_feketeben_epult_fel_ujra_a_budapesti_Szabadsag_hid","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=fcc199df-427d-4e26-8b23-977f98570623&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ae9b0d90-fb2e-4567-8e5d-815a3b090530","keywords":null,"link":"/tudomany/20190116_A_Huawei_uj_kozpontjaban_feketeben_epult_fel_ujra_a_budapesti_Szabadsag_hid","timestamp":"2019. január. 16. 14:52","title":"A Huawei új központjában épült fel a budapesti Szabadság híd mása","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8d29bba2-3925-4496-9f31-313e60efe73c","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A környéket evakuálták, a tűzoltók már dolgoznak a lángok megfékezésén.","shortLead":"A környéket evakuálták, a tűzoltók már dolgoznak a lángok megfékezésén.","id":"20190117_robbanas_lyoni_egyetem","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=8d29bba2-3925-4496-9f31-313e60efe73c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9b19430f-d0ad-42c9-a6e8-75afb0873fd4","keywords":null,"link":"/vilag/20190117_robbanas_lyoni_egyetem","timestamp":"2019. január. 17. 10:18","title":"Robbanás történt a lyoni egyetemen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5ca5dd17-77c0-49f1-a473-869ac37c2722","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az osztrák férfi arcon lőtte volt barátnője édesanyját, akit most engedtek ki a kórházból.","shortLead":"Az osztrák férfi arcon lőtte volt barátnője édesanyját, akit most engedtek ki a kórházból.","id":"20190116_Sebesulten_is_kislanyat_probalta_vedeni_a_kaptalanfai_tragedia_tuleloje","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=5ca5dd17-77c0-49f1-a473-869ac37c2722&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dc882214-2117-4a58-bb5d-ddca4f245bd6","keywords":null,"link":"/itthon/20190116_Sebesulten_is_kislanyat_probalta_vedeni_a_kaptalanfai_tragedia_tuleloje","timestamp":"2019. január. 16. 06:58","title":"Sebesülten is kislányát próbálta védeni a káptalanfai tragédia túlélője","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]