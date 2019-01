Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"72533fa9-0c27-4b4f-8af5-0a5eeee0b96c","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Mire is jó egy női műsorvezető?","shortLead":"Mire is jó egy női műsorvezető?","id":"20190118_Palffy_Istvan_Stahl_Juditnak_cimzett_szexista_megjegyzese_meg_ma_is_erosen_hangzik","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=72533fa9-0c27-4b4f-8af5-0a5eeee0b96c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"67423d69-e3ba-49cc-9238-62b96de355da","keywords":null,"link":"/kultura/20190118_Palffy_Istvan_Stahl_Juditnak_cimzett_szexista_megjegyzese_meg_ma_is_erosen_hangzik","timestamp":"2019. január. 18. 09:16","title":"Pálffy István Stahl Juditnak címzett szexista megjegyzése még ma is erősen hangzik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"185f1bfd-7a8c-4ac6-8a5d-7e03f55be96c","c_author":"Marabu","category":"gazdasag","description":"","shortLead":"","id":"20190118_Marabu_Feknyuz_Bocsanat","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=185f1bfd-7a8c-4ac6-8a5d-7e03f55be96c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bb693a89-1229-4468-97de-8e08aacfa6d4","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190118_Marabu_Feknyuz_Bocsanat","timestamp":"2019. január. 18. 09:02","title":"Marabu Féknyúz: Bocsánat!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e03c41fc-e6be-425b-bf73-805d5fa77f4a","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Egy magyar autóipari cégnél dolgozó fiatalembernek a főnöke azt mondta, válasszon, dolgozik vagy esküvőre megy. A témában most megszólalt a Samsung egyik fontos embere. 