Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"8e736652-57a0-4fee-88cd-b1876d6ed144","c_author":"Windisch Judit","category":"itthon","description":"Budapest mellett több vidéki és külföldi városban is tüntettek a túlóratörvény ellen, azonban a korábban beígért országos blokád elmaradt. Budapesten néhány ezer embert mozgatott meg az akció, a várost nem, a Lánchidat blokkolták két órára a tüntetők, de az is a rendőrök aktív közreműködésével sikerült. A fővárosi tüntetés az V. kerületi rendőr-kapitányság előtt ért véget, ahol az egyik tüntető szabadon bocsátását követelték kitartóan. A következő tüntetést február 11-ére hirdették meg.","shortLead":"Budapest mellett több vidéki és külföldi városban is tüntettek a túlóratörvény ellen, azonban a korábban beígért...","id":"20190119_Budapest_blokadja_helyett_Bayer_Zsolt_bajszat_rangattak","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=8e736652-57a0-4fee-88cd-b1876d6ed144&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0908559e-27d3-4010-9776-1e5ca20671c4","keywords":null,"link":"/itthon/20190119_Budapest_blokadja_helyett_Bayer_Zsolt_bajszat_rangattak","timestamp":"2019. január. 19. 19:53","title":"Budapest helyett a Lánchidat blokkolták és Bayer Zsolt \"bajszát\" rángatták a tüntetők","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"003968f9-47d6-4ce4-aca2-344120ca59ed","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Három hónapja szerzett Andy Vajna tulajdonrészt az Est Mediában, most a cég mindenkit nyugtat: Vajna halála sem változtat a terveiken.","shortLead":"Három hónapja szerzett Andy Vajna tulajdonrészt az Est Mediában, most a cég mindenkit nyugtat: Vajna halála sem...","id":"20190121_Mi_lesz_a_ceggel_amelybe_nemreg_bevasarolta_magat_Andy_Vajna","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=003968f9-47d6-4ce4-aca2-344120ca59ed&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c3dcc08d-17c8-46b8-b1cc-34dbea7e71d5","keywords":null,"link":"/kkv/20190121_Mi_lesz_a_ceggel_amelybe_nemreg_bevasarolta_magat_Andy_Vajna","timestamp":"2019. január. 21. 08:28","title":"Mi lesz a céggel, amelybe nemrég bevásárolta magát Andy Vajna?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dc50eca8-0333-4f66-a7c1-06ba0f6d4b56","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Már az Egyesült Államok és szövetséges kormányzatai által hangoztatott gyanú elég volt ahhoz, hogy az egyik legrangosabb felsőoktatási intézményként jegyzett Oxfordi Egyetem megszakítsa a kapcsolatát a Huawei-jel.","shortLead":"Már az Egyesült Államok és szövetséges kormányzatai által hangoztatott gyanú elég volt ahhoz, hogy az egyik...","id":"20190121_oxfordi_egyetem_huawei_tamogatas_osztondij","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=dc50eca8-0333-4f66-a7c1-06ba0f6d4b56&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"90e14b4b-1bc2-4ea9-939b-dd0314723b04","keywords":null,"link":"/tudomany/20190121_oxfordi_egyetem_huawei_tamogatas_osztondij","timestamp":"2019. január. 21. 10:03","title":"Váratlan helyről kapott pofont a Huawei","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c41ee7da-7774-4096-ad9a-87ae0fc19cda","c_author":"Hamvay Péter","category":"kultura","description":"Ha meg is nyeri az ausztriai Esterházy Magánalapítvány a magyar állam ellen indított pert, nem kívánja külföldre vinni a kincseket.","shortLead":"Ha meg is nyeri az ausztriai Esterházy Magánalapítvány a magyar állam ellen indított pert, nem kívánja külföldre vinni...","id":"20190119_Magyarorszagon_maradnak_az_Esterhazykincsek","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c41ee7da-7774-4096-ad9a-87ae0fc19cda&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ff92d906-bed8-4b74-8e7e-334c3e75abbd","keywords":null,"link":"/kultura/20190119_Magyarorszagon_maradnak_az_Esterhazykincsek","timestamp":"2019. január. 19. 15:15","title":"Magyarországon maradnak az Esterházy-kincsek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0cef3a42-72dd-4ef3-a0de-a616a8f69586","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Járőrök segítettek hazajutni egy 67 éves nőnek, akinek elromlott az elektromos kerekesszéke.","shortLead":"Járőrök segítettek hazajutni egy 67 éves nőnek, akinek elromlott az elektromos kerekesszéke.","id":"20190120_Elromlott_a_kerekesszeke_hazatoltak_a_rendorok_a_mozgasserult_not","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=0cef3a42-72dd-4ef3-a0de-a616a8f69586&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4005737d-4866-46d3-8b65-c41aa2eca5de","keywords":null,"link":"/itthon/20190120_Elromlott_a_kerekesszeke_hazatoltak_a_rendorok_a_mozgasserult_not","timestamp":"2019. január. 20. 09:42","title":"Elromlott a kerekesszéke, hazatolták a rendőrök a mozgássérült nőt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7df1d11e-246f-4544-88fd-29c1cbd4dcf7","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"vilag","description":"A több tízezer fős tömeg a Parlamentnél Macedónia névváltoztatásának tervezett ratifikációja ellen tüntetett.","shortLead":"A több tízezer fős tömeg a Parlamentnél Macedónia névváltoztatásának tervezett ratifikációja ellen tüntetett.","id":"20190120_Konygazzal_oszlattak_a_tobb_tizezres_tomeget_Athenban","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=7df1d11e-246f-4544-88fd-29c1cbd4dcf7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"90795496-e87e-4ee3-a219-602584bb923c","keywords":null,"link":"/vilag/20190120_Konygazzal_oszlattak_a_tobb_tizezres_tomeget_Athenban","timestamp":"2019. január. 20. 16:52","title":"Könygázzal oszlatták a több tízezres tömeget Athénban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6c4e7461-62be-413f-934f-7c7ab549cb70","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Robbanás történt szombaton késő este az észak-írországi Londonderry városának központi bírósági épülete előtt. A rendőrség arra gyanakszik, hogy autóba rejtett pokolgép lépett működésbe.","shortLead":"Robbanás történt szombaton késő este az észak-írországi Londonderry városának központi bírósági épülete előtt...","id":"20190120_Pokolgep_robbanhatott_EszakIrorszagban","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=6c4e7461-62be-413f-934f-7c7ab549cb70&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7b19bd3c-fe98-4c3c-af56-32f6a97e74fe","keywords":null,"link":"/vilag/20190120_Pokolgep_robbanhatott_EszakIrorszagban","timestamp":"2019. január. 20. 08:11","title":"Pokolgép robbanhatott Észak-Írországban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2ed16b20-50bd-4232-b574-ddbd11719be5","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Összegyűjtöttük egy cikkbe a hét legérdekesebb, legolvasottabb technológiai és tudományos témáit.","shortLead":"Összegyűjtöttük egy cikkbe a hét legérdekesebb, legolvasottabb technológiai és tudományos témáit.","id":"20190120_collection1_lopott_jelszvak_imdb_freedive_google_terkep_traffipax_instagram_tojas_hold_sotet_oldala_fotok","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=2ed16b20-50bd-4232-b574-ddbd11719be5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"28bff25b-1084-4229-8201-cc807a60f1c6","keywords":null,"link":"/tudomany/20190120_collection1_lopott_jelszvak_imdb_freedive_google_terkep_traffipax_instagram_tojas_hold_sotet_oldala_fotok","timestamp":"2019. január. 20. 11:03","title":"Ez történt: elkezdték bekapcsolni a traffipax-figyelmeztetéseket a Google Térképen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]