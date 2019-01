Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"71cedc8a-0e2f-4466-8497-529b789e72e5","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Ferenc pápa fogta magát, és egy klikkeléssel személyes profilt nyitott magának egy imaportál új okostelefonos alkalmazásán. ","shortLead":"Ferenc pápa fogta magát, és egy klikkeléssel személyes profilt nyitott magának egy imaportál új okostelefonos...","id":"20190120_Okostelefonos_imaalkalmazast_inditott_el_Ferenc_papa","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=71cedc8a-0e2f-4466-8497-529b789e72e5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9c51ea7c-fdac-4aaa-ac31-09f1844c61f1","keywords":null,"link":"/elet/20190120_Okostelefonos_imaalkalmazast_inditott_el_Ferenc_papa","timestamp":"2019. január. 20. 16:32","title":"Okostelefonos ima-alkalmazást indított el Ferenc pápa","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"74640fbc-d786-4a37-9aad-663ca60096d2","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Több momentumos politikus és egy Jobbik-közeli aktivista szólalt föl a szombat délutáni müncheni tüntetésen. A szervezők az elmúlt hetek tüntetésein követelt öt pont mellett a tévémaci kiszabadítását követelték.","shortLead":"Több momentumos politikus és egy Jobbik-közeli aktivista szólalt föl a szombat délutáni müncheni tüntetésen...","id":"20190119_A_TV_Maci_kiszabaditasat_koveteltek_a_Momentumkozeli_muncheni_tuntetesen","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=74640fbc-d786-4a37-9aad-663ca60096d2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"216596d3-13ae-4fdf-bc32-56b128ce0a2b","keywords":null,"link":"/itthon/20190119_A_TV_Maci_kiszabaditasat_koveteltek_a_Momentumkozeli_muncheni_tuntetesen","timestamp":"2019. január. 19. 18:25","title":"A tévémaci kiszabadítását követelték a Momentum-közeli müncheni tüntetésen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f7fd3e62-7a9c-4587-b052-71ecf7e86384","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"Tovább nőtt a halottak száma a robbanás után, 58 embert pedig még kórházban ápolnak.","shortLead":"Tovább nőtt a halottak száma a robbanás után, 58 embert pedig még kórházban ápolnak.","id":"20190121_Mar_85_halottja_van_a_mexikoi_vezetekrobbanasnak","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f7fd3e62-7a9c-4587-b052-71ecf7e86384&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5d9e356d-9fdf-4099-87da-64f434a019b6","keywords":null,"link":"/vilag/20190121_Mar_85_halottja_van_a_mexikoi_vezetekrobbanasnak","timestamp":"2019. január. 21. 07:47","title":"Már 85 halottja van a mexikói vezetékrobbanásnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cb259d0b-4067-4bb0-856d-691fe5ae9d0b","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Az olasz haditengerészet korábban 17 eltűntről adott hírt, de kiderült, ennél sokkal többen voltak.","shortLead":"Az olasz haditengerészet korábban 17 eltűntről adott hírt, de kiderült, ennél sokkal többen voltak.","id":"20190119_Elsullyedt_egy_menekulteket_szallito_csonak_120_ember_tunt_el","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=cb259d0b-4067-4bb0-856d-691fe5ae9d0b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"aa4f301c-abe1-4b20-9263-f9316ff00453","keywords":null,"link":"/vilag/20190119_Elsullyedt_egy_menekulteket_szallito_csonak_120_ember_tunt_el","timestamp":"2019. január. 19. 18:32","title":"Elsüllyedt egy menekülteket szállító csónak, 120 ember tűnt el","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3749de0c-fefe-4d71-8550-255dc0087b11","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"2017 óta zajlik a megismételt eljárás, az utolsó szó jogán a vádlottak ártatlannak vallották magukat hétfőn. ","shortLead":"2017 óta zajlik a megismételt eljárás, az utolsó szó jogán a vádlottak ártatlannak vallották magukat hétfőn. ","id":"20190121_Vorosiszapper_ket_het_mulva_meglesz_az_uj_itelet","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=3749de0c-fefe-4d71-8550-255dc0087b11&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f7cbecbd-1cbc-48b8-b7ba-3502ae18bcff","keywords":null,"link":"/itthon/20190121_Vorosiszapper_ket_het_mulva_meglesz_az_uj_itelet","timestamp":"2019. január. 21. 11:31","title":"Vörösiszapper: két hét múlva meglesz az új ítélet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cc15f78b-47d7-44e6-8969-2cb5e5ac5f31","c_author":"T. R.","category":"itthon","description":"Langyos vitán mondott oda Karácsony Gergely Horváth Csabának, hogy a kutatási adatok szerint ő az esélyes főpolgármester-jelölt Tarlós István ellen. Az MSZP-s Horváth nem tudott válaszolni arra a kérdésre, hogy mit tenne a bizonytalanok megszólításáért. A NER-t erővel győzné le.","shortLead":"Langyos vitán mondott oda Karácsony Gergely Horváth Csabának, hogy a kutatási adatok szerint ő az esélyes...","id":"20190120_Karacsony_A_Fidesz_meg_fog_bukni","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=cc15f78b-47d7-44e6-8969-2cb5e5ac5f31&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"98c8a583-f85d-47e1-9185-f0885ad667fc","keywords":null,"link":"/itthon/20190120_Karacsony_A_Fidesz_meg_fog_bukni","timestamp":"2019. január. 20. 16:42","title":"Karácsony és Horváth első előválasztási vitája: A Fidesz meg fog bukni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a098a232-2651-4a74-ae74-0f2a7e053636","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Aligha van olyan internetező, aki ne találkozott volna az elmúlt napokban egy 2009-2019-es képpárral. Az őrület beindította a mémgyárosok fantáziáját is.","shortLead":"Aligha van olyan internetező, aki ne találkozott volna az elmúlt napokban egy 2009-2019-es képpárral. Az őrület...","id":"20190121_10_eves_kihivas_vicces_kepek_memek","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a098a232-2651-4a74-ae74-0f2a7e053636&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dfa8d688-8767-40f4-a0fa-85f332618f27","keywords":null,"link":"/tudomany/20190121_10_eves_kihivas_vicces_kepek_memek","timestamp":"2019. január. 21. 08:33","title":"Záporoznak a pompás mémek a 10 éves kihívásról – íme a legjobbak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b42a1f62-5d23-42a1-9361-b07ee0f9e363","c_author":"MTI","category":"elet","description":"A jövő héten is télies lesz az időjárás: többször várható havazás, emellett hidegre kell készülni, többfelé napközben is mínuszok lesznek.","shortLead":"A jövő héten is télies lesz az időjárás: többször várható havazás, emellett hidegre kell készülni, többfelé napközben...","id":"20190120_Es_ime_ujra_itt_a_tel__idojaras","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b42a1f62-5d23-42a1-9361-b07ee0f9e363&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5606913b-2342-4945-ae2e-85f42a3f3144","keywords":null,"link":"/elet/20190120_Es_ime_ujra_itt_a_tel__idojaras","timestamp":"2019. január. 20. 16:57","title":"És íme, újra itt a tél: ilyen időre számítson a héten","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]